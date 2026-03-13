ETV Bharat / state

ఆన్‌లైన్‌ బుకింగ్‌లో అవస్థలు - గ్యాస్‌ ఏజెన్సీల వద్దకు జనం పరుగులు - వాణిజ్య సిలిండర్ల కొరతతో కట్టెలకు డిమాండ్‌ - ఒకటి, రెండు రోజుల్లో సిలిండర్‌ రావాల్సింది -ఇప్పుడు వారం రోజల సమయం

Iran War Impact on LPG Gas : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ప్రభావం వల్ల గ్యాస్​ కొరత ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇంటి అవసరాల కోసం గ్యాస్​ వినియోగదారులకూ ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తవని సర్కార్​ ప్రకటిస్తూనే ఉంది. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పరిస్థితి పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. పలు ప్రాంతాల్లో సిలిండర్​ బుకింగ్ కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆన్​లైన్​ బుకింగ్​ మార్గాలు కొన్ని పని చేయడం లేదు. దీంతో వినియోగదారులు నేరుగా ఏజెన్సీల వద్దకు పరుగులు పెడుతున్నారు. ఒక్కసారిగా రద్దీ పెరగడం, బుకింగ్​ సిస్టమ్​ నెమ్మదించడం వల్ల సమస్య ఏర్పడిందని ఏజెన్సీల నిర్వాహకులు తెలుపుతున్నారు.

పరిస్థితి చేయి దాటితే బ్లాక్​లో​ తీసుకునే ప్రయత్నం : డొమెస్టిక్​ గ్యాస్​ సిలిండర్​ సాధారణ రోజుల్లో బుక్​ చేస్తే ఒకటి, రెండు రోజుల్లో సిలిండర్​ వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు వారంపైగా పడుతోందని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్​లో భారత్​, ఇండేన్​, హెచ్​పీ మూడు ఏజెన్సీలు గ్యాస్​ సరఫరా చేస్తున్నాయి. 350 నుంచి 400 మంది డీలర్లు ఉండగా, అందులో 30 లక్షల ఎల్​పీజీ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. సింగిల్​ సిలిండర్​ మాత్రమే ఉండి, అది అయిపోయిన వారంతా బుక్​ చేసుకునేందుకు ఏజెన్సీల వద్ద లైన్లు కడుతున్నారు. నేరుగా ఫోన్​లో సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నిస్తే స్పందించడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు. వాణిజ్య కేటగిరి సరఫరా ఆగిపోవడంతో డొమెస్టిక్​ సిలిండర్లను టిఫిన్​ సెంటర్లు, హోటళ్లు, హాస్టళ్ల నిర్వాహకులు బ్లాక్​లో తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

ఎల్​పీజీ కొరత లేదు : రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఎల్​పీజీకి కొరత లేదని, ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దని జిల్లా అదనపు కలెక్టర్​ చంద్రారెడ్డి పేర్కొన్నారు. గురువారం కొంగరకలాన్​లోని కలెక్టరేట్​లో ఎల్​పీజీ డీలర్లతో సమావేశం నిర్వహించారు. సిలిండర్​ పంపిణీకి ఎటువంటి అంతరాయాలు లేకుండా యథావిధిగా కొనసాగడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని డీలర్లను ఆదేశించారు. వినియోగదారులు అవసరానికి మించి గ్యాస్​ సిలిండర్లు నిల్వ చేసుకోవద్దని సూచించారు. జిల్లా పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారిణి వనజాతరెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

ప్రత్యామ్నాయాలున్నాయ్​ :

  • గ్యాస్​ స్టవ్​కు ప్రత్యామ్నాయంగా వంటకు మోడ్రన్​ ఇండక్షన్​ స్టవ్​, ఎలక్ట్రిక్​ కుక్కర్​లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటితో చేస్తే తక్కువ ఖర్చుతో, ఎలాంటి హాని కలగకుండా వంట చేసుకోవచ్చు.
  • అంతేకాదు సోలార్​, బయోగ్యాస్​, బొగ్గు కట్టెల పొయ్యి వినియోగించవచ్చు.
  • పశువుల వ్యర్థాల నుంచి గోబి గ్యాస్​ ఉత్పత్తి చేస్తారు. దీనిని గృహాలు, వ్యవసాయ, పరిశ్రమల అవసరాలకు ఉపయోగించుకోవచ్చు.
  • ఇండక్షన్​ స్టవ్​ విద్యుత్తుతో పని చేస్తుంది. వంటను స్పీడ్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. అలా చేస్తే గ్యాస్​ కంటే తక్కువ ఖర్చవుతుంది.
  • ఎలక్ట్రిక్​ కుక్కర్, హాట్​ ప్లేట్​తో అన్నం, కూరలు వంటివి ఈజీగా కుక్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఇన్​ఫ్రారెడ్​ స్టవ్​ విద్యుత్తుతో పని చేస్తుంది.

బయట గ్యాస్​ సిలిండర్లు లేవు - ఇలా ఆదా చేయండి :

  • గ్యాస్​ వెలిగించిన తర్వాత గిన్నెలు, కావాల్సిన పదార్థాల కోసం వెతకడంతో మంట మండుతుండటం వల్ల గ్యాస్​ వృథా అవుతుంది.
  • ఉడికించే పదార్థాలకు ప్రెషర్​ కుక్కర్లను ఉపయోగిస్తే దాదాపు గ్యాస్​ పొదుపు చేయొచ్చు.
  • పెద్ద పాత్రలు, మూతలేని పాత్రలు ఉపయోగిస్తే చేసే దానికంటే ఎక్కువ వేడి చేయాలి. అంటే గంటకు 7.2 ?శాతం గ్యాస్​ని కోల్పోతాం. దానిపై మూతలు పెట్టడంతో 1.45 శాతం ఆదా అవుతుంది.
  • తక్కువ ఆహార పదార్థాలు వండటానికి చిన్న బర్నల్​ వినియోగిస్తే 10 శాతం గ్యాస్​ తక్కువ వినియోగమవుతుంది.
  • తక్కువ లోతు ఉన్న వంట పాత్రలు వాడితే తొందరగా వేడి బయటకు వెళ్లి గ్యాస్​ వృథా అవుతుంది. లోతుగా ఉన్నవాటిని వాడితే అది వేడి అవ్వడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. దాని వల్ల అధిక గ్యాస్​ వినియోగం అవుతుంది.
  • ఇకపై వంట చేసే ముందు బియ్యం, పప్పులు లాంటివి అరగంట ముందే నానబెడితే గ్యాస్​ ఆదా అవుతుంది.

వంట చెరుకుకు భారీగా పెరిగిన డిమాండ్ - తెల్లవారుజాము నుంచే కట్టెల మండీ వద్ద క్యూ

గ్యాస్ కొరతతో రెస్టారెంట్లలో మారిన మెనూ కార్డు - ఆ క్రేజీ ఐటెమ్స్​ ఔట్

