ఫస్టియర్లో బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఉండాలా? వద్దా? - విద్యాశాఖలో 'ఇంటర్ విలీనం' నేపథ్యంలో చర్చ
11th Class Examinations in Telangana : పాఠశాల విద్యలో 'ఇంటర్'ను విలీనం చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో పదకొండో తరగతి పరీక్షల అంశంపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
Published : November 24, 2026 at 9:59 AM IST
పాఠశాల విద్యలో 'ఇంటర్'ను విలీనం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. ఇకపై ఇంటర్మీడియట్కు బదులుగా 11, 12వ తరగతులుగా పిలుస్తామని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఇప్పుడు అందరి మదిలో ఓ ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. 11వ తరగతికి బోర్డు పరీక్షలు ఉంటాయా? లేదా? అనే అంశంపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, కళాశాల యాజమాన్యాల్లో విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఈ విషయమై ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటనా రాలేదు.
విలీన ప్రక్రియ కొలిక్కి వస్తేనే
అయితే 11వ తరగతికి బోర్డు పరీక్షలు ఉండవన్న అభిప్రాయమే ఎక్కువ మందిలో ఉందని విద్యాశాఖకు చెందిన ఓ సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. విలీన ప్రక్రియ కొలిక్కి వస్తేనే ఇతర అంశాలపై స్పష్టత వస్తుందని విద్యాశాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. విలీనంపై ముసాయిదా నివేదికను వెబ్సైట్లో ఉంచినప్పుడు పరీక్షల అంశంపై ప్రజాభిప్రాయం తీసుకోనున్నారు. మొత్తానికి తరగతి బోర్డు పరీక్షలు ఉండాలా? వద్దా? అనే విషయమై నిపుణులతో పాటు అధికార వర్గాల్లోనూ భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
పరీక్షలు ఎందుకు ఉండకూడదు?
10 నుంచి 12వ తరగతి వరకు వరుసగా మూడు సంవత్సరాల పాటు విద్యార్థులకు బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహిస్తే విద్యార్థులు ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. అందువల్ల 11వ తరగతికి పరీక్షలు ఉండకూడదు. సీబీఎస్ఈ, ఐసీఎస్ఈలతో సహా అనేక దేశాల్లో 11వ తరగతికి బోర్డు పరీక్షలు లేవు. కానీ పాఠశాల స్థాయిలో పరీక్షలు తప్పనిసరిగా జరుగుతాయి.
11వ తరగతి పరీక్షలను రద్దు చేయాలని తెలంగాణ విద్యా కమిషన్ సూచించింది. దీనికి బదులుగా ఆ సంవత్సరం లోతైన అవగాహనను పెంచడం, ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహించడంపై దృష్టి పెట్టాలని తెలిపింది. విద్య అనేది కేవలం పరీక్షలు, మార్కుల కోసం కాదు. తమిళనాడు కూడా గత విద్యా సంవత్సరం (2025-26) నుంచి 11వ తరగతి పరీక్షలను రద్దు చేసింది.
పరీక్షలు ఎందుకు ఉండాలంటే ?
సీబీఎస్ఈ, ఐసీఎస్ఈ సిలబస్ చదివే వారిలో అధిక శాతం మంది ఎగువ మధ్య తరగతి కుటుంబాల పిల్లలే ఉన్నారు. వారిపై తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. విద్యార్థులూ సొంతంగా చదువుకుంటారు. అయితే రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు అందుకు భిన్నంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో చేరే విద్యార్థుల్లో 90 శాతానికి పైగా పేద కుటుంబాలకు చెందిన వారే ఉంటారు.
- గురుకులాలు, రెసిడెన్షియల్ కళాశాలలను పక్కన పెడితే, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో విద్యార్థుల సగటు హాజరు 65 శాతానికి మించడం లేదు. తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో '11'వ తరగతికి పరీక్షలు లేకపోతే, హాజరు శాతం మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు 11వ తరగతిలో ఉత్తీర్ణులైతే, 12వ తరగతి పరీక్షలను ఆత్మవిశ్వాసంతో రాస్తారు.
- 10వ తరగతితో పోలిస్తే, ఇంటర్ లేదా 12వ తరగతి సిలబస్ మూడు నుంచి నాలుగు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. బోర్డు పరీక్షలు లేకపోతే విద్యార్థులు సిలబస్ను తేలికగా తీసుకుంటారు.
- ఇంటర్ మార్చి పరీక్షల్లో రెండవ సంవత్సరం జనరల్లో ఉత్తీర్ణత శాతం 75.61 కాగా మొదటి సంవత్సరం జనరల్లో కేవలం 66.94 శాతం మాత్రమే ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఇక మొదటి సంవత్సరం బోర్డు పరీక్షలు లేకపోతే, ఉత్తీర్ణత శాతం మరింత తగ్గుతుంది.
- 11వ తరగతి సిలబస్ను చదవకపోతే విద్యార్థులకు 12వ తరగతి సిలబస్ అర్థం కాదు. దీనికి అదనంగా జేఈఈ మెయిన్, అడ్వాన్స్డ్, నీట్, సీయూఈటీ వంటి ప్రవేశ పరీక్షలను రెండేళ్ల సిలబస్ ఆధారంగా నిర్వహిస్తారు.
- ఈ పరీక్షలు లేకపోతే అనేక కార్పొరేట్ కళాశాలలు కేవలం ప్రవేశ పరీక్షలపైనే దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంది.
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