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వాడవాడలా బొజ్జ గణపయ్య - విభిన్న రూపాల్లో అలరిస్తున్న పార్వతీ తనయుడు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయకచవితి సందడి నెలకొంది. వాడవాడలా భిన్న రూపాల్లో గణేశుడు కొలువుదీరాడు. ఉదయం నుంచే భక్తులు మండపాలకు వద్దకు చేరుకొని స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి పెద్ద ఎత్తున నైవేద్యాలు సమర్పించారు.

Unique Ganesh Idols 2026 in AP
భిన్న రూపాల్లో కొలువుదీరిన గణేశుడు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 7:48 PM IST

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Updated : September 14, 2026 at 8:27 PM IST

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Unique Ganesh Idols 2026 in AP : ఊరూరా వినాయక చవితి సందడి నెలకొంది. వాడవాడలా బొజ్జ గణపయ్య ప్రత్యేక పూజలందుకుంటున్నాడు. లంబోదరుడు ఈసారి కూడా భిన్న రూపాల్లో భక్తులను కటాక్షిస్తున్నాడు. ఒక్కో చోట ఒక్కో రీతిగా పర్యావరణహితంగా కొలువుదీరాడు. ఉదయం నుంచే భక్తులు మండపాలకు వద్దకు చేరుకొని స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి పెద్ద ఎత్తున నైవేద్యాలు సమర్పించారు. మరీ ఎక్కడికక్కడ చూడముచ్చటగా ఉన్న ఆ పార్వతీ తనయుడి రూపాలను ఇక లేట్ చేయకుండా చూసేద్దాం.

విభిన్న రూపాల్లో అలరిస్తున్న పార్వతీ తనయుడు (ETV Bharat)

విజయవాడలో డూండీ గణేశ్​ సేవాసమితి ఆధ్వర్యంలో కొలువైన పంచముఖ వరసిద్ధి మహాగణపతి విగ్రహం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. 72 అడుగుల ఎత్తుతో ఓ వైపున లక్ష్మీనరసింహస్వామి, మరోవైపు బాలాత్రిపుర సుందరిదేవి విగ్రహాలతో ఆకట్టుకుంటోంది. ఆసీనులైన స్థితిలో అత్యంత ఎత్తైన విగ్రహంగా కొలువుదీరింది. అదేవిధంగా నగరంలో అందరి దృష్టినీ ఓ గణపతి ప్రతిమ ఆకర్షిస్తోంది. అదే చాక్లెట్‌ వినాయకుడు. వివిధ రకాల చాక్లెట్లను ఉపయోగించి దీనిని రూపొందించారు.

గుంటూరులోని ఏటీ ఆగ్రహారంలో వన వినాయకుడు భక్తుల్ని, నగరవాసుల్ని ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటున్నాడు. పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లిలో రెండు టన్నుల బెల్లంతో 12 అడుగుల ఎత్తులో గణేశుడి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. రాజమహేంద్రవరం పుష్కర ఘాట్ వద్ద నందీశ్వర నారీకేళ గణపతి కొలువుదీరాడు. 9999 కొబ్బరి బోండాలతో రూపొందించిన వినాయకుడు ఎడ్లబండిపై వెళ్తున్నట్లు ప్రతిష్ఠించారు. ఆర్యాపురంలో త్రినేత్రుడి రూపంలో, తలపై కపాలాలతో కూడిన విగ్రహాన్ని, లక్ష్మీవారపుపేటలో వనమూలికలతో వినాయక ప్రతిమలను తీర్చిదిద్దారు.

Ganesh Chaturthi 2026 : కాకినాడ జగన్నాథపురంలో 500 కిలోల జీడిపప్పుతో వినాయక విగ్రహం ఆకట్టుకుంటోంది. సాయిబాబా ఆలయం వద్ద 200 కిలోల డ్రై కివీ పండ్లతో 18 అడుగుల ఎత్తైన విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. విశాఖలోని గాజువాక శ్రీనగర్‌లో కోటి గాజులతో 89 అడుగుల భారీ గణనాథుడు కొలువుదీరాడు. డైనోసార్ పార్కు, యమలోకం సెట్ వేశారు. షీలానగర్‌లో ఖర్జూరంతో, డ్రైవర్స్ కాలనీలో పసుపు కొమ్ములతో భారీ వినాయకుడ్ని ఏర్పాటు చేశారు. అనకాపల్లిలో చింతామణి గణపతి దత్త క్షేత్రంలో 16 వేల మొక్కలతో వినాయక ప్రతిమను ఏర్పాటు చేశారు. పర్యావరణంపై అవగాహన కల్పించేలా ప్రాంగణంలో 60 వేల మొక్కలతో ప్రత్యేక అలంకరణ చేపట్టారు.

