ఇది డిజిటల్ యుగం - ఇలా చేస్తే మీ పిల్లల్లో క్రమశిక్షణ, సత్ప్రవర్తన సాధ్యమే
ఈ కాలం పిల్లల కళ్లు మొబైల్ ఫోన్లు, ట్యాబుల కోసం వెతుకుతున్నాయా? - వీడియోలు, రీల్స్కు బదులుగా కథలు చెప్పే, నీతిని ప్రబోధించే యాప్స్ - తెలుగు స్టోరీస్-నీతి భక్తి యాప్ని చూడండి
Published : June 26, 2026 at 10:41 AM IST
Stories for Children Digitally : చిన్నారులకు ఇంట్లో ఏ కాస్త సమయం దొరికినా వారి కళ్లు మొబైల్ ఫోన్లు, టీవీ, ట్యాబుల కోసం వెతుకుతుంటాయి. చేతులు డిజిటల్ తెరలపై డ్యాన్స్ చేస్తాయి. వాటితో పిల్లలు చేం చేస్తున్నారో? వాటిలో ఏం చూస్తున్నారో? తల్లిదండ్రులకు ఏ మాత్రం తెలియని పరిస్థితి నెలకొని ఉంది. సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తుతున్న రీల్స్, షార్ట్స్కు బదులుగా కథలు చెప్పే, నీతిని ప్రబోధించే యాప్స్నకు ఇంట్లోని డిజిటల్ ఉపకరణాల్లో చోటు కల్పిస్తే పిల్లలు ఆనందంగా గడపడమే కాదు, వారిలో మంచి క్రమశిక్షణ, నైతిక విలువలు, సత్ప్రవర్తన పెరుగుతాయి. వాటిలో కొన్ని యాప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
తెలుగు స్టోరీస్-నీతి భక్తి : ఆధ్యాత్మిక, నైతిక, చిన్నకథల సమాహారమే ఈ తెలుగు స్టోరీస్-నీతి భక్తి యాప్. ఆధ్యాత్మిక కథల విభాగంలో మహావిష్ణువు, పార్వతీదేవి, వినాయకుడు, సుబ్రహ్మణ్యస్వామి తదితర కథలు, నైతిక కథల విభాగంలో ఆలీబాబా నలభై దొంగలు, సింధూబాద్ వంటి కథలు, అతి ఆశ-అపాయం, మధ్యవర్తి-మోసం, మూర్ఖులకు సలహా-మూల్యం, మిత్రుల హితవు మంచి లాంటి స్టోరీస్ ఉన్నాయి.
తెలుగు కథలు : అమ్మ చెప్పే కమ్మని కథలు వినే పిల్లలు ఎంత మంది? ఆలోచనలు జోడించి హాస్యాన్ని పండించే పరమానందయ్య శిష్యుల కథలు, తెనాలి రామకృష్ణ కథలు నేటి పిల్లల్లో చాలా మంది పిల్లలకు తెలియదు. జీవిత సత్యాలు చెప్పే, నైతిక విలువలు బోధించే పేదరాశి పెద్దమ్మ కథలు విన్న పిల్లలు ఎందరు? ఈ కథలన్నింటినీ ఒకే చోట చెప్పేస్తుంది తెలుగు కథలు యాప్. ఇంకా పిల్లల్లో పరివర్తన తీసుకొచ్చే మంచి అలవాట్లు, మంచి మాటలు, తెలుగు సాహిత్యంపై ఇష్టాన్ని పెంచే తెలుగు సామెతలు, పద్యాలు, సూక్తులు సరదాగా చదివించే తమాషా ప్రశ్నలు, సరదా కథలకు ఈ యాప్లో రూపకల్పన చేశారు. మొత్తం 21 విభాగాలు ఉండే ఈ యాప్లోని కథలు పిల్లలను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి.
చందమామ కథలు : దాదాపు మూడు దశాబ్దాల క్రితం చందమామ చదవడం అంటే అప్పటి పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టం. నెల ఎప్పుడు గడుస్తుంది? కొత్త చందమామ కథల పుస్తకం ఎప్పుడు వస్తుంది? అని ఆ మాస పత్రిక కోసం చాలా మంది ఎదురుచూసేవారు. ఆ పుస్తకం పేరు వినగానే మొదట గుర్తొచ్చేది పట్టువదలని విక్రమార్కుడే మరి. ప్రస్తుతం ముద్రిత చందమామ పుస్తకాలు ఎక్కడా? చందమామ కథలను చదవాలనుకునే పిల్లలకు డిజిటల్ గ్యాడ్జెట్స్ ఆ లోటును పూడ్చుతున్నాయి. చందమామ తెలుగు యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే పిల్లలు బోలెడన్ని నీతి, విజ్ఞాన, ఎంటర్టైన్మెంట్ కథలు చదవవచ్చు. 1947 నుంచి 2009 వరకు వెలువడిన పుస్తకాలు చందమామ తెలుగు యాప్లో పొందుపరిచారు.
తెలుగు శతకాలు : పిల్లలు, పెద్దలకు నీతి పాఠాలు నేర్పేవే శతకాలు. ప్రధానంగా చిన్నారులకు బాల్యం నుంచే క్రమశిక్షణ, సత్ప్రవర్తన, సేవాభావం తదితర ఎన్నో సద్గుణాలు నేర్పడంలో వాటికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంది. వేమన శతకం, భాస్కర శతకం, సుమతీ శతకం, కుమార శతకం ఇలా శతకాలన్నింటిని ఒకేచోట అందిస్తుంది తెలుగు శతకాలు యాప్. శతకాలతోపాటు భర్తృహరి సుభాషితాలు, కీర్తనలు, శ్రీమద్భాగవతం పద్యాలు సూక్తులకు కూడా ఈ యాప్లో స్థానం కల్పించారు.
ఇంకా : పురాణ ఇతిహాసాలు అయిన మహాభారతం, రామాయణం, భగవద్గీత, బైబిల్, ఖురాన్తో పాటు పక్షులు, జంతువుల పాత్రలతో నీతిని ప్రబోధించే పంచతంత్ర స్టోరీస్ యాప్ ఇంగ్లిషులో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. పొడుపు కథలు, చిలిపి ప్రశ్నలు, నీతిసూక్తులు, విజ్ఞానం పంచే యాప్లు డిజిటల్ కొలనులో ఎన్నో ఉన్నాయి. కథలు, సూక్తులు, శతకాలు తదితర యాప్స్ను స్మార్ట్ఫోన్, ట్యాబ్లో డౌన్లోడ్ చేసి మీ పిల్లలకు వాటిని ఆసక్తిని కలిగించండి. చిన్ననాటి నుంచే వారిలో పఠనాసక్తిని పెంపొందించి ప్రయోజకులుగా తయారు చేయండి.
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