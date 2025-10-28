అవసరం ఏదైనా డిజిటల్ పాస్ పుస్తకం ఉంటే సరి - ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలంటే?
ముద్రణ సమస్యలతో పాసుపుస్తకాల పంపిణీలో జాప్యం - పోర్టల్లో డిజిటల్ సంతకం పూర్తయిన పాసు పుస్తకం డిజిటల్ కాపీ డౌన్లోడ్ - దీనిని వినియోగించి ప్రభుత్వ పథకాలకు దరఖాస్తు
Published : October 28, 2025 at 8:49 AM IST
Digital Pass Book Telangana : చేతిలో పట్టాదారు పాసుపుస్తకం లేదనే దిగులు చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఇకపై ప్రభుత్వం నుంచి పాసుపుస్తకం అందకున్నా అన్ని అవసరాలకు చెల్లుబాటయ్యే డిజిటల్ కాపీని పొందే వీలుందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. భూభారతి - 2025 (ఆర్వోఆర్) చట్టం ప్రకారం సెక్షన్ - 10లోని సబ్ సెక్షన్ - 6 ద్వారా డిజిటల్ కాపీ చెల్లుబాటు అవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
ప్రభుత్వ పథకాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు : వీటి ముద్రణకు సంబంధించిన సమస్యలతో పాసుపుస్తకాల పంపిణీలో జాప్యం జరుగుతోంది. చెన్నైకి చెందిన ఓ ముద్రణ సంస్థతో రెవెన్యూశాఖ పుస్తకాలను ముద్రించి తపాలాశాఖ ద్వారా బట్వాడా చేస్తోంది. ఈ ఏడాది జులైలో ముద్రణ సంస్థతో ఒప్పందం ముగిసింది. తర్వాత వేరే సంస్థలతో ఒప్పందం జరగలేదు. ఈ పరిణామాల కారణంగా ముద్రణ, పంపిణీ ఆలస్యం అవుతున్న నేపథ్యంలో పోర్టల్లో డిజిటల్ సంతకం పూర్తైన పాసు పుస్తకం డిజిటల్ కాపీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రభుత్వ పథకాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
దీనిని ఎలా పొందాలి :
- ఆన్లైన్లో భూభారతి పోర్టల్లోని వెళ్లాలి.
- తర్వాత ల్యాండ్ డిటేల్స్ సెర్చ్లోకి వెళ్లి పట్టాదారు పాసుపుస్తకం నంబరు ఐచ్ఛికంపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత నంబరు నమోదు చేయాలి.
- ఆ పక్కనే ఆధార్ మొదటి నాలుగు అంకెలు నమోదు చేయాలనే సూచించే ఆప్షన్ వస్తుంది.
- నాలుగు అంకెలు నమోదు చేసి దిగువన ఉన్న క్యాప్చన్ పూరిస్తే డిజిటల్ పాసు పుస్తకం, ఆర్వోఆర్ పహాణీ రెండూ తెరుచుకుంటాయి.
- వాటిని ప్రింట్ తీసుకుని అధికారికంగా వినియోగించుకోవచ్చు.
భూమి వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే :
- ఆన్లైన్లో భూభారతి పోర్టల్లోకి వెళ్లాలి. తర్వాత ల్యాండ్ డిటేల్స్ సెర్చ్లోకి వెళ్లాలి. సర్వే నంబరు/ సబ్ డివిజన్ నంబరును క్లిక్ చేసి జిల్లా, మండలం, గ్రామం పేరు నమోదు చేయాలి.
- ఆ వెంటనే సర్వే నంబరు/ సబ్ డివిజన్ నంబరు నమోదు చేసే ఆప్షన్ వస్తుంది. దీనిలో సర్వే నంబరు ఎంటర్ చేస్తే ఆ పక్కనే ఖాతా నంబరు అడుగుతూ మరో ఆప్షన్(ఐచ్చికం) వస్తుంది. దానిని నింపి కింద గడుల్లో ఉన్న ఆంగ్ల అక్షరాలు/ అంకెలను పక్కనే ఉన్న ఎంటర్ క్యాప్చా గడిలో నమోదుచేసి ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న ఫెచ్ అనే చోట క్లిక్ చేస్తే భూమికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కనిపిస్తాయి.
- మీ-సేవ కేంద్రాల ద్వారా ఆయా సేవలు పొందేందుకు వీలుంది.
డిజిటల్ పత్రం వినియోగించుకోవచ్చు : భూభారతి పోర్టల్లో అందుబాటులో ఉన్న డిజిటల్ పాసుపుస్తకం కాపీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని అధికారిక కార్యకలాపాలకు వినియోగించుకోవచ్చని సీసీఎల్ఏ కార్యదర్శి మంద మకరంద్ తెలిపారు. పాసుపుస్తకాల కాపీలను అడిగే అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు డిజిటల్ పత్రాన్ని ఆమోదిస్తాయని వెల్లడించారు. దీనిపై ఆందరికీ అవగాహన కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు.
"భూభారతి పోర్టల్లో అందుబాటులో ఉన్న డిజిటల్ పాసుపుస్తకం కాపీని డౌన్లోడ్ చేసుకుని అధికారిక కార్యకలాపాలకు వినియోగించుకోవచ్చు. పాసుపుస్తకాల కాపీలను అడిగే అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు డిజిటల పత్రాన్ని ఆమోదిస్తాయి. దీనిపై ఆందరికీ అవగాహన కల్పిస్తున్నాం." - మంద మకరంద్, సీసీఎల్ఏ కార్యదర్శి