విజయనగరంలో వాడవాడలా యువత ప్రత్యేక కమిటీలుగా ఏర్పడి ఆకర్షణీయమైన రీతిలో గణనాథుడి మండపాలను తీర్చిదిద్దారు. ప్రధానంగా జొన్నగుడ్డిలో మొక్కజొన్న గింజలు, సాయినగర్ కాలనీలో యాలకులతో ఏర్పాటు చేసిన గణపయ్యలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఎన్​సీఎస్​ రోడ్డులో ఉగ్రనరసింహ రూపంలో కొలువుదీరిన వినాయకుడిని చూసేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తుల తరలివచ్చారు. బాబామెట్ట వద్ద సోలార్ ప్యానల్స్​తో వినాయక మండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. పీఎం సూర్యఘర్ పథకాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు.

అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో శివుడి అలంకరణలో ఉన్న గణనాథుడితో పాటు కలశం గిన్నెలతో, అనంత పద్మనాభ స్వామి అలంకరణతో పాటు ప్లాస్టిక్, పీవీసీ పైపులతో రూపొందించిన ప్రతిమలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కర్నూలులో పలువీధుల్లో భిన్న వినాయకుడి ప్రతిమలు భక్తుల్ని ఆకర్షిస్తున్నాయి. పాత బస్టాండు సమీపంలో 25 అడుగుల వినాయక మట్టి విగ్రహం కొలువుదీరింది. కొత్తగా వినాయకీదేవి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించారు. ఎమ్మిగనూరులో కిలో బంగారు ఆభరణాలతో స్వామి వారిని అలంకరించారు.

వడ్లతో గణేశుడు : రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని కడపలో వడ్లతో ఏర్పాటు చేసిన గణపయ్య ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాడు. ఊరగాయల వీధిలో ప్రతి సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన గణపతులను ఏర్పాటు చేయటం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. వడ్ల వినాయకుడి కోసం 12 కట్టల వెదురు, రెండు వందల కిలోల పేపర్, 250 కిలోల వడ్లు వినియోగించారు. దీనిని తిలకించేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పోటెత్తారు.

ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ప్రజలను ఆదుకోవాలని నంద్యాల జిల్లా బాలాజీ కాంప్లెక్స్‌ కశెట్టి వెంకటసుబ్బమ్మ బాలాజీ మర్చంట్ కల్యాణ మండపంలో మత్స్య, కూర్మ, వరాహ, నరసింహ, విశ్వ సంరక్షక మహా గణపతి మట్టి వినాయక విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా కొన్నేళ్లుగా విభిన్న స్వరూపుడిని పలు రూపాల్లో తయారు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈసారి ఎల్‌నినో కారణంగా వానలు లేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయని దేశ సంరక్షణ తదితర అంశాలను ఆకాంక్షిస్తూ ఈ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు బాలాజీ మర్చంట్ కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు. మొసలి వాహనంపై గణనాథుడి విగ్రహాన్ని ఉంచారు. విగ్రహం ఎదుట చిన్న నీటి తొట్టి ఏర్పాటు చేసి అందులో తాబేలు, చేపలను వదిలారు. పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా నంద్యాలలో ఆరువేల వెలగ పండ్లతో గణపయ్య ప్రతిమను తీర్చిదిద్దారు.

Trending Ganesh Idols 2026 in AP : తిరుపతి నగరవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల వినూత్నంగా ఏర్పాటు చేసిన బొజ్జ గణపయ్య విగ్రహాలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తుమ్మలగుంటలో విభూతి వినాయకుడు, డీఆర్​ మహల్‌ వద్ద ఆధార్‌ వినాయకుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. దొడ్డాపురం వీధిలో డాలర్‍ గణేశుడు, నక్షత్ర గణనాథుడి విగ్రహాలను చూసేందుకు భక్తులు పోటెత్తారు.


నారీకేళ గణపతి మనసా స్మరామి - రాజమహేంద్రవరంలో వెరైటీ వినాయకులు

కర్నూలు జిల్లాలో చవితి శోభ - ఎమ్మిగనూరులో కొలువుదీరిన గోల్డ్ గణపతి

Last Updated : September 14, 2026 at 8:27 PM IST

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