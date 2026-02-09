ETV Bharat / state

ప్రజల ఆరోగ్య రికార్డులు డిజిటలైజ్​ - 'సంజీవని'తో మెరుగైన సేవలు

హెల్త్​హబ్​గా ఆంధ్రప్రదేశ్​ - ప్రతీ పౌరుడికి డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్ అందించడం ద్వారా మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలు - సంజీవని ద్వారా ప్రజల ఆరోగ్య రికార్డులు డిజిటలైజ్​

Digital Health Cards Sanjeevani Project in Andhra Pradesh
Digital Health Cards Sanjeevani Project in Andhra Pradesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Digital Health Cards Sanjeevani Project in Andhra Pradesh: వైద్యారోగ్య రంగంలో డిజిటల్​ సేవలు పెరిగిపోయాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని డిజిటల్​ హెల్త్​హబ్​గా మార్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు 2025-26లో ప్రత్యేక ఆరోగ్య సంస్కరణల్లో భాగంగా 'సంజీవని'ని ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా డిజిటల్ హెల్త్ కార్డ్‌లను ప్రయోగాత్మకంగా 2025లో చిత్తూరు జిల్లాలోని కుప్పం నియోజకవర్గంలో ప్రారంభించారు. ప్రతీ పౌరుడికి డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్ అందించడం ద్వారా మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలు అందిచడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. జబ్బు బారిన పడకముందే ముందస్తు చికిత్స చేయడమే కాకుండా, ఏఐ విశ్లేషణ ద్వారా వ్యాధిని ముందే గుర్తించడం ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన ఉద్దేశం.

దీంతో ప్రజలకు సులభంగా ఆరోగ్య సేవలు అందించవచ్చని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. సంజీవని ద్వారా ప్రజల ఆరోగ్య రికార్డులు డిజిటలైజ్​ చెయ్యవచ్చు. వారి ఆనారోగ్య పరిస్థితుల వివరాలు తెలుసుకోవడం ద్వారా వ్యాధి సోకకముందే నివారణపై దృష్టి సారించగలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఏఐ ఆధారిత విశ్లేషణల ద్వారా ఎక్కువ మంది ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్న వ్యాధులను గుర్తించి, వాటి నివారణపై దృష్టి సారిస్తుంది.

డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డుల్లో ఉండే సమాచారం- వాటి వల్ల ప్రయోజనాలు

  • ప్రతి పౌరుడి ఆరోగ్య రికార్డులు డిజిటల్​ రూపంలో ఉంటాయి
  • సంబంధించిత వ్యక్తిగత వైద్య చరిత్ర
  • ఆరోగ్య పరీక్షల ఫలితాలు
  • ఆ వ్యక్తికి ఏవైనా వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నట్లైతే దాంతో పాటు ప్రిస్క్రిప్షన్స్ కూడా ఉంటుంది
  • ఈ డేటా ద్వారా అతడు ఆనారోగ్య కారణాలతో ఏ వైద్యుడి వద్దకు వెళ్లినా రిపోర్టులు వెంటనే పొంది చికిత్స వేగంగా జరుగుతుంది.
  • డేటా ఆధారంగా ప్రతీ ప్రాంతంలో అత్యధికంగా ఉన్న ఆరోగ్య సమస్యలను గుర్తించి, ముందస్తు చికిత్స, నివారణ కార్యక్రమాలు చేపడతారు.
  • ఆరోగ్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చెయ్యడం ద్వారా అవరమైన సేవలు పొందుతారు.
  • ప్రస్తుతం పలు ప్రాంతాల్లో ప్రాథమిక ఆరోగ్య శిబిరాలు నిర్వహించి బీపీ, షుగర్, క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్స్ వంటి టెస్టులు చేసి సేవలు అందజేస్తున్నాయి.
  • డిజిటల్​ హెల్త్​కార్డు ద్వారా ఇన్స్యూరెన్స్‌తో పెద్ద మొత్తంలోని బిల్స్‌పై ఆర్థిక భారం తగ్గుతుంది.
  • గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు అధునాతన వైద్యం అందించే అవకాశం ఉంటుంది.

సంజీవని ప్రాజెక్ట్‌తో పాటు ఉచిత క్యాష్‌లెస్ హెల్త్ ఇన్స్యూరెన్స్ కూడా అమలయ్యేలా ఏర్పాటు చేశారు. 2026 జనవరి 1 నుంచి విస్తరణకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఈ ఏడాది దీన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ‘సంజీవని’ ద్వారా జులై నాటికి 66 లక్షల హైరిస్క్‌ కేసుల హెల్త్‌ స్క్రీనింగ్‌ చేయాలని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు.

వ్యాధి వచ్చాక చికిత్స కాదు - ఏఐ ద్వారా ముందే గుర్తించేలా 'సంజీవని'

సంజీవని ప్రాజెక్టు ద్వారా డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులు- వైద్యారోగ్య నిపుణులతో సీఎం వీడియో కాన్ఫరెన్స్​

TAGGED:

DIGITAL HEALTH CARDS IN AP
SANJEEVANI PROJECT
AP AS HEALTH HUB
HEALTH FACILITIES IN AP
DIGITAL HEALTH CARDS SANJEEVANI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.