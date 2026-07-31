ఎడారి దేశంలో అనుకోని యాక్సిడెంట్ - భర్తకు రూ.84 లక్షల ఫైన్ : సాయం కోసం భార్య ఎదురుచూపులు
పొట్టకూటి కోసం సౌదీ అరేబియా వెళ్లి చిక్కుకుపోయిన భర్త - 2024 జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదానికి కారకుడిగా కేసు నమోదు - భర్తను ఇంటికి వచ్చేలా చేయాలని వేడుకుంటున్న భార్య
Published : July 31, 2026 at 1:46 PM IST|
Updated : July 31, 2026 at 2:03 PM IST
Differently Abled woman Ask For Husband : సౌదీ అరేబియాలో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న తన భర్తను స్వగ్రామానికి తీసుకురావాలని అతని భార్య కన్నీటితో వేడుకుంటుంది. కుటుంబ పోషణ కోసం అప్పులు చేసి గల్ఫ్ దేశానికి వెళ్లాడు. అక్కడ అనుకోని రోడ్డు ప్రమాద ఘటన ఆయనను జైలు జీవితానికి పరిమితం చేసింది. స్వదేశానికి రావాలంటే రూ.లక్షలు చెల్లించాలని అక్కడి ప్రభుత్వం జరిమానా విధించడంతో నిరుపేద కుటుంబం సాయం చేసే చేతుల కోసం వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తోంది. తన భర్తను ఎలాగైనా స్వదేశానికి రప్పించాలని కలిసిన వారికి తన గోడును చెప్పుకుంటూ కంటికి కునుకు లేకుండా భర్త కోసం దివ్యాంగురాలైన మహిళ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తుంది.
మొత్తం చెల్లించిన తర్వాతే ఇంటికి : జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లి మండలం చింతలపేట గ్రామానికి చెందిన వెన్నక మమతకు, నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ నియోజకవర్గంలోని కుమ్మనపల్లి గ్రామానికి చెందిన కుమ్మరి శ్రవణ్ కుమార్తో గత నాలుగేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. ఈ దంపతులిద్దరికీ కుమారుడు ఉన్నాడు. కుటుంబ పోషణ కోసం మూడేళ్ల క్రితం శ్రవణ్ కుమార్ సౌదీ అరేబియాలోని రియాజ్కి వెళ్లి అంబులెన్స్ డ్రైవర్గా విధుల్లో చేరాడు. 2024 మే నెలలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదానికి కారకుడిగా అతడిపై కేసు నమోదైంది.
కేసు వివరణ అనంతరం అక్కడ న్యాయస్థానం బాధిత కుటుంబానికి 3.30 లక్షలు సౌదీ రియాల్లు చెల్లించాలని తీర్పునిచ్చింది. భారత కరెన్సీలో ఈ మొత్తం సుమారు రూ.84 లక్షలు అవుతుంది. ఈ డబ్బులు మొత్తం చెల్లించిన తర్వాతే తన భర్త ఇంటికి చేరే అవకాశం ఉందని దివ్యాంగురాలైన భార్య మమత ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తుంది.
నా భర్త సౌదీకి వెళ్లి 2 సంవత్సరాలవుతుంది. ఆయనపై రోడ్డు యాక్సిడెంట్ కేసు అయ్యింది. అక్కడి రూ.3.30 లక్షలు సౌదీ రియాల్ అంటే ఇక్కడ సుమారు రూ.84 లక్షలు కట్టాలని కోర్టు తీర్పునిచ్చింది. అంత చెల్లిస్తే గానీ నా భర్త ఇంటికి రాలేడు - మమత , బాధితుడి భార్య
కనికరించండి అంటూ ప్రార్థన : దివ్యాంగురాలైన మమత ఒంటరిగానే కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ కుమారున్ని పెంచుతుంది. భర్త కోసం ప్రతి తలుపు తడుతూ, కనికరం చూపించాలని కనిపించిన అధికారికి వేడుకుంటుంది. హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తున్న ప్రవాస ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో పలుమార్లు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి వినతి పత్రాలు కూడా సమర్పించి తన భర్తను స్వగ్రామానికి తీసుకు రావాలని వేడుకొంది. ప్రజా ప్రతినిధులను కలిసి సాయం కోరింది. తన భర్త ఉపాధి కోసం వెళ్లే సమయంలో చేసిన అప్పు ఇప్పటి వరకు ఇంకా తీరలేదని, అక్కడి ప్రభుత్వానికి చెల్లించే రూ.84 లక్షలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకు రావాలని దివ్యాంగురాలైన మమత రోధిస్తూ తన బాధను చెప్పుకుంటుంది.
తమ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని సాయం చేసే చేతుల కోసం విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. కుటుంబ పరిస్థితిని అందరికీ తెలిసేలా మెట్పల్లిలో గల్ఫ్ సంక్షేమ సంఘం సభ్యులు సమావేశాన్ని నిర్వహించి నిరుపేద కుటుంబ జీవిత గాథను వివరించారు. దివ్యాంగురాలు అయిన మమతను దాతలు ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి వారి భర్తను స్వగ్రామానికి తీసుకువచ్చేలా సాయం చేయాలని గల్ఫ్ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు కోరుతున్నారు.
మమత భర్త సౌదీలో అనుకోని యాక్సిడెంట్ ఘటనలో ఇరుక్కున్నారు. ఇక్కడ అప్పు చేసి వెళ్లాడు. అప్పు తీరక ముందే సమస్యలో ఇరుక్కున్నాడు. గత రెండు ఏళ్లుగా వీరు గోస పడుతున్నారు. మమత అధికారులకు ఎంతగానో విన్నవించుకుంది. కానీ ఆమె భర్త నేరం చేసినందు వల్ల ప్రభుత్వ సహాయం దొరికే అవకాశం లేదు. సామాజిక వేత్తలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు వీరికి సహాయం చేయాలి. - శ్రీనివాస రావు, గల్ఫ్ సంక్షేమ సంఘం నాయకుడు
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