డిజిటల్ దిశగా ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ - ఒకే ప్లాట్ఫామ్పైకి ల్యాబ్, ఫార్మసీ, వైద్య సేవలు!
MNJ Cancer Hospital Digital Services : ప్రభుత్వ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఎంఎన్జేలో హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అందుబాటులోకి రానుంది. దీంతో ఆసుపత్రి వైద్య సేవల్లో మరింత పారదర్శకత, నాణ్యత మెరుగుపడనుంది.
Published : November 16, 2026 at 8:32 AM IST
హైదరాబాద్లోని ప్రభుత్వ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఎంఎన్జేలో డిజిటల్ రికార్డులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఆసుపత్రి వైద్య సేవల్లో మరింత పారదర్శకత, నాణ్యతను పెంపొందించడంలో భాగంగా అత్యంత కీలకమైన హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ (హెచ్ఎంఐఎస్)ను అమలు చేయడానికి అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఆసుపత్రిలోని అన్ని క్లినికల్ విభాగాలు, ఫార్మసీ, ల్యాబోరేటరీ సర్వీసెస్తో పాటు ఇతర కీలక విభాగాలన్నీ ఒకే డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పైకి రానున్నాయి.
పక్కాగా క్యాన్సర్ కేసుల రిజిస్ట్రీ
ఇప్పటికే నిమ్స్లో ఈ సేవలను విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్నారు. అదే తరహాలో ఎంఎన్జేలో కూడా ఏర్పాటు చేసేందుకు గాను ఇటీవల సర్కారు పచ్చా జెండా ఊపింది. అలాగే హెచ్ఎంఐఎస్ వ్యవస్థను నేషనల్ క్యాన్సర్ గ్రిడ్తో అనుసంధానం చేయడం వల్ల క్యాన్సర్ కేసుల రిజిస్ట్రీ కూడా పక్కాగా నమోదు చేసేందుకు వీలవుతుంది. అలాగే రోగుల సంఖ్య, వ్యాధి తీవ్రత, వినియోగించిన మందులకు సంబంధించిన స్పష్టమైన సమాచారం లభిస్తుంది. మెరుగైన వైద్య ప్రణాళికలను రూపొందించడంలో ఈ వ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
హెచ్ఎంఐఎస్ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తే కలిగే ప్రయోజనాలివీ
- రోగికి సంబంధించిన పూర్తి వైద్య చరిత్ర, పరీక్షల నివేదికలు, ఇదివరకు పొందిన చికిత్సల వివరాలన్నీ ఆన్లైన్లో సురక్షితంగా నమోదై ఉంటాయి. దీంతో ఒకవేళ ఫిజికల్ రికార్డులు పోగొట్టుకున్నా ఇబ్బంది ఉండదు. ఆన్లైన్లో ఎప్పుడైనా, ఎక్కడి నుంచైనా సులభంగా చూసుకునే వీలుంటుంది.
- ఈ వ్యవస్థతో ఇకపై పేషెంట్ల రిజిస్ట్రేషన్, కన్సల్టేషన్, ఫార్మసీ, ల్యాబ్ టెస్ట్ల దగ్గర గంటల తరబడి క్యూ లైన్లలో వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.
- హాస్పిటల్లోని మెడిసిన్, సర్జికల్ పరికరాల నిల్వలు ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతాయి. దీంతో మందుల కొరత లేకుండా జాగ్రత్త పడేందుకు వీలవుతుంది.
- ల్యాబ్ శాంపిల్స్ సేకరణ మొదలుకొని రిపోర్టుల జారీ వరకు మొత్తం ప్రక్రియను డిజిటలైజ్ చేయడంతో వాటిని నేరుగా రోగుల ఫోన్లకే పంపేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. దీని ద్వారా పేషెంట్లు వారి రిపోర్టుల కోసం హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు.
- రోగులు ఫిజికల్ రిపోర్టులు, రికార్డులను తమతో పాటు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం పేషెంట్ మొబైల్, ఆధార్ నంబర్ను ఎంట్రీ చేస్తే చాలు, డాక్టర్ ముందున్న కంప్యూటర్లో మొత్తం డేటా కనిపిస్తుంది. దీంతో వైద్యులు వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వెసలుబాటు కలుగుతుంది.
- నేషనల్ క్యాన్సర్ గ్రిడ్ టెక్నాలజీతో అనుసంధానించడం, ఆ సంస్థ సహకారం లభించడంతో క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఉత్తమ ప్రమాణాలను పాటిస్తారు.
- ఈ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వస్తే ముఖ్యంగా ఆసుపత్రి నిర్వహణలో పారదర్శకతను తీసుకొస్తుంది. దీంతో నిధుల వినియోగం, సేవల నాణ్యతను పర్యవేక్షించేందుకు ఉన్నతాధికారులకు సులభం కానుంది.
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