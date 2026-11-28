రూట్ మార్చిన మొరం మాఫియా! - ఇళ్ల మధ్యనే డంపుల ఏర్పాటు
public suffer due to soil Transport : మెట్పల్లిలో మొరం కావాలంటే ఊరి చివరవరకు వెళ్లనక్కర లేదు. ఊరిమధ్యలో డంప్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఇంత జరుగుతున్నా అధికారులు మాకేం సంబంధం లేదన్నంటు వ్యవహరిస్తున్నారు.
Published : November 28, 2026 at 7:37 PM IST
మొరం అక్రమ దందా అక్కడి ప్రాంత ప్రజలకు అవస్థలు తెచ్చిపెడుతోంది. ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి పడుకునే వరకు ఎప్పుడు ఏ వాహనం ఎటు నుంచి వస్తుందో తెలియక భయాందోళన మధ్య బతుకుతున్నారు. వాహనాల విపరీతమైన వేగం, డీజే శబ్ధాలు, దుమ్ము, దూళితో తమకు ప్రశాంతత లేదని జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లిలోని టీచర్స్ కాలనీ, సిద్ధి వినాయక కాలనీల వాసులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.
ఇళ్ల మధ్యనే డంపులు
గతంలో గుట్టలు తవ్వి మొరాన్ని ట్రాక్టర్ల ద్వారా కావాల్సిన చోటికి నేరుగా తరలించే వారు. గత కొద్దిరోజుల నుంచి మాఫియా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా గుట్టల వద్ద మోరాన్ని తవ్వి పట్టణ సమీపంలో డంపులు ఏర్పాటు చేసుకుని దందా సాగిస్తోంది. టీచర్స్ కాలనీ, సిద్ధి వినాయక కాలనీల శివారులో ఇళ్ల మధ్య గుట్టలు గుట్టలుగా మట్టిని పోసి డంపులుగా ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు. అనంతరం అవసరమైన చోటుకు తీసుకెళ్తూ అక్రమార్జన సాగిస్తున్నారు. అక్రమ దందాతో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని అధికారులకు మొరపెట్టుకున్నా పట్టించుకోవడం లేదని కాలనీ ప్రజలు గోడు వెల్లబోసుకున్నారు.
బయటకు రావాలంటేనే భయమవుతోంది
ఇళ్ల సమీపంలో ఎటు చూసినా మొరం కుప్పలు గుట్టలు గుట్టలుగా పోసి డంపులు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. మొరం మాఫియా అవసరం ఉన్నవారికి ఇక్కడి నుంచి లారీలు, ట్రాక్టర్ల ద్వారా మట్టిని తరలిస్తోంది. టిప్పర్, ట్రాక్టర్, ప్రొక్లైన్ వాహనాల విపరీతమైన వేగంతో ఇళ్ల నుంచి ప్రజలు బయటకు రావాలంటే భయంతో వణుకుతున్నారు. అనుకోకుండా చిన్నారులు ఇంటనుంచి బయటకు వస్తే వాహనాలతో ప్రమాదాలకు గురవుతున్నామని కాలనీ వాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొరం అక్రమ దందాపై చర్యలు తీసుకోవాలని వాహనాలు ఇళ్ల ముందు నుంచి నడవకుండా నిలిపివేయాలని కోరుతున్నారు.
" మొరం తోలకాలతో టీచర్స్ కాలనీలో విపరీతమైన శబ్ద కాలుష్యంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాం. 24 గంటలూ టిప్పర్, ట్రాక్టర్, ప్రొక్లైన్ వాహనాలతో రద్దీతో చిన్న పిల్లలు బయటికి పంపాలంటే భయంగా ఉంది. అర్ధరాత్రి 12 నుంచి తెల్లవారే వరకు డీజే శబ్దాలతో ప్రశాంతత లేదు. పిల్లలు నిద్రలో ఉలిక్కి పడుతున్నారు. బయట పెట్టిన మా బైకులు, వాహనాలను టచ్ చేస్తూ వెళ్లుతున్నారు " - స్థానికులు
" 24 గంటలూ దుమ్ము లేపుకుంటూ వెళుతున్నారు. గల్లీలో 60, 70 కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో వాహనాలు నిరంతరం నడుపుతున్నారు. ఎన్నిసార్లు పోలీసులకు చెప్పినా స్పందించడం లేదు. ఎవరూ మా మొర ఆలకించడం లేదు. ప్రమాద సంఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇళ్లంతా, వాహనాలు, చెట్లు దుమ్ముమయం. సంబంధిత అధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలి " - స్థానికులు
వాహనాల వేగం, దుమ్ము, ధూళితో ఇక్కట్లు
మొరం తరలిస్తున్న వాహనాలతో వస్తున్న దుమ్ము, ధూళితో అవస్థలు పడుతున్నారు. ఇళ్లు, మొక్కలు, వాహనాలపై దుమ్ము పేరుకుపోతోంది. దుమ్ముతో పిల్లలు, పెద్దలు రోగాల బారిన పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సంబంధిత అధికారులు పట్టించుకుని మొరం అక్రమ దందా ఆపివేయాలని కాలనీ ప్రజలు వేడుకుంటున్నారు. మొరం డంపులను తమ కాలనీల నుంచి తరలించాలని కోరుతున్నారు.
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