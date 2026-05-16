YUVA : విధి వంచించినా వెనకడుగు వేయని శ్రీసాయిచరణ్ - మోచేతులతో పదోతరగతి పరీక్షలు రాసి ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్
ఐదేళ్లక్రితం విద్యుత్ ఘాతంతో రెండు చేతులు కోల్పోయిన శ్రీసాయిచరణ్ - పదోతరగతి పరీక్షల్లో ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణత - ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే లక్ష్యమన్న శ్రీసాయిచరణ్ - దాతల సాయం కోసం ఎదురుచూపు
Published : May 16, 2026 at 2:58 PM IST
Differently Abled Student Got First Class Marks In SSC : విధి వంచించినా ఆత్మవిశ్వాసం ముందు వైకల్యం తలవంచక తప్పలేదు. పతంగి కోసం వెళ్తే విద్యుత్ రూపంలో మృత్యువు కబళించబోయింది. ప్రాణాలు దక్కాయి కానీ రెండు చేతులూ దూరమయ్యాయి. కానీ ఆ పిల్లాడు కుంగిపోలేదు. మోచేతులతోనే కలం పట్టి, పదో తరగతి పరీక్షలు రాసి ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణత సాధించాడు ఆదిలాబాద్కు చెందిన శ్రీసాయచరణ్.
2019 సంక్రాంతి పండుగ రోజు అందరూ గాలిపటాలు ఎగరేస్తుంటే అప్పుడు నాలుగో తరగతి చదువుతున్న పదేళ్ల సాయిచరణ్ కూడా పతంగి కోసం భవనంపైకి వెళ్లాడు. దురదృష్టవశాత్తు విద్యుత్ తీగలు తగిలి ఒళ్లంతా కాలిపోయింది. గాంధీ ఆసుపత్రిలో 2 నెలల పోరాటం తర్వాత ప్రాణాలు దక్కాయి. కానీ 2 చేతులు, 2 కాళ్లకు మూడేసి వేళ్లు తొలగించాల్సి వచ్చింది.
మొండి చేతులతోనే అక్షరాలు దిద్ద : ఇంటికి వచ్చాక తల్లిదండ్రుల కళ్లలో కన్నీరు చూసి చలించిపోయాడు సాయిచరణ్. వైకల్యం తనకు భారమవ్వకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు. మొండి చేతులతోనే అక్షరాలు దిద్దడం మొదలుపెట్టాడు. పెన్నును 2 మోచేతుల మధ్య బిగించి గంటల తరబడి సాధన చేశాడు. సాధారణ విద్యార్థులకు ఆరు సబ్జెక్టులుంటే దివ్యాంగులకు ఐదు సబ్జెక్టులే ఉంటాయి. శ్రీసాయిచరణ్ హిందీ తప్పించి మిగిలిన ఐదు సబ్జెక్టులను ఎంచుకున్నాడు. ఫలితంగా ఇటీవల విడుదలైన పదో తరగతి ఫలితాల్లో 500 గాను 417 మార్కులు సాధించాడు.
"2019 సంక్రాంతి సమయంలో గాలిపటం ఎగరేసే సమయంలో కరెంట్ షాక్ కొట్టి రెండు చేతులూ కోల్పోయాను. అయితే మిగిలిన చేయి భాగంతోనే రాయటం మొదలు పెట్టాను. ఇటీవల పదోతరగతి పరీక్షలకు హాజరయ్యాను. 500 గాను 417 మార్కులు సాధించాను. అందరికీ 600కు పరీక్షలు ఉండగా దివ్యాంగులకు మాత్రం 500 మార్కులకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో స్థిరపడి తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకుంటాను" - శ్రీసాయి చరణ్, దివ్యాంగుడు
చేతుల మార్పిడి సర్జరీకి రూ.40 లక్షలు : సాయిచరణ్ తండ్రి పొచ్చన్న టెంపో డ్రైవర్. ఆ అద్దె మీద వచ్చే ఆదాయమే ఆ కుటుంబానికి ఆధారం. కుమారుడి చికిత్స కోసం ఇప్పటికే రూ.5 లక్షల అప్పు చేశారు. దిల్లీలోని గంగారాం ఆసుపత్రిలో చేతుల మార్పిడి సర్జరీకి రూ.40 లక్షలు అవుతుందని తెలిసింది కానీ అంత స్తోమత లేక ఆ తండ్రి భారమైన హృదయంతో వెనుదిరిగాడు. అవయవ దానం కింద ప్రభుత్వం కానీ, దాతలు కానీ స్పందించి సాయిచరణ్కు చేయూతనివ్వాలని ఆ పేద కుటుంబం వేడుకుంటోంది.
"5 సంవత్సరాల క్రితం తనకి రెండు చేతులు పోయాయి. అతడి ఆరోగ్యపరిస్థితి చక్కదిద్దేందుకు రూ.5 లక్షలు ఖర్చయింది. పాఠశాలలో బాగా చదివాడు. పదో తరగతి పాసయ్యాడు. ఇంటర్ చదువుతా అంటున్నాడు. కృత్రిమ చేతులు పెట్టిద్దామనుకుంటే రూ.40 లక్షలు ఖర్చవుతుందన్నారు. నేను వాహనం నడిపితేనే మా జీవితం నడుస్తుంది. పిల్లవాడికి చేతులు అమర్చే స్తోమత మాకులేదు. ప్రభుత్వం, దాతలు స్పందించి సాయం చేయాలని కోరుతున్నాను" - పొచ్చన్న, శ్రీసాయి చరణ్ తండ్రి
దాతలు సాయం కోసం ఎదురుచూపు : పదో తరగతిలో సత్తా చాటిన సాయిచరణ్ కలలు సాకారం కావాలంటే ఆ కుటుంబానికి అవసరమైన ఆర్థిక సాయం దాతలు ఎవరైనా అందించాలని కోరుకుందాం.
"పిల్లవాడికి అన్నం నేనే తినిపిస్తా. మేం లేకుంటే తన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందని ఆలోచిస్తే బాధగా ఉంటుంది. సాయిచరన్ చదువుల్లో రాణిస్తున్నాడు. ఈ సమస్యను గుర్తించి ప్రభుత్వం మాకు తగిన సాయం అందించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను" - రమ, శ్రీసాయి చరణ్ తల్లి
