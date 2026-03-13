గ్యాస్ బుకింగ్లో తీవ్ర అవస్థలు - సిలిండర్ డెలివరీకి వారంపైగా గడువు!
ఆన్లైన్ బుకింగ్లో అవస్థలు - గ్యాస్ ఏజెన్సీల వద్దకు జనం పరుగులు - వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరతతో కట్టెలకు డిమాండ్ - ఒకటి, రెండు రోజుల్లో సిలిండర్ రావాల్సింది -ఇప్పుడు వారం రోజల సమయం
Published : March 13, 2026 at 12:17 PM IST
Iran War Impact on LPG Gas : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ప్రభావం వల్ల గ్యాస్ కొరత ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంటి అవసరాల కోసం గ్యాస్ వినియోగదారులకూ ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తవని సర్కార్ ప్రకటిస్తూనే ఉంది. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పరిస్థితి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. పలు ప్రాంతాల్లో సిలిండర్ బుకింగ్ కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆన్లైన్ బుకింగ్ మార్గాలు కొన్ని పని చేయడం లేదు. దీంతో వినియోగదారులు నేరుగా ఏజెన్సీల వద్దకు పరుగులు పెడుతున్నారు. ఒక్కసారిగా రద్దీ పెరగడం, బుకింగ్ సిస్టమ్ నెమ్మదించడం వల్ల సమస్య ఏర్పడిందని ఏజెన్సీల నిర్వాహకులు తెలుపుతున్నారు.
పరిస్థితి చేయి దాటితే బ్లాక్లో తీసుకునే ప్రయత్నం : డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ సాధారణ రోజుల్లో బుక్ చేస్తే ఒకటి, రెండు రోజుల్లో సిలిండర్ వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు వారంపైగా పడుతోందని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్లో భారత్, ఇండేన్, హెచ్పీ మూడు ఏజెన్సీలు గ్యాస్ సరఫరా చేస్తున్నాయి. 350 నుంచి 400 మంది డీలర్లు ఉండగా, అందులో 30 లక్షల ఎల్పీజీ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. సింగిల్ సిలిండర్ మాత్రమే ఉండి, అది అయిపోయిన వారంతా బుక్ చేసుకునేందుకు ఏజెన్సీల వద్ద లైన్లు కడుతున్నారు. నేరుగా ఫోన్లో సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నిస్తే స్పందించడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు. వాణిజ్య కేటగిరి సరఫరా ఆగిపోవడంతో డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను టిఫిన్ సెంటర్లు, హోటళ్లు, హాస్టళ్ల నిర్వాహకులు బ్లాక్లో తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
ఎల్పీజీ కొరత లేదు : రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఎల్పీజీకి కొరత లేదని, ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దని జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ చంద్రారెడ్డి పేర్కొన్నారు. గురువారం కొంగరకలాన్లోని కలెక్టరేట్లో ఎల్పీజీ డీలర్లతో సమావేశం నిర్వహించారు. సిలిండర్ పంపిణీకి ఎటువంటి అంతరాయాలు లేకుండా యథావిధిగా కొనసాగడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని డీలర్లను ఆదేశించారు. వినియోగదారులు అవసరానికి మించి గ్యాస్ సిలిండర్లు నిల్వ చేసుకోవద్దని సూచించారు. జిల్లా పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారిణి వనజాతరెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
ప్రత్యామ్నాయాలున్నాయ్ :
- గ్యాస్ స్టవ్కు ప్రత్యామ్నాయంగా వంటకు మోడ్రన్ ఇండక్షన్ స్టవ్, ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటితో చేస్తే తక్కువ ఖర్చుతో, ఎలాంటి హాని కలగకుండా వంట చేసుకోవచ్చు.
- అంతేకాదు సోలార్, బయోగ్యాస్, బొగ్గు కట్టెల పొయ్యి వినియోగించవచ్చు.
- పశువుల వ్యర్థాల నుంచి గోబి గ్యాస్ ఉత్పత్తి చేస్తారు. దీనిని గృహాలు, వ్యవసాయ, పరిశ్రమల అవసరాలకు ఉపయోగించుకోవచ్చు.
- ఇండక్షన్ స్టవ్ విద్యుత్తుతో పని చేస్తుంది. వంటను స్పీడ్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అలా చేస్తే గ్యాస్ కంటే తక్కువ ఖర్చవుతుంది.
- ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్, హాట్ ప్లేట్తో అన్నం, కూరలు వంటివి ఈజీగా కుక్ చేసుకోవచ్చు.
- ఇన్ఫ్రారెడ్ స్టవ్ విద్యుత్తుతో పని చేస్తుంది.
బయట గ్యాస్ సిలిండర్లు లేవు - ఇలా ఆదా చేయండి :
- గ్యాస్ వెలిగించిన తర్వాత గిన్నెలు, కావాల్సిన పదార్థాల కోసం వెతకడంతో మంట మండుతుండటం వల్ల గ్యాస్ వృథా అవుతుంది.
- ఉడికించే పదార్థాలకు ప్రెషర్ కుక్కర్లను ఉపయోగిస్తే దాదాపు గ్యాస్ పొదుపు చేయొచ్చు.
- పెద్ద పాత్రలు, మూతలేని పాత్రలు ఉపయోగిస్తే చేసే దానికంటే ఎక్కువ వేడి చేయాలి. అంటే గంటకు 7.2 ?శాతం గ్యాస్ని కోల్పోతాం. దానిపై మూతలు పెట్టడంతో 1.45 శాతం ఆదా అవుతుంది.
- తక్కువ ఆహార పదార్థాలు వండటానికి చిన్న బర్నల్ వినియోగిస్తే 10 శాతం గ్యాస్ తక్కువ వినియోగమవుతుంది.
- తక్కువ లోతు ఉన్న వంట పాత్రలు వాడితే తొందరగా వేడి బయటకు వెళ్లి గ్యాస్ వృథా అవుతుంది. లోతుగా ఉన్నవాటిని వాడితే అది వేడి అవ్వడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. దాని వల్ల అధిక గ్యాస్ వినియోగం అవుతుంది.
- ఇకపై వంట చేసే ముందు బియ్యం, పప్పులు లాంటివి అరగంట ముందే నానబెడితే గ్యాస్ ఆదా అవుతుంది.
