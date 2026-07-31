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దిల్లీ నుంచి నేరుగా భోగాపురం - ప్రధాని మోదీ పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదిగో

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భోగాపురం పర్యటన మినిట్ టూ మినిట్ షెడ్యూల్‌ - అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం కోసం భోగాపురం వస్తున్న ప్రధాని మోదీ

Modi Bhogapuram Visit Schedule
Modi Bhogapuram Visit Schedule (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 8:57 PM IST

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Modi Bhogapuram Visit Schedule : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భోగాపురం పర్యటన మినిట్ టూ మినిట్ షెడ్యూల్‌ ఖరారైంది. అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్రారంభోత్సవం కోసం భోగాపురం వస్తున్న ప్రధాని ఆ ప్రాంతంలో సుమారు రెండు గంటల 25 నిమిషాల పాటు గడపనున్నారు. ప్రధాని పర్యటన షెడ్యూల్‌ వివరాలు చూద్దాం.

దిల్లీ నుంచి నేరుగా భోగాపురం : భోగాపురం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్టు ప్రారంభోత్సవానికి వస్తున్న ప్రధాని మోదీ నిమిషాల వారీ షెడ్యూల్‌ విడుదలైంది. శనివారం ఉదయం 10 గంటల 45 నిమిషాలకు ప్రత్యేక విమానంలో దిల్లీ నుంచి నేరుగా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటారు. 10 గంటల 45 నిమిషాల నుంచి 10 గంటల 50 నిమిషాల మధ్య గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు ప్రధానికి స్వాగతం పలుకుతారు. పది 50 నుంచి పది 55 నిమిషాల మధ్య ప్రయాణికుల టెర్మినల్ భవనానికి ప్రధాని, గవర్నర్, సీఎం, కేంద్ర-రాష్ట్ర మంత్రులు చేరుకుంటారు. 10 గంటల 55 నిమిషాల నుంచి పది 58 మధ్య 200 మంది విద్యార్థులు కూచిపూడి నృత్యంతో ప్రధానికి ఘనస్వాగతం పలుకుతారు.

దిల్లీ నుంచి నేరుగా భోగాపురం - ప్రధాని మోదీ పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదిగో (ETV Bharat)

రెండు గంటల 25 నిమిషాల పర్యటన: 11 గంటల నుంచి 11 గంటల 15 నిమిషాల వరకు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులను ప్రధాని పరిశీలిస్తారు. 11 గంటల 17 నిమిషాల నుంచి 11 గంటల 25 నిమిషాల మధ్య టెర్మినల్‌ భవనం నుంచి ఓపెన్ టాప్‌ జీప్‌లో బహిరంగ సభా వేదికకు ప్రధాని చేరుకుంటారు. పదకొండున్నర నుంచి 12 గంటల 55 నిమిషాల మధ్య విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం, శిలాఫలక ఆవిష్కరణ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల ప్రారంభం, బహిరంగసభలో ప్రధాని ప్రసంగం ఉంటాయి. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటా 5 నిమిషాల నుంచి ఒంటి గంటా 10 నిమిషాల సమయంలో భోగాపురం నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో ప్రధాని తిరుగు ప్రయాణమవుతారు. మొత్తంగా దాదాపు రెండు గంటల 25 నిమిషాల పాటు భోగాపురం పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రధాని మోదీ పర్యటన సాగనుంది.

ఫ్లైట్ షెడ్యూల్ వివరాలు : భోగాపురం విమానాశ్రయానికి ఫ్లైట్ షెడ్యూల్​ను ఎయిర్​ ఇండియా ఎక్స్​ప్రెస్​ విడుదల చేసింది. ఆగస్టు 17 నుంచి 24 అక్టోబర్ వరకు ఫ్లైట్ షెడ్యూల్ ప్రకటించింది. హైదరాబాద్ - భోగాపురం మధ్య డైలీ ఐదు సర్వీసులు, బెంగళూరు - భోగాపురం మధ్య డైలీ రెండు సర్వీసులు తిరుగుతాయి. ఆది, శుక్రవారాలు మినహా మిగిలిన ఐదు రోజులు బెంగుళూరు - భోగాపురం మధ్య మరో సర్వీస్ నడుస్తుంది. విజయవాడ - భోగాపురం మధ్య డైలీ నాలుగు సర్వీసులు నడుస్తాయని ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్​ప్రెస్​ వెల్లడించింది.

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