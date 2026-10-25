రేషన్ బియ్యం తూకాల్లో తేడాలు - ప్రశ్నిస్తే ఎలుకలపై నిందలు!
పౌరసరఫరాల శాఖలో అక్రమాల నిరోధానికి పారదర్శకతకు కూటమి ప్రభుత్వం అనేక నూతన విధానాలు తీసుకొచ్చింది. అయినా ఆయా చౌక దుకాణాలకు సరఫరా చేసే బియ్యం బస్తాల తూకంలో భారీ తేడాలు వస్తున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 3:35 PM IST
Ration Rice Bags Weight Differences : పౌరసరఫరాల శాఖలో అక్రమాల నిరోధానికి పారదర్శకతకు కూటమి ప్రభుత్వం అనేక నూతన విధానాలు తీసుకొచ్చింది. అయినా ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ల నుంచి ఆయా చౌక దుకాణాలకు సరఫరా చేసే బియ్యం బస్తాల తూకంలో భారీ తేడాలు వస్తున్నాయి. ప్రతి నెలా ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతోందని డీలర్లు చెబుతున్నారు. మరోవైపు కార్డుదారులకు ఇచ్చే రేషన్కు కోత పెడుతున్నారు. పలు జిల్లాల్లో కొందరు రేషన్ డీలర్లు కార్డుదారుల నుంచే కిలో రూ.10 నుంచి రూ.12కి బియ్యం కొనుగోలు చేసి వాటిని మిల్లులకు తరలిస్తున్నారు. వారు ఈ బియ్యాన్నే రీసైక్లింగ్ చేసి రూ.60కి తిరిగి ప్రజలకు అమ్ముతున్నారు.
ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలంలోని ఓ రేషన్ షాప్లోని తూకంలో మోసం జరుగుతోంది. ఒక్కో రేషన్ కార్డుకు ఏకంగా 500 గ్రాములు తక్కువగా తూస్తున్నారు. ఇదేంటని ప్రశ్నిస్తే, పై నుంచి వచ్చే బస్తాల్లో తరుగు ఉండటం, ఎలుకలు కొంత తినేయడంతో ఇలా చేయాల్సి వస్తోందని డీలర్ సమాధానమిస్తున్నట్లు లబ్ధిదారులు వాపోతున్నారు.
కొయ్యలగూడెం మండలంలో 40 రేషన్ దుకాణాలు ఉన్నాయి. సగటున ఒక్కో దుకాణానికి సరఫరా అయ్యే బియ్యంలో ప్రతి నెలా ఒక్కో బస్తాకు కిలోకు పైగా తరుగు వస్తోంది. ఈ లెక్కన ఒక్కో దుకాణానికి సుమారు 75 కిలోల నుంచి క్వింటా వరకు తగ్గుతోందని డీలర్లు వాపోతున్నారు. అదేమని ప్రశ్నిస్తే సర్దుబాటు కోసం ఒక్కో డీలర్కు 25 కిలోల నుంచి 40 కిలోల వరకు ఎంతో కొంత బియ్యం ఇచ్చి సర్దుకోమంటున్నారని చెబుతున్నారు. ఈ లెక్కన చూస్తే నెలకు మండల వ్యాప్తంగా సుమారు నాలుగు క్వింటాళ్ల బియ్యం తగ్గుతున్నట్టే.
ఎంఎల్ఎస్ పాయింట్ నుంచి చౌక దుకాణాలకు సరఫరా చేసే ప్రతి బియ్యం బస్తా 50.500 కిలోలు ఉండాల్సి ఉండగా వేలేరుపాడు మండలంలోని ఓ చౌక దుకాణంలో 48.030 కిలోలే ఉంది. అంటే మిగిలిన రెండున్నర కిలోల తరుగు ఏమైందో అధికారులకే తెలియాల్సి ఉంది. మరికొన్ని చోట్ల 47 కిలోల చొప్పున ఉంటున్నట్లు డీలర్లు చెబుతున్నా, చివరకు కార్డుదారులే నష్టపోతున్న పరిస్థితి నెలకొంది.
తింటున్నదెవరో? : బియ్యం బస్తాల్లో తూకం తేడాల వెనుక గోదాముల్లో పని చేసే కొందరు అధికారులు, సిబ్బంది బియ్యం మాఫియా హస్తం ఉందన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. గిడ్డంగులపై ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ లేమికి ఈ పరిస్థితి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ఈ వ్యవహారంపై పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి సారిస్తే తగ్గిస్తున్నదెవరో? తింటున్నదెవరో? తేలే అవకాశం ఉంది.
మండుతున్న బియ్యం ధరలు - 25 కిలోల బ్యాగ్ రూ. 2,050
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