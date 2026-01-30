జనసంద్రంగా మారిన మేడారం - వనదేవతలను దర్శించుకుని భక్తుల పారవశ్యం
వనదేవతలను సతీసమేతంగా దర్శించుకున్న గవర్నర్ - మేడారంలో మెుక్కులు చెల్లించుకున్న డీజీపీ శివధర్రెడ్డి - అమ్మవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి కొండా సురేఖ
Published : January 30, 2026 at 9:31 PM IST
Sammakka Sarakka Jatara in Mulugu : మేడారంలో కొలువుదీరిన వనదేవతలను దర్శించుకునేందుకు భక్తజనం లక్షలాదిగా తరలివస్తూనే ఉన్నారు. నిండు జాతరలో తల్లులను చూసి తన్మయత్వం పొందుతున్నారు. కోరిన కోర్కెలు తీర్చే ఇలవేల్పునకు నిలువెత్తు బంగారం సమర్పించి సంతోషంగా మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. శనివారం సమ్మక్క- సారక్క అమ్మవార్లు వన ప్రవేశంతో మేడారం జాతర పరిమాసప్తం కానుంది. సామాన్య భక్తులతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు ఆదివాసీల ఇష్టదైవాన్ని నిండు మనసుతో కొలిచారు.
కాకతీయులపై కత్తి దూసిన వీరనారీమణులు సమ్మక్క-సారలమ్మ రెండేళ్ల తరువాత వనం వీడి జనం చెంతకు విచ్చేశారు. సమ్మక్క, సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజులు ఇలా వనదేవతలంతా గద్దెలపైనే కొలువుదీరడంతో భక్తుల ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. అమ్మవార్లను దర్శించుకుని భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోతున్నారు. జై సమ్మక్క, జై సారలమ్మ నినాదాలు నిండుజాతరలో మార్మోగాయి జంపన్న వాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి నిలువెత్తు బంగారం సమర్పించుకుని మళ్లీ రెండేళ్లకు తిరిగివస్తామంటూ సంతోషంతో తిరుగు పయనమయ్యారు.
గవర్నర్కు ఘనస్వాగతం : మేడారంలో గద్దెలపై వేంచేసిన వనదేవతలను సతీ సమేతంగా తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. నిలువెత్తు బంగారం సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. రాష్ట్ర ప్రథమ పౌరుడికి పోలీసులు, ఇతర శాఖల అధికారులు ఘనస్వాగతం పలికారు. మంత్రి సీతక్క వనదేవతల విశిష్ఠతను గవర్నర్ దంపతులకు దగ్గరుండి వివరించారు.
భక్తులకు పసుపు బొట్టు పెట్టిన సురేఖ : దేవాదాశాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ అమ్మవార్లను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానంతరం లైన్లో ఉన్న భక్తులకు పసుపుబొట్టు పెట్టి ఆకర్షణగా నిలిచారు. మేడారానికి వచ్చే సామాన్య భక్తులకు ఎలాంటి లోటు లేకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసినట్లు మంత్రి సురేఖ మీడియాతో మాట్లాడుతూ వివరించారు.
ఆసియాలో అతిపెద్ద గిరిజన జాతరలో ఎలాంటి భద్రతాపరమైన లోపాలు లేకుండా చర్యలు తీసుకున్నట్లు డీజీపీ శివధర్రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మేడారంలో మొక్కులు చెల్లించుకున్న డీజీపీ అక్కడ విధుల్లో ఉన్న అధికారులతో కలిసి జన జాతరలో భద్రతా ఏర్పాట్లను నిశితంగా పరిశీలించారు. తల్లులను దర్శించుకున్న మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ అమ్మవార్లకు నిలువెత్తు బంగారం సమర్పించారు. వనదేవతలను దర్శించుకున్న తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు, కేసీఆర్ కుమార్తె కల్వకుంట్ల కవిత తెలంగాణ ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు.
ట్రాఫిక్ జామ్తో భక్తులకు ఇబ్బందులు : మేడారం తిరుగు ప్రయాణంలో భక్తులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. మేడారం నుంచి తాడ్వాయి వరకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. వాహనాలు నిలిచిపోవడంతో ప్రయాణికుల తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు.
గురువారం నాడు నిండు జాతర ఆవిష్కృతమైంది. తల్లి గద్దెపైకి చేరడంతో ఆధ్యాత్మిక శోభ ఊహించని రీతిలో ఉట్టిపడింది. జంపన్నవాగులో పవిత్ర స్నానాలకు పోటెత్తిన వారు ఒకవైపు అమ్మవార్ల దర్శనం కోసం కిటకిటలాడే క్యూలైన్లలో మరో వైపు ఎటు చూసినా భక్తజనమే కనిపించారు. మేడారం ప్రాంతంలోని అన్ని రోడ్లు జనంతో నిండిపోగా రద్దీ నియంత్రణకు పోలీసుశాఖ ఇతర అధికారులు తీవ్రంగా శ్రమించారు.
లక్షలాదిగా భక్తులు తరలిరావటంతో వారందరికీ ఆ తల్లి సమ్మక్క దర్శన సౌకర్యం కల్పించే క్రమంలో అధికారులు ప్రణాళికలు అమలు చేశారు. బుధవారం సుమారు 20 లక్షల మంది రాగా గురువారం ఇంతకు రెండింతల జనం సమ్మక్క దర్శనానికి వచ్చారు. బుధవారం అర్ధరాత్రి సమయంలో సారలమ్మ గద్దెలపైకి వచ్చే సందర్భంలో కొంతసేపు దర్శనాలు నిలిపివేయటం మినహా ఎక్కడా మరే ఇతరత్రా ఇబ్బంది కలుగలేదు. ఈరోజు ఉదయం నుంచే భక్తులు వేగంగానే అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. క్యూలైన్ల నుంచి గద్దెల ప్రాంగణంలోకి చేరాక కేవలం పది నిమిషాల్లోనే చకచకా దర్శనం పూర్తవుతుంది. సాధారణ భక్తులకు క్యూలైన్లలో గంటన్నర సమయం పట్టగా వీఐపీ, వీవీఐపీ భక్తులకు 15 నిమిషాల్లోనే దర్శనం సౌకర్యంగా ఉంది. జాతరలో ప్రధాన ఘట్టమైన సమ్మక్క గద్దె మీదకు రావటంతో ఈరోజు భారీగా రద్దీ పెరిగింది.
మేడారం గద్దెలపై కొలువుదీరిన సమ్మక్క తల్లి - మహాజాతరలో పూర్తైన ప్రధాన ఘట్టం