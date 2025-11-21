'కుల్లూరు' - ఈ ఊరి భాష ఎంతో ఫేమస్ - మీకు తెలుసా!
మెలకువలు తెలుసుకునేందుకు క్రయ విక్రయాల సమయంలో మూడో వ్యక్తికి అర్థం కాకుండా గొలుసు భాష - ప్రస్తుతం వృద్ధులకే పరిమితం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 5:25 PM IST
Different Language in Kollur of Nellore District : తరం మారుతున్నా కొద్దీ మాట తీరు, పదాల దొంతర మారుతూనే ఉంటుంది. అమ్మమ్మల కాలం నాటి పదాలు కొన్ని నేటి తరానికి అర్థం కాకపోవచ్చు. అలా కాలక్రమేణా కొన్ని పదాలు పుస్తకాలకు మాత్రమే పరిమితమైతే, మరికొన్ని పదాలు మొత్తానికే కనుమరుగవుతున్నాయని భాషా వేత్తలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇతరులతో మాట్లాడటానికి, భావోద్వేగాలు పంచుకోవడానికి, వ్యాపార లావాదేవీలు ఇలా ఒక్కటని కాదు ఏ విషయంలో అయినా సమాచార మార్పిడికి భాషే ప్రథమ మాధ్యమం. అయితే ప్రాంతాన్ని బట్టి యాసలో మార్పులు ఉంటాయి. కానీ కొన్ని ఊర్లలో వారు ప్రత్యేకమైన భాష మాట్లాడుతారు. ఇలాంటివి విన్నా, చూసినా కొంత కొత్తగానే ఉన్నప్పటికీ నిజానికి అలాంటి గ్రామాలు ఇంకా ఉన్నాయడానికి నిదర్శనమే కుల్లూరు గ్రామం. ఈ గ్రామస్థులు మాట్లాడే భాష అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఇంతకీ ఆ భాషలో అంత వింతేముంది అనుకుంటున్నారా? దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే కథనం చదవాల్సిందే.
కుల్లూరు వ్యాపారాలకు నిలయం : శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని ‘కుల్లూరు’ పేరు చెబితే ఆ ఊరి కంటే అక్కడి భాష గురించే ఎక్కువ మంది అడుగుతుంటారు. కారణం ఏంటంటే అక్కడి వారు ఇతరులకు అర్థం కాని గొలుసు భాషను మాట్లాడటమే. ఇదేంటి అనుకుంటున్నారా? మీరు చదవండి ఆ విశేషాలు. కలువాయి మండలంలోని కుల్లూరు వ్యాపారాలకు నిలయం. ఇక్కడి వారంతా గతంలో వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లి వస్తువులు విక్రయించేవారు. ఎక్కువ మంది ముంబయి, మైసూరు, సూరత్, కోల్కతా వంటి మహానగరాలకూ వెళ్లేవారు.
అక్కడ మెలకువలు తెలుసుకునేందుకు క్రయ విక్రయాల సమయంలో మూడో వ్యక్తికి అర్థం కాకుండా ఈ గొలుసు భాష ఉపయోగించేవారు. గ్రామానికి ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు అతడు ఎవరు? ఎవరి కోసం వచ్చారు? ఏ పనిపై వచ్చారనే విషయాలనూ గొలుసు భాషలోనే చర్చించుకునేవారు. రాపూరు మండలం నాగులవారిపల్లిలో కొందరు వివాహాలు చేసుకోవడంతో ఈ రెండు గ్రామాల్లోనే ఈ భాష ఉంది. కాలక్రమంలో వచ్చిన మార్పులతో ప్రస్తుతం వృద్ధులకే పరిమితమైంది.
గొలుసు భాషలోని కొన్ని పదాలు అర్థాలు
- ఇడుము - ఆడపిల్ల
- గీటు - రూపాయి
- ఎడమాయి - వ్యక్తి
- ఇరుసు - భార్య
- పెడం - భోజనం
- ఎర్రగాజు - మాంసం
ఎక్కడున్నా తెలుగులో మాట్లాడటం అలవాటు చేసుకోవాలి: వెంకయ్య నాయుడు
ఏ ప్రాంతం ఉనికైనా అక్కడి భాషపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే మాతృ భాషను పరమళింపజేయాలి. భాషాభివృద్ధితో సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు జీవం ఉంటుంది. కవులు, రచయితలు, ఉపాధ్యాయులు ఇందుకోసం ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు. ఆ స్ఫూర్తిని కొనసాగించాల్సిన అవసరం మనందరిపైనా ఉంది. బిడ్డ శరీరానికి తల్లి పాలు ఎంత అవసరమో, మనోవికాసానికి మాతృభాష అంతే అవసరం. శిశువు తన తొలి పాఠాన్ని తల్లి దగ్గరే నేర్చుకుంటుంది. బిడ్డలపై విదేశీ భాషను రుద్దడం మాతృదేశానికి ద్రోహం చేయడమే అవుతుంది.