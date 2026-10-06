కొట్టేసిన సొమ్ముని విభజింజి వేర్వేరు ఖాతాలకు మళ్లింపు - 'డిజిటల్ అరెస్టు'లో కొత్త కోణం
డిజిటల్ అరెస్ట్" మోసంలో నిందితులు కాజేసిన డబ్బును చిన్న మొత్తాలుగా విభజించి వివిధ రాష్ట్రాల్లోని వేర్వేరు ఖాతాలకు బదిలీ చేశారు. ఈ ఖాతాలలో అత్యధిక సంఖ్యలో మహారాష్ట్రలో. కేరళం, ఉత్తరప్రదేశ్ , తెలంగాణ ఉన్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 11:44 AM IST
Digital Arrest Fraud Money Transferred To Various Accounts : "డిజిటల్ అరెస్ట్" మోసంలో నిందితులు కాజేసిన డబ్బును చిన్న మొత్తాలుగా విభజించి వివిధ రాష్ట్రాల్లోని వేర్వేరు ఖాతాలకు బదిలీ చేశారు. విజయవాడకు చెందిన ఒక వృద్ధుడిని అరెస్ట్ చేస్తామని భయపెట్టి రెండు ఖాతాలకు రూ. 10.25 కోట్లు బదిలీ చేసేలా వారు ఒత్తిడి చేశారు. ఇందులో బాధితుడు గత నెల 22న బదిలీ చేసిన రూ. 3 కోట్లు లక్నోలోని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా శాఖలో "రుద్రాంశ్ ఎంటర్ప్రైజెస్" పేరుతో తెరిచిన ఖాతాకు చేరాయి. ఈ నిర్దిష్ట ఖాతాకు చేరిన నిధులు మాత్రమే డ్రా చేశారు. మిగిలిన మొత్తాన్ని పోలీసులు స్తంభింపజేశారు. ఖాతాలో జమ అయిన తర్వాత ఆ డబ్బు చిన్న మొత్తాలుగా విభజించి 347 ఖాతాలకు బదిలీ చేశారు. ఈ ఖాతాలలో అత్యధిక సంఖ్యలో మహారాష్ట్ర (58)లో ఉండగా ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో కేరళం (24), ఉత్తరప్రదేశ్ (22), తెలంగాణ (21) ఉన్నాయి.
కేరళం ఖాతాలకు సంబంధించి వివిధ ప్రాంతాలకు బదిలీ అయిన రూ.3 కోట్లను ప్రధానంగా ఏటీఎంల వద్ద డెబిట్ కార్డుల ద్వారా వివిధ పద్ధతుల్లో డ్రా చేశారు. చెక్కులు, ప్రత్యక్ష ఖాతా బదిలీల ద్వారా కూడా నిధులు తరలించారు. అసలు ఖాతాదారుల నుంచి పొందిన డెబిట్ కార్డులను ఉపయోగించి డబ్బు డ్రా చేసినట్లు విచారణలో తేలింది. కేరళం ఆధారిత ఖాతాల్లో జమ అయిన నిధులను కర్ణాటకలోని వివిధ ప్రాంతాల్లోని ఏటీఎంల నుంచి డ్రా చేశారు. అదే రోజు జరిగిన అరెస్టులతో నిధుల బదిలీకి అడ్డుకట్ట పడింది.
బాధితుడు గత నెల 29 మధ్యాహ్నం చివరి విడతగా రూ.1.80 కోట్లను రెహమాన్ అనే వ్యక్తికి చెందిన హెచ్డీఎఫ్సీ ఖాతాకు బదిలీ చేశాడు. సరిగ్గా అదే సమయంలో నిందితులు బస చేసిన దిల్లీలోని ఒక ప్రదేశంపై దిల్లీ స్పెషల్ సెల్ పోలీసులు దాడి చేశారు. అక్కడ ఉన్న ఐదుగురిని అరెస్టు చేయడంతో ఆ ఖాతాలో జమ అయిన నిధుల బదిలీ ఆగిపోయింది. ఆ తర్వాత విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఆ ఖాతాను స్తంభింపజేశారు. పశ్చిమ బెంగాల్లోని మరొక కేసులో జరిగిన నిధుల బదిలీలో కూడా ఈ ఖాతా ప్రమేయం ఉంది.
ఈ రోజు పీటీ వారెంట్ దాఖలు : విజయవాడ పోలీసులు మంగళవారం దిల్లీ కోర్టులో పీటీ (ఖైదీ రవాణా) వారెంట్ను దాఖలు చేయనున్నారు. అరెస్టు అయిన ఐదుగురిలో, అనిశ్ ఖాన్, రెహమాన్, ఐజార్ ఆలం మాత్రమే ఇక్కడి 'డిజిటల్ అరెస్ట్' కేసుతో సంబంధం కలిగి ఉన్నారు. దీని ఫలితంగా వారిపై 'పీటీ వారెంట్' జారీకి అనుమతి కోరుతూ ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేయనున్నారు. ఈ కేసులో నిందితుల దిల్లీ పోలీసు కస్టడీ గడువు సోమవారంతో ముగిసింది. ఈ కేసులో డబ్బు నష్టపోయిన బాధితుడు, పోలీసులు జప్తు చేసిన రూ.7.32 కోట్ల మొత్తాన్ని విడుదల చేయాలని కోరుతూ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ విషయంపై కోర్టు సంబంధిత బ్యాంకుకు నోటీసులు జారీ చేసే అవకాశం ఉంది.
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