ETV Bharat / state

అవసరం ఏదైనా డిజిటల్​ పాస్​ పుస్తకం ఉంటే సరి - ఎలా డౌన్​లోడ్​ చేయాలంటే?

ముద్రణ సమస్యలతో పాసుపుస్తకాల పంపిణీలో జాప్యం - పోర్టల్​లో డిజిటల్ సంతకం పూర్తయిన పాసు పుస్తకం డిజిటల్ కాపీ డౌన్​లోడ్ - దీనిని వినియోగించి​ ప్రభుత్వ పథకాలకు దరఖాస్తు

Digital Pass Book Telangana
Digital Pass Book Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 8:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Digital Pass Book Telangana : చేతిలో పట్టాదారు పాసుపుస్తకం లేదనే దిగులు చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఇకపై ప్రభుత్వం నుంచి పాసుపుస్తకం అందకున్నా అన్ని అవసరాలకు చెల్లుబాటయ్యే డిజిటల్ కాపీని పొందే వీలుందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. భూభారతి - 2025 (ఆర్వోఆర్) చట్టం ప్రకారం సెక్షన్ - 10లోని సబ్​ సెక్షన్​ - 6 ద్వారా డిజిటల్ కాపీ చెల్లుబాటు అవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

ప్రభుత్వ పథకాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు : వీటి ముద్రణకు సంబంధించిన సమస్యలతో పాసుపుస్తకాల పంపిణీలో జాప్యం జరుగుతోంది. చెన్నైకి చెందిన ఓ ముద్రణ సంస్థతో రెవెన్యూశాఖ పుస్తకాలను ముద్రించి తపాలాశాఖ ద్వారా బట్వాడా చేస్తోంది. ఈ ఏడాది జులైలో ముద్రణ సంస్థతో ఒప్పందం ముగిసింది. తర్వాత వేరే సంస్థలతో ఒప్పందం జరగలేదు. ఈ పరిణామాల కారణంగా ముద్రణ, పంపిణీ ఆలస్యం అవుతున్న నేపథ్యంలో పోర్టల్​లో డిజిటల్ సంతకం పూర్తైన పాసు పుస్తకం డిజిటల్ కాపీని డౌన్​లోడ్​ చేసుకుని ప్రభుత్వ పథకాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

దీనిని ఎలా పొందాలి :

  • ఆన్​లైన్​లో భూభారతి పోర్టల్​లోని వెళ్లాలి.
  • తర్వాత ల్యాండ్ డిటేల్స్ సెర్చ్​లోకి వెళ్లి పట్టాదారు పాసుపుస్తకం నంబరు ఐచ్ఛికంపై క్లిక్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత నంబరు నమోదు చేయాలి.
  • ఆ పక్కనే ఆధార్​ మొదటి నాలుగు అంకెలు నమోదు చేయాలనే సూచించే ఆప్షన్​ వస్తుంది.
  • నాలుగు అంకెలు నమోదు చేసి దిగువన ఉన్న క్యాప్చన్​ పూరిస్తే డిజిటల్​ పాసు పుస్తకం, ఆర్వోఆర్​ పహాణీ రెండూ తెరుచుకుంటాయి.
  • వాటిని ప్రింట్​ తీసుకుని అధికారికంగా వినియోగించుకోవచ్చు.

భూమి వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే :

  • ఆన్​లైన్​లో భూభారతి పోర్టల్​లోకి వెళ్లాలి. తర్వాత ల్యాండ్ డిటేల్స్​ సెర్చ్​లోకి వెళ్లాలి. సర్వే నంబరు/ సబ్​ డివిజన్ నంబరును క్లిక్ చేసి జిల్లా, మండలం, గ్రామం పేరు నమోదు చేయాలి.
  • ఆ వెంటనే సర్వే నంబరు/ సబ్ డివిజన్​ నంబరు నమోదు చేసే ఆప్షన్​ వస్తుంది. దీనిలో సర్వే నంబరు ఎంటర్ చేస్తే ఆ పక్కనే ఖాతా నంబరు అడుగుతూ మరో ఆప్షన్​(ఐచ్చికం) వస్తుంది. దానిని నింపి కింద గడుల్లో ఉన్న ఆంగ్ల అక్షరాలు/ అంకెలను పక్కనే ఉన్న ఎంటర్ క్యాప్చా గడిలో నమోదుచేసి ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న ఫెచ్​ అనే చోట క్లిక్ చేస్తే భూమికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కనిపిస్తాయి.
  • మీ-సేవ కేంద్రాల ద్వారా ఆయా సేవలు పొందేందుకు వీలుంది.

డిజిటల్ పత్రం వినియోగించుకోవచ్చు : భూభారతి పోర్టల్​లో అందుబాటులో ఉన్న డిజిటల్ పాసుపుస్తకం కాపీని డౌన్​లోడ్​ చేసుకుని అధికారిక కార్యకలాపాలకు వినియోగించుకోవచ్చని సీసీఎల్​ఏ కార్యదర్శి మంద మకరంద్ తెలిపారు. పాసుపుస్తకాల కాపీలను అడిగే అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు డిజిటల్​ పత్రాన్ని ఆమోదిస్తాయని వెల్లడించారు. దీనిపై ఆందరికీ అవగాహన కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు.

"భూభారతి పోర్టల్​లో అందుబాటులో ఉన్న డిజిటల్ పాసుపుస్తకం కాపీని డౌన్​లోడ్​ చేసుకుని అధికారిక కార్యకలాపాలకు వినియోగించుకోవచ్చు. పాసుపుస్తకాల కాపీలను అడిగే అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు డిజిటల పత్రాన్ని ఆమోదిస్తాయి. దీనిపై ఆందరికీ అవగాహన కల్పిస్తున్నాం." - మంద మకరంద్, సీసీఎల్​ఏ కార్యదర్శి

ప్రజ‌ల వద్దకే 'రెవెన్యూ' - నేటి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'భూ భారతి'

ఒక్క క్లిక్​తో భూముల వివరాలు - అందుబాటులోకి ప్రత్యేక యాప్​!

TAGGED:

E PASS BOOK TELANGANA
BHU BHARATHI TELANGANA
HOW TO APPLY FOR DIGITAL PASS BOOK
HOW TO GET DIGITAL PASS BOOK TG
DIGITAL PASS BOOK TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.