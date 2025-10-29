ETV Bharat / state

తెర కనిపించాలి - తర'గతి' మారాలి - నిరుపయోగంగా డిజిటల్ బోర్డులు

మూలన పడుతున్న మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ డిజిటల్ స్క్రీన్​ డివైజ్​లు - ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో కుంటుపడుతున్న బోధన - ఫిర్యాదు చేసినా సమస్య పరిష్కారానికి నోచుకోవడం లేదంటున్న ఉపాధ్యాయులు

Digital Board Issue In Govt Schools
Digital Board Issue In Govt Schools (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 4:00 PM IST

Digital Board Issue In Govt Schools : భూమి గుండ్రంగా ఉంటుందని, తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుందని ఉపాధ్యాయులు బోధిస్తారు. నల్లటి బోర్డుపై బొమ్మ గీస్తారు. కానీ ఎలా తిరుగుతుందో చూపించలేరు. దృశ్య రూపంలో చూపిస్తే విద్యార్థులకు బాగా అర్థమవుతుంది. కదలాడే విషయాలను విద్యార్థులు ఎక్కువగా గుర్తుంచుకుంటారు. ఎంతో ఆసక్తిగా వింటారు. పాఠ్యాంశాలపై ధ్యాస పెడతారు. అందుకే ప్రభుత్వం డిజిటల్ బోధనకు శ్రీకారం చుట్టింది. కానీ కొన్ని అవాంతరాలు ఎదురవుతున్నాయి. వాటిని అధిగమిస్తే తర'గతి' మారుతుంది.

నిజామాబాద్​ జిల్లా కమ్మర్​పల్లి మండలం ఉప్లూర్ ఉన్నత పాఠశాలలోని 8వ తరగతి గదిలోని డిజిటల్ తెర రెండేళ్ల క్రితం మంజూరైతే తెచ్చి అమర్చారు. దీంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్​ను ఇన్​స్టాల్​ చేస్తే కాలేదు. కేవలం బ్లాక్​బోర్డుగా ఉపయోగపడుతుంది.

60 బడుల్లో పని చేయడం లేదు : ప్రభుత్వ ఆశయం బాగున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో వీటి నిర్వహణ సరిగా లేదు. ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో బోధన కుంటుపడుతోంది. తెరలు చెడిపోతే కొత్తవి తెచ్చి అమర్చడం లేదు. మరమ్మతులకు గురైతే తక్షణమే స్పందించి బాగు చేయించడం లేదు. ఫలితంగా మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ డిజిటల్ స్క్రీన్​ డివైజ్​లు నెలల తరబడి మూలన పడుతున్నాయి. సుమారు 60 బడుల్లో ఇవి పని చేయడం లేదు. అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల పోర్టల్​లో ఫిర్యాదు చేసినా, సమస్య పరిష్కారానికి నోచుకోవడం లేదని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు.

డిజిటల్ తెర లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు : డిజిటల్ పద్ధతిలో బోధించే పాఠ్యాంశాలు బాగా అర్థం చేసుకున్న విద్యార్థులు, ఇప్పుడు డిజిటల్ తెర లేకపోవడంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వీడియోల ద్వారా బోధన లేకపోవడంతో అర్థమవడం కష్టమవుతోందని వాపోతున్నారు. వెంటనే అధికారులు స్పందించి, తెరలకు అవసరమైన మరమ్మతులు చేయించాలని కోరుతున్నారు.

257 పాఠశాలల్లో ఏర్పాటు : ఎనిమిది నుంచి పదో తరగతి విద్యార్థులకు డిజిటల్ తరగతులు బోధించాలనే లక్ష్యంతో రెండేళ్ల క్రితం జిల్లాలోని 257 ఉన్నత పాఠశాలల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేశారు. ఒక తెరకు రూ.3.50 లక్షల నుంచి రూ.4 లక్షల వరకు ఖర్చు అయింది. ఒక పాఠశాలకు రూ.10.50 లక్షల వరకు వెచ్చించారు. విద్యుత్తు సరఫరా నిలిచినా అంతరాయం లేకుండా యూపీఎస్ (బ్యాటరీలు) సౌకర్యం కల్పించారు. ఆరు నెలల క్రితం టీ-ఫైబర్ ద్వారా ఇంటర్​నెట్​ సౌకర్యం కల్పించారు. 75 అంగులాలున్న ప్యానల్​ను రెండు రకాకాలుగా వినియోగించుకునేలా అవకాశం కల్పించారు. గ్రీన్​ బోర్డును తెరిస్తే డిజిటల్ బోధన, మూస్తే చాక్​పీస్​లో రాస్తూ విద్యార్థులకు బోధించే అవకాశం కల్పించారు.

తరగతులకు దూరం : ముప్కాల్ ఉన్నత పాఠశాలలోని డిజిటల్ తెర ఈ విద్యా సంవత్సరం ఆరంభంలో చెడిపోయింది. మరమ్మతులు చేయాలని ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా ఫలితం లేకపోయింది. ఐదు నెలలుగా నిరుపయోగంగా మారడంతో విద్యార్థులు డిజిటల్ తరగతులకు దూరమయ్యారు.

ఉన్నతాధికారులకు నివేదిస్తాం : డివైజ్​ చెడిపోతే అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీ పోర్టల్​లో ఫిర్యాదు చేయాలని జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి అశోక్ తెలిపారు. వారు స్పందించి పాఠశాలకు వచ్చి మరమ్మతులు చేస్తారని చెప్పారు. రిపేరు చేసేవారు ఒక్కరే ఉండడంతో ఇబ్బందవుతోందని అన్నారు. ఈ విషయమై ఉన్నతాధికారులకు నివేదిస్తామని పేర్కొన్నారు.

"డివైజ్​ చెడిపోతే అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల కమిటీ పోర్టల్​లో ఫిర్యాదు చేయాలి. వారు స్పందించి పాఠశాలకు వచ్చి మరమ్మతులు చేస్తారు. రిపేరు చేసేవారు ఒక్కరే ఉండడంతో ఇబ్బందవుతోంది. ఈ విషయమై ఉన్నతాధికారులకు నివేదిస్తాం." - అశోక్, జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి

నిరుపయోగంగా డిజిటల్ బోర్డులు
DIGITAL BOARD ISSUE TELANGANA
DIGITAL BOARDS IN GOVT SCHOOLS
DIGITAL BOARD PROBLEMS
DIGITAL BOARDS IN GOVT SCHOOLS TG

