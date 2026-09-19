10 దాటాకే డిన్నర్ - నిద్రకు ముందు టీ, కాఫీ - హైదరాబాద్లో ఉద్యోగుల తీరిదే!
హైదరాబాద్కు చెందిన బ్లూసెమీ హెల్త్టెక్ స్టార్టప్ అధ్యయనంలో ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. నగరంలో 64 శాతం మంది ఉద్యోగులు రాత్రి 10 దాటిన తర్వాతే భోజనం చేస్తున్నారని, ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని గుర్తించింది.
Published : September 19, 2026 at 12:01 PM IST
Bluesemi HealthTech Research On Hyderabad Residents : రాత్రి వేళల్లో ఆలస్యంగా భోజనం చేయడం వల్ల మెటబాలిక్ (జీవక్రియ)పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని ఓ అధ్యయనంలో తేలింది. హైదరాబాద్కు చెందిన హెల్త్టెక్ స్టార్టప్ బ్లూసెమీ అభివృద్ధి చేసిన ఐవా అనే టచ్ ఆధారిత వెల్నెస్ ట్రాకర్ను ఉపయోగించి దేశవ్యాప్తంగా 30 వేల మంది వినియోగదారుల నుంచి సేకరించిన 35 లక్షల రీడింగ్ల ఆధారంగా ఈ నివేదికను రూపొందించింది. దేశవ్యాప్తంగా 54 శాతం మంది ప్రజలు రాత్రి భోజనం ఆలస్యంగా చేస్తున్నారని ఈ డేటా గుర్తించింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, ముంబయి వంటి మెట్రో నగరాలు ఈ ధోరణి ఎక్కువగా కొనసాగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
చిన్న మార్పులు గొప్ప ఫలితాన్నిస్తాయి
ఈ సమస్యను అధిగమించడం పెద్ద కష్టం కాదని నివేదిక సూచిస్తోంది. రాత్రి భోజనం తర్వాత కొద్దిసేపు నడిచిన వారిలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు 12 నుంచి 16 శాతం వరకు తగ్గాయి. రాత్రి భోజనం త్వరగా ముగించడం, నిద్రపోయే ముందు కాఫీ, టీలు తగ్గించడంతో పాటు మూడు నెలలు క్రమం తప్పకుండా రోజూ 30 నిమిషాల శారీరక వ్యాయామం చేయడం వల్ల వెల్నెస్ స్కోర్ల్లో 8 నుంచి 12 శాతం మెరుగయినట్లు కనిపించిందని ఈ అధ్యయనం వివరించింది.
హైదరాబాద్లో ఆందోళనకర పరిస్థితి
భాగ్యనగరంలో పని చేసే ఉద్యోగుల్లో ఆశ్చర్యకరంగా 64 శాతం మంది రాత్రి 10 గంటల తర్వాతే వారి చివరి భోజనం చేస్తున్నారు. ఈ అలవాటు గ్లూకోజ్ స్థాయిల్లో అసమతుల్యతకు కారణమవుతుందని డేటా వెల్లడిస్తోంది. అంతేకాకుండా 40 శాతం మంది ప్రజలు నిద్రపోయే ముందు టీ లేదా కాఫీ తాగుతున్నారు. ఇది రాత్రంతా గుండె కొట్టుకునే వేగం పెంచి, శరీరం తగినంతగా కోలుకోకుండా చేస్తోంది. ఈ పరిస్థితి చివరికి మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బులతో పాటు ఇతర అనారోగ్యాలకు దారితీస్తుంది.
పలు అధ్యయనాలు అదే హెచ్చరిస్తున్నాయి
- రాత్రి ఆలస్యంగా తినడం వల్ల శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ స్థాయిలు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి రక్త నాళాల్లో పేరుకుపోయి, రక్తం సాఫీగా సరఫరా కాకుండా అడ్డుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు. దీంతో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని National Library of Medicine పేర్కొంది. అలాగే
- రాత్రిపూట మన శారీరక శ్రమ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఆలస్యంగా తినడం వల్ల ఆకలిని ప్రేరేపించే హార్మోన్లు పెరిగి, కేలరీలను దహించే శరీర సామర్థ్యం తగ్గుతుండటంతో కొవ్వు పేరుకుపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఊబకాయం వచ్చే ప్రమాదంతో పాటు శరీరంలో కొవ్వు స్థాయిలు పెరిగే అవకాశం ఉందని Harvard Medical School పేర్కొంది.
నిద్రకు అంతరాయం
భోజనం చేసిన వెంటనే పడుకోవడం వల్ల కడుపులోని ఆమ్లం పెరిగి, గుండెల్లో మంట లేదా అసౌకర్యానికి దారితీస్తుందని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా శరీరం నిద్రపై దృష్టి పెట్టడానికి బదులుగా ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడానికి శక్తిని ఖర్చు చేస్తుందంటున్నారు. ఇది గాఢ నిద్రకు ఆటంకం కలిగిస్తుందని, ఫలితంగా తరచుగా రాత్రిపూట మెలకువ రావడం లేదా ఉదయం నిద్రలేచినప్పుడు అలసటగా అనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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