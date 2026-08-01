వానలో తడుస్తున్న బాల్యం - రేకుల షెడ్డు కిందే చదువులు
రేకుల షెడ్లలో నడుస్తున్న పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు ఇబ్బందులు - పలుమార్లు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా శాశ్వత పరిష్కారం మాత్రం కనిపించడం లేదని ఆవేదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 7:57 PM IST
Rain Problem For School Building In Alluri District : వర్షం వస్తే పిల్లలు కిటికీ దగ్గర నిలబడి చినుకులను ఆస్వాదించాల్సిన వయసు అది. కానీ నిట్టాపుట్టు ప్రాథమిక పాఠశాలలో మాత్రం వర్షం మొదలైతే పుస్తకాలు కాపాడుకోవాలా, తామే తడవకుండా ఉండాలా అనే ఆందోళనలో చిన్నారులు గడుపుతున్నారు. చదువు చెప్పాల్సిన తరగతి గది వర్షపు నీటితో నిండిపోతుంటే, వారి కళ్లలో మాత్రం మెరుగైన పాఠశాల కోసం ఎదురుచూపులు కనిపిస్తున్నాయి.
వర్షం కురిస్తే తరగతి గదే నీటి గది : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పెదబయలు మండలం బొంగరం పంచాయతీ నిట్టాపుట్టులోని ప్రాథమిక పాఠశాల ఇప్పటికీ పాడైపోయిన రేకుల షెడ్డులోనే కొనసాగుతోంది. కాలక్రమేణా పైకప్పు పూర్తిగా దెబ్బతినడంతో అధికారులు తాత్కాలికంగా టార్పాలిన్లు కప్పినా, అవి కూడా భారీ వర్షాలకు నిలవలేకపోతున్నాయి. గురువారం మధ్యాహ్నం కురిసిన వర్షానికి పైకప్పు నుంచి నీరు ధారలుగా కారి తరగతి గదంతా తడిసిపోయింది. దీంతో చిన్నారులు పుస్తకాలు, బ్యాగులు తడవకుండా కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేశారు. కొందరు గోడల మూలల్లో నిలబడి పాఠాలు వింటే, మరికొందరు వర్షం తగ్గే వరకు తరగతి గదిలోనే ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చింది.
పాఠశాలకు రావాలా? వద్దా? : అడవులు, కొండల మధ్య నివసించే ఈ గిరిజన చిన్నారులకు విద్యే భవిష్యత్తుకు మార్గం. అయితే కనీస మౌలిక వసతులు లేకపోవడంతో ఆ హక్కు ప్రశ్నార్థకంగా మారుతోంది. వర్షం పడిన ప్రతిసారీ పాఠశాలకు రావాలా? వద్దా? అనే సందిగ్ధంలో పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు ఉంటున్నారు. శాశ్వత పాఠశాల భవనం నిర్మించాలని గ్రామస్థులు పలుమార్లు అధికారులను కోరినా సమస్యకు ఇప్పటికీ పరిష్కారం కనిపించలేదు
ఈ పాఠశాల పరిస్థితిపై పలుమార్లు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా శాశ్వత పరిష్కారం మాత్రం కనిపించడం లేదని గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విద్య హక్కు ప్రతి చిన్నారికి రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రాథమిక హక్కు అయినప్పటికీ, సురక్షితమైన తరగతి గది మాత్రం ఈ చిన్నారులకు ఇప్పటికీ అందని ద్రాక్షగానే మారింది. వర్షాకాలం వచ్చిన ప్రతిసారి ఇదే దుస్థితి పునరావృతమవుతుండటంతో తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. పాడైన రేకుల షెడ్డులో చదువుకోవడం వల్ల ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అధికారులు వెంటనే స్పందించి శాశ్వత పాఠశాల భవనం నిర్మించాలని గ్రామస్థులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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