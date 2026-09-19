అష్టాదశ శక్తిపీఠాలు పుర్రెల మధ్య మహా రౌద్ర గణపతి - భవానీపురంలో కాశీ
విజయవాడ వినాయక మండపంలోకి అడుగుపెట్టగానే చూపు తిప్పుకోలేని అద్భుత ఆధ్యాత్మిక లోకం కళ్లముందు సాక్షాత్కరిస్తుంది. ఒకవైపు పవిత్ర కాశీ ఘాట్లను తలపించే కనువిందు చేసే నిర్మాణాలు.మరోవైపు ఇసుక శిల్పకళా చాతుర్యంతో రూపుదిద్దుకున్న వినాయక రూపం.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 7:14 PM IST
Different Vinayaka Mandapam in Vijayawada : అడుగుపెడితే సాక్షాత్తు కాశీ విశ్వాసాల సిరులు. ఇసుక తిన్నెలపై సాక్షాత్కరించే శక్తిపీఠాల దివ్య రూపాలు. పుర్రెల మధ్య మహాతేజస్సుతో వెలుగొందుతున్న 25 అడుగుల మహా రౌద్ర గణపతి. పవిత్ర పసుపు పరిమళించే గంధంతో ప్రాణం పోసుకున్న అమ్మవార్ల దివ్య స్వరూపాలు, కాలభైరవ స్వామి సంచారాలు. విజయవాడ భవానీపురంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం ఇప్పుడు అటు భక్తులను, ఇటు కళా ప్రియులను పరవశింపజేస్తోంది. కాశీ దివ్యధామాన్ని తలపించే ఈ అద్భుత వేడుకల్లో ప్రతి అడుగులోనూ దైవిక అనుభూతే.
వినాయక మండపంలోకి అడుగుపెట్టగానే చూపు తిప్పుకోలేని అద్భుత ఆధ్యాత్మిక లోకం కళ్లముందు సాక్షాత్కరిస్తుంది. ఒకవైపు పవిత్ర కాశీ ఘాట్లను తలపించే కనువిందు చేసే నిర్మాణాలు. మరోవైపు ఇసుక శిల్పకళా చాతుర్యంతో రూపుదిద్దుకున్న వినాయక రూపం. అష్టాదశ శక్తిపీఠాల ప్రతిరూపాలు పరవశింపజేస్తుంటాయి. వీటన్నింటికీ తలమానికంగా మధ్యలో కొలువైన 25 అడుగుల భారీ రౌద్ర గణపతి దర్శనమిస్తాడు. పుర్రెపై ఆశీనుడై చేతుల్లో త్రిశూలం, ఢమరుకంతో జగద్రక్షకుడిగా కనిపిస్తున్న ఆ గణనాథుడి ఉగ్ర, దివ్య రూపం. చుట్టూ అమర్చిన పుర్రెల నమూనాలు, కాలభైరవుడి దివ్య సన్నిధిని తలపించే ఆకృతులు ఆ మండపాన్ని అచ్చం కాశీ మహాశ్మశాన వాటికలోని వాతావరణాన్ని కళ్లకు కడుతున్నాయి.
మన దేశంలోని ప్రసిద్ధ శక్తిపీఠాలే కాదు సరిహద్దులు దాటి పాకిస్తాన్, శ్రీలంక తదితర ప్రాంతాల్లో కొలువైన అరుదైన అమ్మవార్ల రూపాలు కూడా ఇక్కడ భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నాయి. ఈ అరుదైన, అద్భుత దృశ్యాన్ని కళ్లారా వీక్షించేందుకు నలుమూలల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తున్నారు.
25 అడుగుల రౌద్ర గణపతి విగ్రహం : సాధారణంగా వినాయక ఉత్సవాలు అంటే ఒక విగ్రహం, దానికి రంగుల అలంకరణలు కనిపిస్తాయి. కానీ, లంబోదర ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ సభ్యులు మాత్రం ఈసారి ఒక అడుగు ముందుకేసి యావత్ మండపాన్నే ఒక దివ్యక్షేత్రంగా మార్చేశారు. కాశీ ఘాట్ల పవిత్రతను, అక్కడి ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను విజయవాడ గడ్డపైకి తీసుకువచ్చారు. హైదరాబాద్కు చెందిన నిపుణులైన కళాకారులతో 25 అడుగుల రౌద్ర గణపతి విగ్రహాన్ని ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దించి భక్తులకు కనువిందు చేశారు. పసుపు, గంధంతో అన్నపూర్ణాదేవి, కాశీ విశాలాక్షి, కాలభైరవుడి రూపాలను అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో రూపొందించారు. వారాహి, కాళికాదేవి, చిన్నమస్తాదేవి, ప్రత్యంగిరా తదితర ఉగ్రరూప అమ్మవార్ల ప్రతిరూపాలు భక్తుల్లో భక్తి భావాన్ని నింపుతున్నాయి.
20 వేల మంది భక్తులకు మహా అన్నదానం : చందాలు అడగకుండా మండప నిర్మాణం నుంచి ప్రతి విగ్రహం రూపకల్పన వరకు ప్రతి ఒక్కరూ తమ సొంత పనులా భావించి భక్తితో శ్రమించారు నిర్వాహకులు. వినాయకుడి లడ్డూను ఏకంగా 60 కేజీలతో కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి లింగ రూపంలో అత్యంత పవిత్రంగా తీర్చిదిద్దారు. ఉత్సవ రోజుల్లో సుమారు 20 వేల మందికి పైగా భక్తులకు మహా అన్నదానం నిర్వహిస్తామని చెప్తున్నారు. ఆగమ శాస్త్రోక్తంగా, ప్రత్యేక వాహనాలపై నిమజ్జన వేడుకను నిర్వహించనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.
"మండపం దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక్కో రూపం ఒక్కో అనుభూతిని కలిగిస్తోంది. పిల్లలు భారీ గణపతిని ఆసక్తిగా చూస్తుంటే పెద్దలు శక్తిపీఠాల రూపాలను, కాశీ వాతావరణాన్ని ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు. కాశీకి వెళ్లలేని మేము ఇక్కడే కాశీని చూపించినట్టుగా ఉంది. ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ప్రతి రూపం వెనుక ఎంతో శ్రమ కనిపిస్తోంది. ప్రత్యేకంగా రౌద్ర గణపతి, వారాహి, కాళికాదేవి రూపాలు తమను ఆకట్టుకున్నాయి." - భక్తులు, విజయవాడ
భక్తికి కళను, సృజనాత్మకతకు దైవత్వాన్ని జోడించి నిర్వహిస్తున్న ఈ వినాయక ఉత్సవాలు విజయవాడ చరిత్రలోనే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తూ ప్రతి ఒక్కరినీ ఆధ్యాత్మిక లోకంలో విహరింపజేస్తున్నాయి.
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