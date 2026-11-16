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డిజిటల్​ దిశగా ఎంఎన్‌జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ - ఒకే ప్లాట్‌ఫామ్‌పైకి ల్యాబ్, ఫార్మసీ, వైద్య సేవలు!

MNJ Cancer Hospital Digital Services : ప్రభుత్వ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఎంఎన్‌జేలో హాస్పిటల్ మేనేజ్‌మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అందుబాటులోకి రానుంది. దీంతో ఆసుపత్రి వైద్య సేవల్లో మరింత పారదర్శకత, నాణ్యత మెరుగుపడనుంది.

Digital services at MNJ Cancer Hospital
ఎంఎన్​జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్​లో డిజిటల్​ సేవలు (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2026 at 8:32 AM IST

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హైదరాబాద్​లోని ప్రభుత్వ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఎంఎన్‌జేలో డిజిటల్ రికార్డులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఆసుపత్రి వైద్య సేవల్లో మరింత పారదర్శకత, నాణ్యతను పెంపొందించడంలో భాగంగా అత్యంత కీలకమైన హాస్పిటల్ మేనేజ్‌మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ (హెచ్​ఎంఐఎస్​)ను అమలు చేయడానికి అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఆసుపత్రిలోని అన్ని క్లినికల్ విభాగాలు, ఫార్మసీ, ల్యాబోరేటరీ సర్వీసెస్​తో పాటు ఇతర కీలక విభాగాలన్నీ ఒకే డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పైకి రానున్నాయి.

పక్కాగా క్యాన్సర్ కేసుల రిజిస్ట్రీ

ఇప్పటికే నిమ్స్​లో ఈ సేవలను విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్నారు. అదే తరహాలో ఎంఎన్‌జేలో కూడా ఏర్పాటు చేసేందుకు గాను ఇటీవల సర్కారు పచ్చా జెండా ఊపింది. అలాగే హెచ్​ఎంఐఎస్​ వ్యవస్థను నేషనల్ క్యాన్సర్ గ్రిడ్‌తో అనుసంధానం చేయడం వల్ల క్యాన్సర్ కేసుల రిజిస్ట్రీ కూడా పక్కాగా నమోదు చేసేందుకు వీలవుతుంది. అలాగే రోగుల సంఖ్య, వ్యాధి తీవ్రత, వినియోగించిన మందులకు సంబంధించిన స్పష్టమైన సమాచారం లభిస్తుంది. మెరుగైన వైద్య ప్రణాళికలను రూపొందించడంలో ఈ వ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషించనుంది.

హెచ్​ఎంఐఎస్​ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తే కలిగే ప్రయోజనాలివీ

  • రోగికి సంబంధించిన పూర్తి వైద్య చరిత్ర, పరీక్షల నివేదికలు, ఇదివరకు పొందిన చికిత్సల వివరాలన్నీ ఆన్‌లైన్‌లో సురక్షితంగా నమోదై ఉంటాయి. దీంతో ఒకవేళ ఫిజికల్ రికార్డులు పోగొట్టుకున్నా ఇబ్బంది ఉండదు. ఆన్​లైన్​లో ఎప్పుడైనా, ఎక్కడి నుంచైనా సులభంగా చూసుకునే వీలుంటుంది.
  • ఈ వ్యవస్థతో ఇకపై పేషెంట్ల రిజిస్ట్రేషన్, కన్సల్టేషన్, ఫార్మసీ, ల్యాబ్​ టెస్ట్​ల దగ్గర గంటల తరబడి క్యూ లైన్లలో వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.
  • హాస్పిటల్​లోని మెడిసిన్, సర్జికల్ పరికరాల నిల్వలు ఆటోమేటిక్​గా అప్​డేట్ అవుతాయి. దీంతో మందుల కొరత లేకుండా జాగ్రత్త పడేందుకు వీలవుతుంది.
  • ల్యాబ్​ శాంపిల్స్ సేకరణ మొదలుకొని రిపోర్టుల జారీ వరకు మొత్తం ప్రక్రియను డిజిటలైజ్ చేయడంతో వాటిని నేరుగా రోగుల ఫోన్‌లకే పంపేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. దీని ద్వారా పేషెంట్లు వారి రిపోర్టుల కోసం హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు.
  • రోగులు ఫిజికల్ రిపోర్టులు, రికార్డులను తమతో పాటు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం పేషెంట్ మొబైల్, ఆధార్ నంబర్‌ను ఎంట్రీ చేస్తే చాలు, డాక్టర్ ముందున్న కంప్యూటర్‌లో మొత్తం డేటా కనిపిస్తుంది. దీంతో వైద్యులు వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వెసలుబాటు కలుగుతుంది.
  • నేషనల్ క్యాన్సర్ గ్రిడ్‌ టెక్నాలజీతో అనుసంధానించడం, ఆ సంస్థ సహకారం లభించడంతో క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఉత్తమ ప్రమాణాలను పాటిస్తారు.
  • ఈ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తే ముఖ్యంగా ఆసుపత్రి నిర్వహణలో పారదర్శకతను తీసుకొస్తుంది. దీంతో నిధుల వినియోగం, సేవల నాణ్యతను పర్యవేక్షించేందుకు ఉన్నతాధికారులకు సులభం కానుంది.

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ఎంఎన్​జే హాస్పిటల్ డిజిటల్ సేవలు
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