ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో డీజీ-పిన్‌ సిస్టమ్‌ - ఇక సులభతరంగా పార్సిల్ ట్రాకింగ్, డెలివరీ

ఐఐటీ ప్రాంగణంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన పోస్ట్ ఆఫీస్‌ - డిజిటల్‌ పిన్‌ సిస్టమ్‌తో పోస్ట్​ ఆఫీస్ సేవలు - యువతను ఆకట్టుకునేలా అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో రూపొందించిన డీజీ-పిన్‌

GEOCODING SYSTEM IN IIT HYDERABAD
GEOCODING SYSTEM IN IIT HYDERABAD (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 19, 2026 at 9:01 PM IST

3 Min Read
Digipin Geocoding System In IIT Hyderabad : సాంకేతిక విద్యలో దేశానికి దిశానిర్దేశం చేస్తున్న ఐఐటీ హైదరాబాద్ మరో వినూత్న ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టింది. క్యాంపస్‌లో అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో కూడిన ఆధునిక పోస్ట్ ఆఫీస్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. సంప్రదాయ పోస్టల్ సేవలను ఆధునిక డిజిటల్ వ్యవస్థలతో మేళవించి రూపొందించిన ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ విద్యార్థులకు, అధ్యాపకులకు సులభమైన సేవలు అందిస్తోంది. ఇక్కడ ప్రధానంగా డిజిటల్‌ పిన్‌ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

క్యాంపస్​లోని ప్రతి విభాగానికి డిజిటల్ పిన్ : సంగారెడ్డి జిల్లా కంది పరిధిలోని ఐఐటీ హైదరాబాద్‌ వినూత్న ఆలోచనలకు మరోసారి వేదికగా నిలిచింది. యూత్‌ పోస్ట్​ ఆఫీస్‌ల పేరుతో యువతకు కావాల్సిన సౌకర్యాలను టెక్నాలజీతో అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇక్కడ అసలు ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఐఐటీ హైదరాబాద్ అభివృద్ధి చేసిన డిజిటల్ పిన్ సిస్టమ్. క్యాంపస్‌లోని ప్రతి హాస్టల్, విభాగం, బ్లాక్‌కు ప్రత్యేక డిజిటల్ పిన్​ను కేటాయించారు. దీని ద్వారా విద్యార్థులు తమ కచ్చితమైన లొకేషన్‌ను ఎంటర్ చేస్తే, పార్సిల్ నేరుగా అక్కడికే చేరుతుంది. చిరునామా గందరగోళం లేకుండా, సమయం ఆదా అయ్యేలా ఈ వ్యవస్థ పనిచేస్తోంది.

ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో డీజీ-పిన్‌ సిస్టమ్‌ - ఇక సులభతరంగా పార్సిల్ ట్రాకింగ్, డెలివరీ (ETV)

పార్సిల్ సమస్యకు పరిష్కారంగా డీజీ పిన్ : ఐఐటీ హైదరాబాద్‌ విద్యార్థులు స్వయంగా తయారు చేసిన డిజిటల్ పిన్ ఆధారంగా పార్సిల్ ట్రాకింగ్, డెలివరీ వివరాలను మొబైల్, ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా తెలుసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంది. దీనివల్ల విద్యార్థులు తరచూ ఎదుర్కొనే పార్సిల్ ఆలస్యం సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తోంది.

కొత్త అనుభూతినిస్తున్న డిజిటల్​ పిన్ : విద్యార్థులకు వినోదం, అనుభవాత్మక అభ్యాసం కోసం పోస్ట్ ఆఫీస్ ప్రాంగణంలో సిబ్బంది చిన్న ఫజిల్‌ గేమ్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. వీటిని ఉపయోగిస్తూ పోస్టల్ సేవల పని తీరును దగ్గరగా తెలుసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. అత్యాధునిక ఆలోచన, డిజిటల్ సాంకేతికత, సేవా భావం మిళితమైన ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ విద్యార్థులకు కొత్త అనుభూతి అందిస్తోంది.

స్పీడ్​ పోస్ట్​ సేవలపై 10 శాతం రాయితీ : ఇక్కడ ఉన్న డిజైన్, ఫర్నిచర్ డిజైన్, ఫ్రేమ్స్​ గానీ ఇవన్నీ డిజైన్​ డిపార్ట్​మెంట్​ విద్యార్థులే చేశారని పోస్టల్​ సిబ్బంది చెబుతున్నారు. వాళ్లకు ఎలా కావాలో అలానే చేసుకున్నారని చెప్పారు. తాము సలహాలు, సూచనలు మాత్రమే ఇచ్చామని అధికారులు వివరించారు. ఇక్కడ పార్సిల్ ప్యాకేజింగ్ మెషిన్స్, స్ట్రాపింగ్ మెషిన్స్ ఉన్నయని తెలిపారు. తరువాత పోస్టల్ ఇతర​ సేవలను కూడా అందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

విద్యార్థులకు నచ్చిన విధంగా డిజైన్ : సేవింగ్స్, పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్, ఉన్నాయన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులకు స్పీడ్​ పోస్ట్​ సేవలను వినియోగించుకుంటే 10 శాతం డిస్కౌంట్​ కూడా ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. సాధారణంగా పోస్ట్​ ఆఫీస్​లు సాయంత్రం 5 గంటలకు మూసేస్తారని, ఇక్కడ మాత్రం కోర్​ ఆఫీస్​ మాత్రమే క్లోజ్​ ఉంటుందని మిగతావి అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు. విద్యార్థులకు సేవలు నిత్యం అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు. దీనిని క్లిష్టమైన పోస్ట్​ ఆఫీస్​ కాకుండా వచ్చే తరం విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఏర్పాటు చేసినట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు.

వినియోగించుకునేలా ఆలోచన కలగాలనే : తాము ఏవైతే మెయిల్, బ్యాంకింగ్, రిటైల్ సర్వీసులు ఇస్తున్నామో వాటితో పాటు ఇక్కడి విద్యార్థులకు ఉచితంగా వైఫై, క్యూఆర్ పేమేంట్స్, కాఫీ, వాటితో పాటు బుక్స్ ఆడుకోవడానికి గేమ్స్​ కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు పోస్టల్​ అధికారిణి తెలిపారు. విద్యార్థులు వినియోగించుకునే విధంగా ఆలోచన కలగడానికి స్పీడ్​ పోస్ట్​ పైనా 10 శాతం రాయితీ ఇస్తున్నామని చెప్పారు. విద్యార్థులు పోస్టల్​ శాఖ ప్రయోజనం పొందాలనే తమ లక్ష్యమని చెప్పారు. ​

