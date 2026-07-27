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గల్ఫ్​లో మరణిస్తే అంతే సంగతులు - మృతదేహం తెప్పించడంలో సమస్యలు అన్నీ ఇన్నీ కావు!

సుమారు 1,50,000 వరకు ఉపాధి పొందుతున్న నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లా వాసులు - గల్ఫ్​ దేశాలకు వెళ్లే వారిలో ఎక్కువగా గుండెపోటు మరణాలు - 50 డిగ్రీల సెల్సియస్​తో మృతి చెందుతున్న కార్మికులు

People Dying In Gulf Countries
People Dying In Gulf Countries (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 1:24 PM IST

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Updated : July 27, 2026 at 1:54 PM IST

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People Dying In Gulf Countries : ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా కుటుంబానికి అండగా నిలవాలని, చేసిన అప్పులు తీర్చాలని, పిల్లలను బాగా చదివించాలని చాలా మంది గల్ఫ్​ దేశాలకు వెళుతున్నారు. అక్కడే కొందరు విగతజీవులుగా మారుతున్నారు. ఇంకా నకిలీ ఏజెంట్ల వల్ల అక్కడే చిక్కుకుపోయి చనిపోయిన వారి పరిస్థితి ఇంకా దారుణం. వారి మృతదేహాన్ని స్వదేశానికి తీసుకురావడానికి తీరని కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది.

  • నిజామాబాద్​లోని తిర్మన్‌పల్లికి చెందిన శ్రీనివాస్‌ అనే వ్యక్తి గల్ఫ్‌కు వలస వెళ్లారు. ఏడు సంవత్సరాలుగా ప్రముఖ కంపెనీలో పనిచేస్తూనే, తెలుగు కార్మికుల పక్షాన నిలుస్తున్నారు. అయితే ఇటీవల కాలంలో ప్రమాదవశాత్తు సముద్రంలో మునిగి చనిపోయారు.
  • కామారెడ్డి జిల్లాలోని మాచారెడ్డి మండలం బోడగుట్ట తండాకు చెందిన మాలోత్‌ కోటయ్యకు కల్లు తాగే అలవాటు ఉంది. 2022లో అప్పుచేసి మరీ పని కోసం సౌదీ అరేబియాకు వెళ్లాడు. దేశ రాజధాని రియాద్‌ వెళ్లారు. కల్లు తాగే అలవాటు దూరమవడంతో కొన్నాళ్లకు మతిస్థిమితం తప్పింది. పని ప్రదేశం నుంచి ఎటో వెళ్లి పోయారు. అప్పట్నుంచి జాడ దొరకలేదు.

ఏటా 80 మంది వరకు మృతి : నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల నుంచి సుమారు 1,50,000 మంది ప్రజలు గల్ఫ్ దేశాలలో వివిధ ఉద్యోగాలలో ఉపాధి పొందుతున్నారు. దశాబ్దాలుగా వారి కుటుంబాలకు ఆర్థిక వెన్నెముకగా నిలుస్తున్నారు. అయితే వారిలో కేవలం 30 శాతం మంది మాత్రమే వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను సంపాదించి, కంపెనీలలో స్థిరమైన స్థానాలను పొందారని అంచనా. అత్యధికులు శారీరక శ్రమలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఈ కార్మికులలో చాలామంది వివిధ కారణాల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ రెండు జిల్లాల నుంచి ఏటా 80 మంది వరకు మరణిస్తున్నారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది 25 - 40 ఏళ్ల మధ్య వయసు వారే ఉన్నారు.

మరణించిన వారు సరైన ఉపాధి పత్రాలతో కాకుండా సందర్శన వీసాలపై ప్రయాణించినప్పుడు, వారి కుటుంబాల బాధ వర్ణనాతీతం. మృతదేహాలను స్వదేశానికి రప్పించడంలో తరచుగా జాప్యం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కుటుంబాలకు నష్టపరిహారం అందడం లేదు.

వలసదారుల జీవితాలపై విషాదకరమైన ప్రభావం :

  1. సహజ మరణాలు : గల్ఫ్ దేశాలకు వలస వెళ్లిన వారిలో గణనీయమైన సంఖ్యలో గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నారని గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. అక్కడ పరిసర ఉష్ణోగ్రతలు 50 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు చేరుకోగలవు. నిర్మాణ, ఇతర శారీరక శ్రమ రంగాల్లోని కార్మికులు తీవ్రమైన డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతున్నారు. దీని ఫలితంగా కొందరు నిద్రలోనే మరణిస్తున్నారు.
  2. ప్రమాదాలు : రోడ్డు ప్రమాదాల బారిన పడటం, నిర్మాణ స్థలాల్లో ఎత్తైన ప్రదేశాల నుంచి కిందపడటం వల్ల డజన్ల కొద్దీ ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
  3. మానసిక ఒత్తిడితో ఆత్మహత్యలు : మానసిక ఒత్తిడి, ఆత్మహత్యలు, ఏజెంట్ల చేతిలో మోసపోవడం, వీసాల గడువు ముగిశాక పత్రాలు లేని కార్మికులుగా మారడం, సరైన వేతనాలు అందకపోవడం, అప్పుల భారం వంటి కారణాల వల్ల కలిగే తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి చాలా మంది లోనవుతున్నారు. స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లలేని కొందరు, విదేశాల్లోనే ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం విచారకరం.
  4. మత్తు వ్యసనం : కల్లీ కల్లు బంద్​ చేసి గల్ఫ్ దేశాలకు వలస వెళ్లిన వ్యక్తులు తరచుగా తక్కువ కాలంలోనే మానసిక స్థిరత్వాన్ని కోల్పోయి, తాము పనిచేసే ప్రదేశాల నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోతున్నారు. తెలుగు సంఘాలు వారిలో కొందరిని గుర్తించి, చికిత్స ఏర్పాటు చేసి, తిరిగి ఇంటికి పంపగలుగుతున్నప్పటికీ, చాలా మంది ఆచూకీ నెలల తరబడి తెలియకుండా పోతోంది.
  5. ప్రభుత్వ చొరవ అవసరం : జిల్లా కేంద్రాల్లో ప్రభుత్వ నియామక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాడం, గల్ఫ్ ఇతర దేశాలకు వెళ్లే వలసదారులకు సంబంధిత నైపుణ్యాల్లో శిక్షణ, స్థానిక పరిపాలనా వ్యవస్థలు, చట్టాలు, పని వాతావరణాల గురించి అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే మోసపూరిత ఏజెంట్ల బారిన పడకుండా వారిని రక్షించడానికి కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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Last Updated : July 27, 2026 at 1:54 PM IST

TAGGED:

గల్ఫ్ దేశాల్లో చనిపోతున్న ప్రజలు
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