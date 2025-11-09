నకిలీ సీబీఐ అధికారులుగా పాక్ నటులు - 5 దేశాల్లో నెట్వర్క్తో రూ. కోట్లు కాజేత
'డిజిటల్ అరెస్టు' పేరుతో ఇంటికే పరిమితం చేస్తున్న నేరగాళ్లు - బాధితుల్లో అధికశాతం విద్యావంతులే - బాంబు పేలుళ్లు, కిడ్నాప్ కేసులో సీబీఐ అరెస్ట్ చేసిందని నమ్మించి రూ. కోట్లలో మోసాలు
Published : November 9, 2025 at 3:07 PM IST|
Updated : November 9, 2025 at 3:38 PM IST
Digital Arrests In Telangana : మీ ఆధార్కార్డుతో చిన్నారుల అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్నందున సీబీఐ కేసు నమోదు చేసింది. మిమ్మల్ని అరెస్టు చేయాలంటూ సుప్రీం కోర్టు ఆదేశించింది. సాక్ష్యాలంటూ పత్రాలు పంపి 'డిజిటల్ అరెస్టు' పేరుతో ఇంటికే పరిమితం చేస్తారు. ఆదాయ వివరాలు నిర్ధారించుకున్నాకే విడదల చేస్తామంటూ మాయమాటలతో రూ.కోట్లు కొల్లగొడుతున్నారు. హైదరాబాద్కు చెందిన వైద్యురాలిని భయపెట్టి రూ. కోటిన్నర కాజేశారు. తాజాగా హైదరాబాద్లోని శ్రీనగర్కాలనీకి చెందిన వృద్ధుడికి వాట్సప్ కాల్చేసి బాంబు పేలుళ్లు, కిడ్నాప్ కేసులో సీబీఐ అరెస్ట్ చేసిందని రోజంతా నిర్బంధించి రూ.51 లక్షలు కొట్టేశారు.
బాధితుల్లో అధికశాతం విద్యావంతులు ఉంటున్నారు. అటునుంచి పోలీసు యూనిఫాం, ఎన్ఐఏ, సీబీఐ సింబల్స్ చూడగానే వారంతా నిజమైన అధికారులనే భ్రమకు గురవుతున్నారు. హిందీ, ఇంగ్లిష్ అనర్గళంగా మాట్లాడటంతో తమ ఆధార్, పాన్ కార్డులతో నేరం చేసి ఉండొచ్చనే నిర్ణయానికి వస్తున్నట్టు బాధితులు చెబుతున్నారు. సూత్రధారులు చైనాలో ఉంటూ 5 దేశాల్లో నెట్వర్క్ ఏర్పరచుకుని సామాన్యులను మోసగిస్తూ ఆనవాళ్లు పసిగట్టకుండా పోలీసులను ఏమార్చుతున్నారు.
అసలు సూత్రధారులు ప్రశ్నార్ధకంగానే : చైనా కేంద్రంగా సాగే సైబర్ మోసాల్లో అసలు సూత్రధారులు ఎవరనేది ఇప్పటికీ ప్రశ్నార్ధకమే. మన దేశంలోని యువతకు విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని ఏజెంట్లు నమ్మిస్తారు. అవసరమైన పాస్పోర్టు, వీసా ఇప్పిస్తామని ఆశచూపుతారు. నమ్మి చేజిక్కిన యువతను కంబోడియాలోని నకిలీ కాల్ సెంటర్లలో టెలీకాలర్స్గా మార్చుతున్నారు. సింగపూర్, మలేషియాలోని దళారులు మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా వచ్చిన సొమ్మును క్రిప్టో, బిట్కాయిన్స్గా మార్చి విదేశాలకు తరలిస్తున్నారు.
పావులుగా వాడుకుంటూ : ఇతర దేశాలకు చెందినవారు అయితే ప్రజలు తేలికగా గుర్తిస్తారనే ఉద్దేశంతో డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరుతో డబ్బులు గుంజేందుకు పోలీసులుగా, సీబీఐ, కస్టమ్స్, ఈడీ అధికారులుగా పాకిస్థానీ నటులను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. వారి భాష, రూపు రేఖలు భారతీయులకు దగ్గరగా ఉండటంతో మోసగాళ్లు వారికి పోలీసుల వేషం వేసి పావులుగా వాడుకుంటున్నారని ఓ పోలీసు అధికారి తెలిపారు.
అనుమానం వస్తే పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లండి : డిజిటల్ అరెస్ట్ అనేది అసలు లేదని హైదరాబాద్ సైబర్క్రైమ్ డీసీపీ కవిత అన్నారు. పోలీసు, ఇతర దర్యాప్తు సంస్థల అధికారులు ఎవరూ ఇలా చేయరని వెల్లడించారు. స్పూఫింగ్, నకిలీ డాక్యుమెంట్స్తో జాగ్రత్తగా ఉండాలని పలు సూచనలు చేశారు. నిజమైన అధికారులు వ్యక్తిగత సమాచారం, నగదు డిమాండ్ చేయరని తెలిపారు. అనుమానం వస్తే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు ఫోన్చేసి నివృత్తి చేసుకోవాలని సూచించారు. వాట్సప్ మెసేజ్లు, ఈమెయిల్, లావాదేవీలు, స్క్రీన్షాట్లు, ఐడీలు భద్రపరచుకుని వెంటనే నేషనల్ సైబర్క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ 1930 కు కాల్ చేయాలని సూచించారు. లేదా www.cybercrime.gov.in కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చని తెలిపారు.
"డిజిటల్ అరెస్ట్ అనేది అసలు లేదు. పోలీసు, ఇతర దర్యాప్తు సంస్థల అధికారులు ఎవరూ ఇలా చేయరు. స్పూఫింగ్, నకిలీ డాక్యుమెంట్స్తో జాగ్రత్త. నిజమైన అధికారులు వ్యక్తిగత సమాచారం, నగదు డిమాండ్ చేయరు. అనుమానం వస్తే దగ్గరిలోని పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి విషయం తెలియజేయాలి. వాట్సప్ మెసేజ్లు, ఈమెయిల్, లావీదేవీల స్క్రీన్షాట్లు, ఐడీ లను భద్రపరచుకుని వెంటనే సైబర్క్రైమ్ హెల్ప్లైన్ నంబరు 1930 కు ఫిర్యాదు చేయాలి. లేదా www.cybercrime.gov.in కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు." - కవిత, డీసీపీ, హైదరాబాద్ సైబర్క్రైమ్
ఫోన్ చేసి పోలీసులమన్నారు - 50 గంటలు నిర్బంధించి రూ.30 లక్షలు దోచారు
డిజిటల్ అరెస్ట్ లేనే లేదు - అయినా ఎందుకు స్కామర్లకు చిక్కుతున్నారు?