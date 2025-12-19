ETV Bharat / state

పదుల సంఖ్యలో యాప్​లు- అయినా అన్నదాతకు అందని సాంకేతికత

వెబ్‌సైట్లు, యాప్‌లు ఉన్నా రైతులకు సమాచారం అందని ద్రాక్షే- ఆన్‌లైన్‌లో వ్యవసాయోత్పత్తుల ధరలు ఉండవు - ఈ-క్రాప్‌ నమోదుకూ సమస్యలే

Digitize Agriculture And Technology Services Not Reaching to Farmers in AP
Digitize Agriculture And Technology Services Not Reaching to Farmers in AP (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 10:25 AM IST

3 Min Read
Digitize Agriculture And Technology Services Not Reaching to Farmers in AP : వ్యవసాయ అధికారులను పలానా ఊళ్లో ఎరువుల నిల్వలు ఎన్ని ఉన్నాయని అడిగితే వెంటనే వెబ్‌సైట్, యాప్‌లలో చూసి తక్షణం సీఎంకు చెప్పేస్తారు. కానీ, ఆ విషయం అదే ఊర్లోని రైతులకు మాత్రం తెలియదు. అధికారులు మార్కెట్‌ ధరలపై నిత్యం నివేదికలిస్తారు. ఏ పంటకు ఏ మార్కెట్లో ఎంత ధర ఉందనేది అన్నదాతలకు మాత్రం తెలియదు. వ్యవసాయ అనుబంధ శాఖలకు చెందిన వెబ్‌సైట్లు, యాప్‌లు పదుల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. ఏటా రూ.20 కోట్లకు పైనే వీటి నిర్వహణ కోసం ఖర్చు పెడుతున్నప్పటికీ అన్నదాతలకు మాత్రం 'సమాచారం' అందని ద్రాక్షే అవుతుంది. రాయితీ పథకాల వివరాలు కావాలన్నా వాటికి దరఖాస్తు చేయాలన్నా కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిందే.

ఆ సమాచారం కేవలం నివేదికల తయారీకే : పాలనలో సాంకేతికత చేర్చాలని, ప్రజలు కార్యాలయాలకు వెళ్లకుండా వాట్సప్‌ సేవల్ని వారికి చేరువ చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు చెబుతుంటారు. దాన్నొక ప్రత్యేకమైన అంశంగా ‘రైతన్నా మీకోసం’ కార్యక్రమంలోనూ చేర్చారు. ఈ విషయంలో వ్యవసాయ, అనుబంధ శాఖల ధోరణి మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఉంది. రైతులకు సాంకేతికతతో పని ఏముందన్నట్లు వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఆన్‌లైన్, రియల్‌ టైమ్‌లో ఉన్న సమాచారాన్ని కేవలం తమ నివేదికల తయారీకే పరిమితం చేస్తున్నాయి.

ఈ-క్రాప్‌ నుంచి పంట అమ్మకం వరకు : ఈ-క్రాప్, ఈకేవైసీ నమోదుకు రైతులు ఒకటికి రెండుసార్లు కార్యాలయాలకు వెళ్లాల్సిందే. తమ పొలానికి ఈ-క్రాప్‌ నమోదైందో లేదో ఆన్‌లైన్‌లో తెలుసుకునే అవకాశమే లేదు. తాము ఏ పంటలు సాగు చేస్తున్నామో రైతులే స్వయంగా ఈ-క్రాప్‌లో నమోదు చేసే అవకాశం కల్పించొచ్చు. తర్వాత సిబ్బంది పొలానికి వెళ్లి వాటిని తనిఖీ చేసి ధ్రువీకరించొచ్చు. దీంతో ఈ-క్రాప్‌ త్వరితగతిన పూర్తవుతుంది. దీనికి అధికారులు అనుమతించడం లేదు. పంట ఉత్పత్తుల సేకరణలో మార్క్‌ఫెడ్‌ కీలకం. ఈ సంస్థకు వెబ్‌సైట్, యాప్‌లున్నా అవేవీ రైతులకు తెలియవు. ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకుని అమ్ముకొనే పరిస్థితి లేదు. ఏ గ్రామంలో ఎంత కొన్నారో, ఎవరి నుంచి సేకరించారో కూడా రహస్యమే. టోకు విక్రయాల్లోనూ పారదర్శకత లేదు.

ఏ దుకాణంలో ఎన్ని యూరియా/డీఏపీ, ఇతర కాంప్లెక్స్‌ ఎరువుల బస్తాలున్నాయో ఆన్‌లైన్‌ చూసే అవకాశమే లేదు. అధికారులు మాత్రం రాష్ట్ర, జిల్లా, మండల, గ్రామాల వారీగా లెక్కలు చెబుతుంటారు. అదేదో రైతులకూ అందుబాటులో ఉంచితే.. లోటుపాట్లపై డీలర్లను నిలదీస్తారు.

పథకాల వివరాలూ తెలియవు : వ్యవసాయ, అనుబంధ శాఖల్లో రాయితీ పథకాలు, వాటి వివరాలు రైతులకు అందుబాటులో లేవు. వాటికి ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశమే లేదు. అన్నదాత సుఖీభవ - పీఎం కిసాన్‌ పథకానికి అర్హులైన రైతులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే కార్యాలయానికి వెళ్లాల్సిందే. నగదు జమైందో లేదో తెలుసుకునేందుకు ప్రత్యేక వెబ్‌సైట్‌ ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు అందులో దరఖాస్తులు స్వీకరించే విధానాన్ని ఎందుకు అమలు చేయరో అంతుబట్టదు.

భారీ వర్షాలు, వరదలు, కరవు సమయంలో వ్యవసాయ శాఖ పంటనష్టాన్ని లెక్కలేసి జాబితాలు తయారు చేస్తుంది. ఆ వివరాలేవీ ఆన్‌లైన్‌లో కనిపించవు. పశుసంవర్ధక శాఖలో రైతులకు రాయితీపై దాణా ఇస్తారు. రాయితీపై గోకులం యూనిట్లు మంజూరు చేస్తున్నారు. పశువులు, మేకలు, గొర్రెల యూనిట్లు ఇస్తున్నారు. ఆక్వా, పశుసంవర్ధక, పట్టుశాఖల్లో రాయితీ పథకాలున్నాయి. వీటికి దరఖాస్తు చేయాలంటే రైతులు తప్పనిసరిగా కార్యాలయాలకు వెళ్లాల్సిందే. వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ పథకానికి దరఖాస్తు చేయాలంటే మండల, గ్రామ రైతు సేవా కేంద్రాల్ని ఆశ్రయించాలి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

