రిపోర్టుల మోతకు చెక్ - ఏపీ ఆయుష్ ఆస్పత్రుల్లో డిజిటల్ విప్లవం
Ayush hospitals digitalization: రిపోర్టులు, మందుల చీటీలు మోసుకెళ్లే పని లేకుండా రాష్ట్రంలోని ఆయుష్ ఆస్పత్రుల్లో రోగుల ఆరోగ్య సమాచారాన్ని డిజిటలైజేషన్ చేస్తున్నారు. ఓపీ నుంచి మందుల పంపిణీ వరకు అంతా ఆన్లైన్ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 6:58 PM IST
ఏదైనా దస్త్రాన్ని డిజిటల్గా దాచుకోవాలంటే గూగుల్ డ్రైవ్ ఉపయోగిస్తాం. ఆధార్, పాన్కార్డ్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వంటి వాటి కోసం డిజిలాకర్ వాడతాం. కానీ మెడికల్ రిపోర్ట్స్, మందుల చీటీలు మాత్రం మోసుకుంటూ ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరుగుతుంటాం. ఇకపై ఆ అవసరం లేదంటున్నాయి ఆయుష్ ఆస్పత్రులు. ఆరోగ్య సమాచారాన్ని డిజిటలైజేషన్ చేస్తూ రోగులకు శ్రమ తగ్గిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో సంప్రదాయ వైద్యవిధానాలకు సాంకేతికతను జోడించి ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు ప్రభుత్వం కార్యాచరణ రూపొందించింది. ఆయుష్ వైద్య విధానాలను బలోపేతం చేయడంతోపాటు వైద్య కేంద్రాల్లో డిజిటల్ సదుపాయాల విస్తరణకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి కేంద్ర ఆయుష్ కమిషన్ రాష్ట్రానికి రూ. 185 కోట్ల 76 లక్షల వార్షిక ప్రణాళికను ఆమోదించింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 40 వరకూ ప్రధాన ప్రభుత్వ ఆయుష్ ఆస్పత్రులు, 370కి పైగా డిస్పెన్సరీలు సేవలందిస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులతో ఆయుష్ ఆస్పత్రుల్లో డిజిటలీకరణ, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది.
సగటున 150 నుంచి 250 మంది : జాతీయ గ్రామీణ ఆరోగ్య మిషన్ గణాంకాల ప్రకారం ప్రభుత్వ ఆయుష్ మెడికల్ కాలేజీలకు అనుబంధంగా ఉండే విజయవాడ, కాకినాడ, ధర్మవరం పరిధిలోని ఆయుర్వేద, హోమియోపతి ఆస్పత్రులకు రోజుకు సగటున 150 నుంచి 250 మందికి పైగా ఔట్ పేషెంట్లు వస్తుంటారు. ఒక్కో జిల్లా పరిధిలో ఏడాదికి సగటున లక్ష నుంచి 3 లక్షల 80 వేల మంది వరకు రోగులు ఆయుష్ ఓపీ సేవలు వినియోగించుకుంటున్నారు. ఆయుష్ ఆస్పత్రుల్లో రోగుల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియకు మంచి స్పందన కన్పిస్తోంది.
"ఆస్పత్రుల్లో డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ వల్ల డాక్టర్లకు పని సులువైంది. పేషెంట్ ఓపీ నంబర్ ఎంటర్ చేయగానే వారి పాత మెడికల్ హిస్టరీ అంతా మాకు తెలిసిపోతుంది. దీనివల్ల వ్యాధి నిర్ధారణ, చికిత్స అందించడం చాలా సులభంగా మారుతోంది. రోగులు కూడా పాత ఫైళ్లు మోసుకురావాల్సిన అవసరం తప్పింది." -భాగ్యలక్ష్మి, వైద్యాధికారి
దీనివల్ల రోగుల ఆరోగ్య చరిత్రపై వైద్యులకు కచ్చితమైన సమాచారం లభిస్తుంది. గతంలో మందుల లభ్యత తక్కువగా ఉండేది. ప్రస్తుతం అరుదుగా కొన్ని మందులు తప్ప మిగతావి ఉచితంగానే ఇస్తున్నారు. ఓపీ నుంచి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్, ఫార్మసీ వరకు మొత్తం డిజిటలైజేషన్ కావడంతో ఆయా ఆస్పత్రుల్లో మందుల లభ్యత ముందే తెలిసిపోతుంది. దీని ఆధారంగా రోగులకు అందుబాటులో ఉన్న మందులను వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఆయుష్ విభాగానికి కేంద్రం నుంచి అందుతున్న నిధులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఆయుష్ రంగంలో డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ మరింత ఊపందుకునే అవకాశం ఉంది.
"ఓపీ నుంచి ఫార్మసీ వరకు అంతా డిజిటల్ అనుసంధానం జరిగింది. మా సిస్టమ్లోనే ఫార్మసీలో ఏ మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయో కనిపిస్తుంది. రోగులు బయట మందులు కొనుక్కునే ఇబ్బంది లేకుండా, ఆస్పత్రిలో అందుబాటులో ఉన్న మందులనే మేము ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం." -లక్ష్మీసుభద్ర, వైద్యాధికారి
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