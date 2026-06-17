తెలంగాణలో 89 లక్షల ఓటర్ల వివరాల్లో తేడాలు - సరైన గుర్తింపు పత్రాలు లేకుంటే ఓట్లు గల్లంతే!
ఈసారి ఓటర్లకు సవాలుగా మారనున్న సర్ ప్రక్రియ - 2025లోని 3,38,29,018 మంది ఓటర్లలో కేవలం 2,36,54,232 మంది మ్యాపింగ్ - సరైన గుర్తింపు పత్రాలు లేకుంటే ఓట్లు గల్లంతవుతాయని ఆందోళన
Published : June 17, 2026 at 9:35 AM IST
Difference In Telangana Voters List : ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ఓటర్లకు ఒక పెద్ద సవాలుగా మారనుంది. 2025 ఓటర్ల జాబితాలోని 30 శాతం వరకు పేర్లు, 2002లో నిర్వహించిన సర్ జాబితాతో మ్యాపింగ్ జరగలేదు. మ్యాపింగ్ అయిన చాలా మంది ఓటర్ల వివరాలలో తప్పులు ఉన్నాయని ఎన్నికల సంఘం అధికారులు గుర్తించారు. ఈ నెల 25వ తేదీ నుంచి జరగనున్న సర్ ప్రక్రియ వల్ల వీరందరిపై ప్రభావం పడనుంది. 2025 జాబితాలోని 3,38,29,018 మంది ఓటర్లలో, కేవలం 2,36,54,232 మందిని మాత్రమే గుర్తించారు. వీరిలో 89,44,713 మంది వివరాలలో పలు వ్యత్యాసాలను అధికారులు గుర్తించారు. ఈ ఓటర్లు సరైన గుర్తింపు పత్రాలను సమర్పించకపోతే, వారిని జాబితా నుంచి తొలగించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మొత్తం ఓటర్లలో మరో 1,01,74,786 మందిని అన్మ్యాపింగ్ జాబితాలో చేర్చారు.
మ్యాపింగ్ ప్రక్రియలో అనుమానాలు : ఈ ఓటర్లలో చాలా మంది ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను నింపితే వారికి నోటీసులు అందే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు వారు సర్టిఫికెట్లు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. మ్యాపింగ్తో పాటు అన్మ్యాపింగ్లో కూడా లోపాలు ఉన్నట్లు మొత్తం 1,91,19,499 మంది ఓటర్లు గుర్తించారు. కొన్ని చోట్ల మ్యాపింగ్ ప్రక్రియ సరిగ్గా జరగలేదనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఓటర్లు ప్రభావితం కావచ్చని రాజకీయ పార్టీలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
అనేక నియోజకవర్గాల్లో ఓటర్లపై ప్రభావం : నారాయణపేట జిల్లాలోని మక్తల్ నారాయణపేట నియోజకవర్గాల్లోని మొత్తం 4,95,581 మంది ఓటర్లలో, 4,23,118 మంది (85.38 శాతం) ఓటర్లను మ్యాపింగ్ చేశారు. మ్యాపింగ్ జరిగిన ఓటర్లలో, 1,87,149 మంది వివరాలలో వివిధ లోపాలను కనుగొన్నారు. అన్మ్యాపింగ్లో మరో 72,463 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఈ ప్రాంతంలో వలస కార్మికులు, పేదవారు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు. రాబోయే ఎస్ఐఆర్ (సర్) వల్ల వీరే ఎక్కువగా ప్రభావితం అవుతారని స్థానిక ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో 95,439 మంది ఓటర్లలో తేడాలు : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భాగమైన నిర్మల్లో 2,64,309 మంది ఓటర్లు ఉండగా, వారిలో 2,12,270 మంది జాబితాలో ఉన్నట్టు గుర్తించారు. అయినా వీరిలో 95,439 మంది ఓటర్ల వివరాలలో తేడాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో 2,50,455 మంది ఓటర్లలో 1,61,056 మందిని గుర్తించగా, వారిలో 71,000 మంది వివరాల్లో వ్యత్యాసాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
ఆరు నియోజకవర్గాల్లో 12,53,284 మంది ఓటర్ల గుర్తింపు : నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఆరు నియోజకవర్గాలలో 14,39,900 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. బీఎల్వోలు 12,53,284 మంది ఓటర్లను గుర్తించారు. వీరిలో 5,07,143 మంది వివరాలలో వ్యత్యాసాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
అత్యధికంగా మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరిలో : రాష్ట్రంలో ఓటర్ల వివరాలలో అత్యధిక వ్యత్యాసాలు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లాలో ఉన్నాయి. ఐదు నియోజకవర్గాల్లోని మొత్తం 29,78,532 మంది ఓటర్లలో, 12,89,802 మందిని గుర్తించారు. వీరిలో 8,38,150 మంది వివరాలు తప్పుగా ఉన్నాయి. వీరంతా ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన గుర్తింపు కార్డులలో ఒక దానిని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, హైదరాబాద్ సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో గుర్తించిన ఓటర్ల వివరాలలో కూడా అనేక వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి.
గుర్తింపు పత్రాలు ఇవే :
- కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు/ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల (పీఎస్యూ) ఉద్యోగులు లేదా పెన్షనర్లకు జారీ చేసిన గుర్తింపు కార్డు లేదా పెన్షన్ చెల్లింపు ఉత్తర్వు (పీపీవో)
- 01-07-1987న లేదా అంతకు ముందు ప్రభుత్వ సంస్థలు/బ్యాంకులు/తపాలా కార్యాలయాలు/ఎల్ఐసీ పత్రాలు
- జనన ధృవీకరణ పత్రం లేదా పాస్పోర్ట్
- గుర్తింపు పొందిన బోర్డులు/విశ్వవిద్యాలయాలు జారీ చేసిన మెట్రిక్యులేషన్ లేదా ఇతర విద్యా అర్హత పత్రాలు
- సంబంధిత అధికార సంస్థ జారీ చేసిన శాశ్వత నివాస ధృవీకరణ పత్రం
- అటవీ హక్కుల ధృవీకరణ పత్రం, కుల ధృవీకరణ పత్రం
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా స్థానిక సంస్థలు జారీ చేసిన కుటుంబ నమోదు ధృవీకరణ పత్రం
- ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఏదైనా భూమి/ఇంటి కేటాయింపు ధృవీకరణ పత్రం
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