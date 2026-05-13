ETV Bharat / state

ఇక మార్కెట్​కు వెళ్లక్కర్లేదు - 'డీజీ రైతు బజార్‌'తో ఇంటికే కూరగాయలు

యాప్‌లో ఆర్డర్​ - రూ.49కే డోర్ డెలివరీ - 'డీజీ రైతు బజార్‌'తో రైతుకు, వినియోగదారుడికి లాభం - ఇక రైతు బజార్ వెళ్లే పనిలేదు

Digi Rythu Bazaar App Online Vegetable Delivery Vijayawada Patamata
Digi Rythu Bazaar App Online Vegetable Delivery Vijayawada Patamata (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 5:15 PM IST

|

Updated : May 13, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Digi Rythu Bazaar App Online Vegetable Delivery Vijayawada Patamata: స్విగ్గీ, జొమాటోలో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసినట్టు ఇప్పుడు కూరగాయలూ ఇంటికే తెప్పించుకోవచ్చు. దళారీ వ్యవస్థకు చెక్ పెడుతూ రైతుల నుంచి నేరుగా కూరగాయలు కొని డోర్ డెలివరీ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ‘డీజీ రైతు బజార్’ పైలట్ ప్రాజెక్టును విజయవాడ పటమట రైతు బజార్‌లో ప్రారంభించిన విషయం విదితమే.

ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో సొంత అవసరాలకు సైతం సమయం కేటాయించలేని పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పిస్తూ, వినియోగదారులకు తాజా కూరగాయలను ఇంటి వద్దకే అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ‘డీజీ రైతు బజార్’ పేరుతో వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన సంగతి తెలిసిందే.

పైలట్ ప్రాజెక్టుగా పటమటలో ప్రారంభం: పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద విజయవాడ పటమట రైతు బజార్‌లో ఈ సేవలు ప్రారంభించారు. స్విగ్గీ, జొమాటోలో పిజ్జా, బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసినట్టు డీజీ రైతు బజార్ యాప్‌లో మనకు కావాల్సిన కూరగాయలు ఆర్డర్ చేస్తే కేవలం రూ.49 బేసిక్ డెలివరీ ఛార్జీతో ఇంటి వద్దకు చేరవేస్తున్నారు. రైతు బజార్‌కు వెళ్లే తీరిక లేని వారికి ఇది వరంగా మారింది.

రోజుకు 50కి పైగా ఆర్డర్లు: ప్రారంభ దశలో రోజుకు 20 ఆర్డర్లు రాగా ప్రస్తుతం 50కి పైగా ఆర్డర్లు వస్తున్నాయి. ఆదివారాల్లో ఈ సంఖ్య 70కి చేరుతోంది. ప్రతి కస్టమర్ కనీసం ఐదు కిలోల కూరగాయలు ఆర్డర్ చేస్తున్నారని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఇద్దరు డెలివరీ బాయ్స్ సేవలు అందిస్తుండగా, ఆర్డర్లు పెరిగితే మరింత మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని చెప్పారు.

దళారీ వ్యవస్థకు చెక్: ‘దళారుల వల్ల పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర లభించక రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దళారీ వ్యవస్థ లేకుండా నేరుగా రైతుల నుంచి కూరగాయలు కొనుగోలు చేస్తున్నాం. డీజీ రైతు బజార్ యాప్ ద్వారా రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లభించడమే కాకుండా పది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి’ అని నిర్వాహకులు వెల్లడించారు.

‘యాప్‌లో కూరగాయలు ఆర్డర్ చేస్తే తక్కువ సమయంలోనే డెలివరీ అవుతున్నాయి. దీనివల్ల సమయం ఆదా అవుతోంది. ఎండలో రైతు బజార్‌కు వచ్చి కొనే శ్రమ తగ్గింది. అయితే ఈ సేవలపై పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పించాలి, మరింత సులభతరం చేస్తే బాగుంటుంది.' -స్థానికులు

త్వరలో 9 ప్రాంతాలకు విస్తరణ - డ్రోన్ డెలివరీ యోచన: రానున్న రోజుల్లో మరో తొమ్మిది ప్రాంతాలకు డీజీ రైతు బజార్ సేవలు విస్తరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో డ్రోన్ ద్వారా కూరగాయల డెలివరీ చేసేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. రైతులకు మేలు చేస్తూ, వినియోగదారులకు తాజా కూరగాయలు అందించడమే తమ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.

విజయవాడలోనూ డీజీ రైతు బజార్లు - యాప్ వినియోగంపై అవగాహన కల్పిస్తున్న అధికారులు

రైతుబజార్ల నుంచి కూరగాయలు డోర్‌ డెలివరీ - పైలట్‌ ప్రాజెక్టు ప్రారంభం

Last Updated : May 13, 2026 at 6:29 PM IST

TAGGED:

ONLINE VEGETABLE DELIVERY
DIGI RYTHU BAZAAR
FARMERS MARKETS GO DIGITAL
VEGETABLE DOOR DELIVERY AP
DIGI RYTHU BAZAAR APP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.