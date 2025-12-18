ETV Bharat / state

Digital Healthcare Facilities in AP and AI Strategy Expert Karthik Adapa
Digital Healthcare Facilities in AP and AI Strategy Expert Karthik Adapa (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 11:49 AM IST

3 Min Read
Digital Healthcare Facilities in AP and AI Strategy Expert Karthik Adapa : విజయవాడలో నిర్వహించిన దక్షిణ భారతదేశ బహుళ భాగస్వామ్య సమన్వయ ప్రాంతీయ కార్యశాలకు పంజాబ్‌ రాష్ట్ర పూర్వ వైద్యారోగ్య శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి, డిజిటల్‌ హెల్త్‌ కేర్, ఏఐ స్ట్రాటజీ నిపుణుడు డాక్టర్‌ కార్తీక్‌ అడపా హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) వినియోగంలో ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం భారత్‌ టాప్‌-10లో ఉందన్నారు. మనం టాప్‌ 1 2, 3ల్లోకి రావాలంటే చాలా కృషి చేయాలని తెలిపారు. ఏఐ వినియోగంలో భారత్‌ గేమ్‌ ఛేంజర్‌గా మారాలంటే మరింత శ్రమించాలని, వినూత్న ఆవిష్కరణలను అందుబాటులోకి తేవాలని ఏఐ స్ట్రాటజీ నిపుణుడు డాక్టర్‌ కార్తీక్‌ అడపా అన్నారు.

పంజాబ్‌ రాష్ట్ర పూర్వ వైద్యారోగ్య శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి, డిజిటల్‌ హెల్త్‌ కేర్, ఏఐ స్ట్రాటజీ నిపుణుడు డాక్టర్‌ కార్తీక్‌ అడపా తెలిపిన వివరాలు

ఆరోగ్య రంగంలో ఏఐ పాత్రను డబ్ల్యూహెచ్‌వో ఎలా ప్రోత్సహిస్తోందంటే : ఆరోగ్య రంగంలో ఏఐ వినియోగం, ఇతర అంశాలపై 300 పేజీల ఏఐ వ్యూహ పత్రాన్ని (ఏఐ స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్‌) డబ్ల్యూహెచ్‌వో, భారత ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి డబ్ల్యూహెచ్‌వో రూపొందించిందని ఆయన అన్నారు. ఈ డాక్యుమెంట్‌ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు అందించినట్లు పేర్కొన్నారు. వారిచ్చిన ఫీడ్‌ బ్యాక్‌ ఆధారంగా ఈ డాక్యుమెంట్‌ ఇంకా అభివృద్ధి చేస్తామని ఆయన వివరించారు. ఫౌండేషనల్‌ డాక్యుమెంట్‌కు పూర్తి స్వరూపం తీసుకొచ్చే కసరత్తు ప్రస్తుతం జరుగుతోందని, ఆ పరిపూర్ణ ఏఐ డాక్యుమెంట్‌ను ఫిబ్రవరి 19న ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ఆవిష్కరిస్తారని కార్తీక్​ అడపా స్పష్టం చేశారు.

ఏఐ ఆధారిత వైద్యసేవల్లో తప్పులు జరిగితే బాధ్యులు ఎవరంటే : ఒక డాక్టర్‌ వినియోగించే ఏఐ టూల్‌ సురక్షితమా? కాదా? అనేది తేల్చేందుకు క్లినికల్‌ ట్రయల్‌ ఉంటుందని కార్తీక్​ వివరించారు. అలాగే ఏఐ ఆధారిత వైద్యసేవల్లోనూ రోగుల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఉంటుందన్నారు.

ఏఐ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తే వైద్య సేవల్లో అంతరాలు తగ్గుతాయాఅంటే : అంతరాలు మొత్తం తొలగకపోయినా ఎక్కువ మందికి ఎదురయ్యే సమస్యలు పరిష్కరించే దిశగా ప్రభుత్వం ఏఐ సొల్యూషన్స్‌ తయారు చేస్తే సమస్యలు ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటున్న పేదలకు న్యాయం జరుగుతుందని అడపా అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. సామాన్యులు ఎక్కువగా ఎదుర్కొనే ఆరోగ్య సమస్యల పరిష్కారానికి ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టమని ప్రభుత్వానికి సూచిస్తున్నట్లు వివరించారు. ఎయిమ్స్‌లో వైద్యం అందించే డాక్టర్‌ ఏ టూల్స్‌ వాడుతున్నారో క్షేత్ర స్థాయిలో పని చేసే ఆశా కార్యకర్తకు కూడా అవే టూల్స్‌ అందుబాటులోకి తేగలగాలన్నారు. ఎక్కువ మందిని వేధిస్తున్న క్యాన్సర్‌ లాంటి సమస్యలకు ఏఐ సేవలు అందుబాటులోకి తేవాలని, అప్పుడే నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యం నెరవేరుతుందని పేర్కొన్నారు.

రోగుల డేటా గోప్యతను కాపాడడంలో సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కొంటారంటే? ఏఐ సొల్యూషన్స్‌ను విదేశాల నుంచి భారతదేశానికి రానీయకూడదని, మన దేశంలో అభివృద్ధి చేసినవి అదీ మన రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చేసినవి వాడాలని ఆయన వివరించారు. ఎక్కడికక్కడ సాంకేతికత వినియోగించే ప్రయత్నం చేయాలని కార్తీక్​ అడపా సూచించారు. లోకల్‌ డేటాతో లోకల్‌ మోడల్స్‌ రూపొందించాలన్నారు. సమాచారానికి ఎలా భద్రత కల్పించాలి? సైబర్‌ సెక్యూరిటీ ద్వారా ఎలా రక్షణ కల్పించాలి? అనే అంశాలనూ ఏఐ స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్‌లో పొందుపరిచినట్లు వివరించారు.

