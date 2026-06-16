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కళానైపుణ్యానికి అద్దంపట్టేలా హుజూరాబాద్ రాతి విగ్రహాలు - విదేశాల నుంచి ఆర్డర్లు

రాతి విగ్రహాల తయారీలో మెళకువలు నేర్చిన సోదరులు - ఒక అడుగు నుంచి 30 అడుగుల వరకు విగ్రహాలు - విదేశాల నుంచి ఆర్డర్లు - ఇతర రాష్ట్రాల వారికి ఉపాధి కల్పన

హుజురాబాద్​లో రాతి విగ్రహాలు తయారు
MAKING OF SCULPTURES AT HUZURABAD (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 1:46 PM IST

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Sculptures making At Huzurabad : ఒకప్పుడు రోళ్లు తయారుచేసి రోడ్డు పక్కన అమ్ముతూ జీవించేది ఆ కుటుంబం. ఆ స్థాయి నుంచి ప్రస్తుతం దేశ, విదేశాలకు రాతి విగ్రహాలను పంపేస్థాయికి ఎదిగింది. కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్‌లో తయారైన విగ్రహాలు ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక సహా అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా వంటి పలు దేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. దేవతామూర్తులు, రాజకీయ నాయకులు, సామాన్యులు ఏ విగ్రహమైనా సరే జీవకళ ఉట్టిపడేలా తయారు చేస్తున్న హుజురాబాద్ శిల్పులపై ప్రత్యేక కథనం.

విదేశాల నుంచి ఆర్డర్లు : జీవకళ ఉట్టిపడే మానవశిల్పాలు, కళానైపుణ్యానికి అద్దంపట్టే దేవతామూర్తులు, మహనీయుల విగ్రహాల తయారీకి కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ పెట్టింది పేరు. హూజూరాబాద్‌కి చెందిన శ్రీనివాస్, సంపత్ సోదరులు రాతి విగ్రహాల తయారీలో తమదైన కళానైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు రోడ్లపై రోళ్లు తయారు చేసుకొని బతికిన వారు కొన్నేళ్ల కిందట వరంగల్‌లో ములుగు రోడ్డులో రాతి విగ్రహాల తయారీలో మెళకువలు నేర్చుకున్నారు. శ్రీనివాస్ చిన్నప్పటి నుంచి అదే వృత్తిలో ఉన్నారు. తమ్ముడు సంపత్‌ చదువుకున్నా ఆ తర్వాత అన్నబాటలోనే నడిచాడు. 13 ఏళ్ల క్రితం వరంగల్ నుంచి సొంత గ్రామానికి వచ్చి రాతి విగ్రహాల తయారీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. చిన్నస్థాయి నుంచి ప్రస్తుతం విదేశాల నుంచి విగ్రహాలకు ఆర్డర్లు పొందే స్థాయికి ఎదిగారు.

30 అడుగుల శివుని విగ్రహం తయారు : విగ్రహాల తయారీ కేంద్రంలో ఒక అడుగు నుంచి 30 అడుగుల వరకూ ఎలాంటి విగ్రహాలైనా తయారు చేస్తారు. విగ్రహాలకు అవసరమైన రాయిని పలు ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొస్తారు. అనంతరం ఆ రాతిని తమ కేంద్రంలో శిల్పాలుగా మలుస్తారు. ఎత్తు, పనినిబట్టి విగ్రహానికి వసూలు చేస్తారు. వినాయకుడు, శివ లింగాలు, నంది, శివపార్వతులు, రాముడు, అంజనేయుడు, పోచమ్మ, పెద్దమ్మ, కాళీమాత, దుర్గామాత, సరస్వతి, పరశురాముడు, నవగ్రహాలు, సేవాలాల్, బొడ్రాయి లాంటివి విగ్రహాలు, ధ్వజస్తంబాలు వంటివి ఎక్కువగా తయారు చేస్తున్నారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా సాలెవాడలో 30 అడుగుల శివుని విగ్రహం, గంగాపురం దత్తక్షేత్రంలో సరస్వతీ విగ్రహం లాంటి తమ పనితనానికి గీటురాళ్లని శిల్పి శ్రీనివాస్‌ చెబుతున్నారు. ప్లాస్టర్ అఫ్ ప్యారిస్, మైనం, సిమెంట్, మట్టి, లోహవిగ్రహాలు మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వస్తున్నా అవి తాత్కాలికమే. రాతి విగ్రహాలు తరతరాలు చెక్కుచెదరకుండా నిలబడతాయని శ్రీనివాస్ సోదరులు చెబుతున్నారు.

"ఈ రాతి విగ్రహం యుగాల తరబడి ఉంటుంది. డ్యామేజ్​ అయ్యే సమస్యే ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం చేస్తున్న దేవాలయాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి. అలా మేము చేసిన విగ్రహాలు కూడా అంతే. దీంతో కృష్ణశిల రాయిని చిలుకలూరిపేట, మాటురు, కోటప్పకొండ అనే క్వారీ నుంచి రాయిని తీసుకుంటాం. మహాబలి దగ్గర కంచి రాయి ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి కూడా తెచ్చుకుంటాం. ఇక్కడ నేను ఏ విగ్రహాన్ని అయిన తయారు చేసి ఇస్తున్నాను. దాదాపు 30 అడుగుల వరకు చేయగలుగుతాం" - శ్రీనివాస్‌, విగ్రహాల శిల్పి

ఇతర రాష్ట్రాల వారికి ఉపాధి కల్పన : తాము నేర్చుకున్న కళతో అంచెలంచెలుగా ఎదగడమే కాకుండా పలువురికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ చుట్టు పక్కల ప్రాంతాలతో పాటు మహరాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు లాంటి రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన శిల్పకారులు వారి వద్ద ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఒక్కొ విగ్రహానికి కొంత మొత్తం చొప్పున నెలకు రూ.20 వేల నుంచి రూ.30 వేల వరకు సంపాదించగలుగుతున్నామని కార్మికులు చెబుతున్నారు. తాము తయారు చేసిన విగ్రహాలు దేశ, విదేశాలకు ఎగుమతి కావడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఆధునికతతో అందమైన విగ్రహాలు : మంచి శిల్పకళా నైపుణ్యం ఉంటే రాతి విగ్రహాల తయారీలో భవిష్యత్తులో మంచి ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు ఆ శిల్పులు. ఒకప్పుడు చేత్తో, ఉలితో శిల్పాలను చెక్కేవారు. ప్రస్తుతం అధునిక టెక్నాలజీతో మరింత అందమైన శిల్పాలను తయారు చేయవచ్చని అంటున్నారు.

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TAGGED:

SCULPTURES MAKING PROCESS
MAKING OF SCULPTURES AT HUZURABAD
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హుజురాబాద్​లో రాతి విగ్రహాలు తయారు
SCULPTURES FORMATION AT HUZURABAD

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