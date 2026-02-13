ETV Bharat / state

Municipal Results: పాలమూరులో కాంగ్రెస్​దే హవా - 18 పురపాలికల్లో 11 కైవసం

Municipal Results: ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో పైచేయి సాధించిన కాంగ్రెస్‌ - 11 స్థానాల్లో అధికార పార్టీ జయభేరీ - దేవరకద్ర, అమరచింత, అలంపూర్‌, గద్వాలలో హంగ్‌

Telangana Municipal Election Results
Telangana Municipal Election Results (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 8:17 PM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌పై చేయి సాధించింది. అత్యధిక మున్సిపాలిటీలను దక్కించుకుంది. మొత్తం 18 పురపాలికల్లో 11 పురపీఠాల్ని కైవసం చేసుకుంది. బీఆర్​ఎస్, ఫార్వార్ట్‌ బ్లాక్‌ చెరో మున్సిపాలిటీ పీఠాన్ని దక్కించుకుంది.

ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సత్తా చాటింది. భూత్పూర్‌, కల్వకుర్తి, కొల్లాపూర్‌, నాగర్‌కర్నూల్, ఆత్మకూర్‌, కొత్తకోట, పెబ్బేరు, వనపర్తి, కోస్గి, మద్దూరు, మక్తల్‌ పులపాలికల్ని కాంగ్రెస్‌ కైవసం చేసుకుంది. అయిజా పురపాలికను బీఆర్​ఎస్​ దక్కించుకోగా వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీలో ఫార్వార్డ్‌ బ్లాక్‌ పాగావేసింది. దేవరకద్ర, అమరచింత, అలంపూర్‌, గద్వాల్‌లో హంగ్‌ ఫలితాలు వచ్చాయి. నారాయణపేట మున్సిపాలిటీలో బీజేపీ ఎక్కువ వార్డుల్ని గెలుచుకుంది.

కాంగ్రెస్ రెపరెపలు : మహబూబ్​ నగర్​ జిల్లాలోని 2 మున్సిపాలిటీలనూ కాంగ్రెస్​ హస్తగతం చేసుకుంది. కాగా రెండింటిలోనూ మొత్తం 22 స్థానాల్లో 13 వార్డులను కైవసం చేసుకుంది. నాగర్​ కర్నూల్​ జిల్లాలోని మూడు మున్సిపాలిటీలనూ కాంగ్రెస్​ చేజిక్కించుకుంది. మొత్తం 65 వార్డులకు గానూ 47 స్థానాల్లో జెండా పాతింది. వనపర్తిజిల్లాలోని 5 మున్సిపాలిటీలలో 4 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. కాగా అమరచింత మున్సిపాలిటీలోని మూడు ప్రధాన పార్టీలు సరిసమానంగా నిలిచాయి. జిల్లాలో మొత్తం 80 వార్డులు ఉండగా వాటిలో కాంగ్రెస్​ 46 వార్డులను హస్తగతం చేసుకుంది.

వడ్డేపల్లిలో అద్భుతం : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో మొత్తం 4 మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. వాటిలో గద్వాలలో 37 స్థానాలకు కాంగ్రెస్ 16, కాంగ్రెస్ 11 స్థానాలు గెలుచుకున్నాయి. ఇక్కడ 3 సీట్లు సాధించిన స్వతంత్రులు కీలకంగా మారారు. అయిజ బీఆర్​ఎస్ ఖాతాలో పడగా, అలంపూర్​లో కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్​లు చెరో సగం సీట్లను కైవసం చేసుకున్నాయి. వడ్డేపల్లిలో స్థానాన్ని ఫార్వార్డ్‌ బ్లాక్‌ గెలుపొందింది. నారాయణ పేట జిల్లాలో మొత్తం నాలుగు మున్సిపాలిటీలు ఉండగా వాటిలో మక్తల్, కోల్గి, మద్దూరు స్థానాలను కాంగ్రెస్​ గెలవగా, నారాయణపేటలో అత్యధిక స్థానాలు బీజేపీ దక్కించుకుంది. అయితే ఛైర్మన్ పీఠం దక్కాలంటే ఇంకా 2 సీట్లు అవసరం.

మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలో : జిల్లాలోని భూత్పూర్ పది వార్డులకు గానూ 7 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్​ నిలదొక్కుకోగా, బీజేపీ 2 స్థానాల్లో గెలిచింది. కాగా బీఆర్​ఎస్​ కేవలం ఒకే వార్డుతో సరిపెట్టుకుంది. దేవరకద్రలోని 12 వార్డులకు గానూ కాంగ్రెస్​ సగం స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. బీఆర్​ఎస్​ 4 వార్డుల్లో నిలదొక్కుకుంది. బీజేపీ, ఇతరులు చెరొక్క స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. అంటే ఏఒక్క పార్టీకి కూడా మ్యాజిక్​ ఫిగర్ దక్కకపోవడం గమనార్హం.

నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లాలో అన్ని కాంగ్రెస్ ఖాతాలోనే : జిల్లాలో మూడు మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. వాటిలో నాగర్​కర్నూల్​లో అత్యధికంగా 24 వార్డులు ఉండగా వాటిలో 18 స్థానాలను కాంగ్రెస్​ కైవసం చేసుకోగా బీఆర్​ఎస్​ 6 వార్డుల్లో గెలిచింది. జిల్లాలోని కల్వకుర్తిలో 22 వార్డులు ఉండగా వాటిలో అత్యధికంగా కాంగ్రెస్​ 13 స్థానాల్లో గెలుపొందింది. బీజేపీ 5 స్థానాల్లో నిలదొక్కుకోగా బీఆర్​ 3 స్థానాలతో సరిపెట్టుకుంది. ఇతరులు ఒకే స్థానంలో విజయంసాధించారు. జిల్లా మొత్తంలో ప్రధాన పార్టీల నుంచి కాకుండా ఇతర వ్యక్తి ఒక్కరే గెలవటం గమనార్హం. తర్వాత కొల్లాపూర్​ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 19 వార్డుల్లో 16 స్థానాల్లో విజయం సాధించగా బీఆర్​ఎస్​ కేవలం 3 స్థానాలకే పరిమితమైంది.

వనపర్తి జిల్లాలో : వనపర్తిజిల్లాలోని 5 మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. వనపర్తి మున్సిపాలిటీలో అత్యధికంగా 33 వార్డులు ఉండగా వాటిలో 20 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్​కు విజయం వరించింది. అయితే బీఆర్​ఎస్​ 8 స్థానాల్లో గెలుపొందింది. ఇతరులు 3 స్థానాల్లో గెలవగా, బీజేపీ రెండు స్థానాలతో సరిపెట్టుకుంది. కొత్తకోటలో 15 స్థానాలకుగానూ 10 స్థానాల్లో కాంగ్రెస్​ విజయదుందుభి మోగించింది. బీఆర్​ఎస్​ కేవలం 3 స్థానాలలోనే నిలిచింది. అయితే బీజేపీ, ఇతరులు చెరో స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నారు. పెబ్బేరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 12 వార్డులు ఉండాగ 7 స్థానాలలో కాంగ్రెస్​ గెలిచింది. అయితే బీఆర్​ఎస్​ 5 స్థానాల్లో గెలిచి గట్టిపోటీ ఇచ్చింది.

ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీలోని 10 స్థానాలకు కాంగ్రెస్​ 6 వార్డులలో సత్తాచాటింది. బీజేపీ 3 స్థానాల్లో విజయం నమోదు చేసుకోవడం గమనార్హం. బీఆర్​ఎస్​ కేవలం ఒకే స్థానానికి పరిమితమైంది. అమరచింతలోని 10 స్థానాల్లో వింతైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇక్కడ కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్, బీజేపీ చెరో మూడు స్థానాలతో సరిసమానంగా నిలిచాయి. వీరితో పాటు ఇతరులు మరో స్థానంలో గెలిచారు.

నారాయణపేట జిల్లాలో : జిల్లాలో నాలుగు మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. వాటిలో నారాయణపేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలో అత్యధికంగా 24 వార్డులు ఉండగా దీనిలో బీజేపీ పైచేయి సాధించడం విశేషం. ఇక్కడా బీజేపీకి ఏకంగా 11 స్థానాల్లో గెలుపొందగా కాంగ్రెస్​ 7 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. ఇతరులు 4 స్థానాలను కైవసం చేసుకోగా బీఆర్​ఎస్​ కేవలం రెండు స్థానాలకే పరిమితమైంది. కోస్గి మున్సిపాలిటీలో 16 వార్డులు ఉండగా కాంగ్రెస్​ క్లీన్​ స్వీప్​ చేయడం గమనార్హం. మద్దూరులోని 16 వార్డులకు గానూ కాంగ్రెస్​ 9 స్థానాల్లో నిలదొక్కుకోగా బీఆర్​ఎస్​ 6 స్థానాలతో సరిపెట్టుకుంది. ఇతరులు కేవలం ఒకే స్థానంతో నిలిచారు. మక్తల్​లోనూ అధికార పార్టీ జయకేతనం ఎగురవేసింది.

MUNICIPAL ELECTION MAHABUBNAGAR
TELAGNANA MUNICIPAL ELECTIONS
మహబూబ్​నగర్ జిల్లా ఎన్నికల ఫలితాలు
MUNICIPAL ELECTION RESULTS TG
TELAGNANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

