బోర్డులు ఎక్కడున్నాయో? - ఓఆర్ఆర్పై సైన్ బోర్డులు కనిపించక కిలోమీటర్ల మేర అదనపు ప్రయాణం
Hyderabad ORR Sign Board Issue : హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్పై 22 ఇంటర్ ఛేంజింగ్లు ఉన్నాయి. అయితే ఆయా చోట్ల చెట్ల కొమ్మల కారణంగా సైన్ బోర్డులు కనిపించకపోవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
Published : November 17, 2026 at 2:27 PM IST
హైదరాబాద్ నగరం చుట్టూ విస్తరించి ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాహనదారులు అయోమయానికి గురవుతున్నారు. అవసరమైన ప్రదేశాలలో సూచిక బోర్డులు లేక అవస్థలు పడుతున్నారు. అవి ఉన్నచోట చెట్ల కొమ్మలు అల్లుకుపోవడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వారు దిగాల్సిన ప్రదేశానికి 20-30 కిలోమీటర్ల ముందుకెళ్లి, ఆ తర్వాత విషయం గ్రహించి సర్వీస్ రోడ్డు మీదుగా వెనక్కి ప్రయాణిస్తున్నారు. తాము తరచుగా ఇలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నామని వాహనదారులు తమ అనుభవాలను సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో హెచ్ఎండీఏ అధికారులను ట్యాగ్ చేస్తున్నారు.
సూచికలు కనిపించకపోవడంతో తికమక
హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ చుట్టూ 22 ఇంటర్ ఛేంజ్లు ఉన్నాయి. సర్వీస్ రోడ్డుపై నుంచి ఔటర్ రింగ్లోకి రావాలంటే ఇంటర్ఛేంజ్ ద్వారానే రావాలి. ఔటర్ రింగ్ నుంచి కిందకు వెళ్లేటప్పుడూ ఇంటర్ఛేంజ్ల నుంచే కిందకు దిగాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం వాహనదారులు 5 కిలోమీటర్ల ముందుగానే సూచిక బోర్డులను చూసుకొని, దీనికి అనుగుణంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అయితే ఈ బోర్డులు ఒకటి లేదా రెండుచోట్ల మాత్రమే ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల చెట్ల కొమ్మలతో సూచికలు మూసుకుపోతున్నాయి.
దారి తప్పిపోయామని గ్రహించి తిరుగు ప్రయాణం
ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వాహనదారులకు ఔటర్ రింగ్ గురించి పెద్దగా అవగాహన ఉండదు. దీంతో వారు సైన్ బోర్డులను చూడకుండా ముందుకు వెళుతున్నారు. కొన్నిసార్లు కిలోమీటర్ల మేర ముందుకు వెళ్లి దారి తప్పిపోయామని గ్రహించి వెనక్కి తిరిగి వస్తున్నారు. ఓఆర్ఆర్ నిర్వహణకు ప్రతి సంవత్సరం భారీగా నిధులు వెచ్చిస్తున్నారు. అయితే చెట్లు, కొమ్మలు కత్తిరించకపోవడం, అవసరమైన ప్రాంతాల్లో సూచిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయకపోవడం విమర్శలకు దారితీస్తోంది.
ఈ మార్గాల్లో నిత్యం సమస్యలే
- పటాన్చెరు - మేడ్చల్ మధ్య సర్వీస్ రోడ్డుకు లేదా ఎగ్జిట్లకు దారితీసే సూచిక బోర్డులను చెట్లు, పొదలు పూర్తిగా కప్పివేస్తున్నాయి.
- ఘట్కేసర్ - పెద్ద అంబర్పేట మార్గంలో చెట్ల కొమ్మలు స్పీడ్ లిమిట్ బోర్డులకు అడ్డుగా ఉంటున్నాయి. ఎగ్జిట్ 17, 18ల ముందున్న సైన్ బోర్డులను చెట్ల కొమ్మలు పూర్తిగా కప్పేసి ఉంటున్నాయి.
- శంషాబాద్ - రాజేంద్రనగర్ మార్గాల్లోని విమానాశ్రయ కారిడార్లో సరైన సూచిక బోర్డులు లేకపోవడంతో ఈ మార్గంలో కొత్తగా ప్రయాణించే వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
స్పీడ్ లిమిట్ తెలియకపోవడంతో
సరైన సైన్ బోర్డులు లేకపోవడం, స్పీడ్ లిమిట్ తెలియకపోవడంతో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులోకి ప్రవేశించే కొత్త వాహనదారులు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ముందు పార్క్ చేసిన వాహనాలను ఢీకొంటున్నారు. రాత్రి వేళలో ఇలాంటి సంఘటనలు తరచూ జరుగుతున్నాయి.
ఎక్కడికక్కడ భారీ వాహనాలు నిలపడంతో
మరోవైపు ఓఆర్ఆర్పై భారీ వాహనాలు, ట్రక్కులను నిలిపి ఉంచుతున్నారు. ఈ కారణంగానూ సైన్ బోర్డులు కనిపించడం లేదు. ఇలా ఎక్కడికక్కడ వాహనాలు నిలపడంతో దారి తప్పిపోవడమే కాకుండా కొన్నిసార్లు ప్రమాదాలూ సంభవిస్తున్నాయి. రోడ్డు మెలిక తిరిగే ప్రాంతాల్లో వాహనాలు పార్కు చేసినా, రాత్రి సమయాల్లో వాహనాన్ని నిలిపినా వెనక నుంచి వస్తున్న వాహనాలు సైతం ఢీకొట్టి అనేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల ఈ తరహా ఘటనలు అనేకం చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు ఈ సమస్యలను పరిష్కరించాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు.
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