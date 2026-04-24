రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల డీజిల్ కొరత - గోదావరి జిల్లాల్లో నిలిచిపోతున్న వరికోతలు

ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లో వ్యవసాయ రంగాన్ని దెబ్బతీస్తున్న డీజిల్ కొరత - పలుచోట్ల మూతపడుతున్న బంకులు - రబీ కోతలు ముమ్మరంగా సాగుతున్న తరుణంలో ఇంధన సంక్షోభం

Diesel_Shortage
Diesel_Shortage (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 3:43 PM IST

Diesel Shortage Impact on Agricultural Sector in Godavari Districts: రాష్ట్రంలో ఇంధన కొరత సెగలు పుట్టిస్తోంది. ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లో డీజిల్ కొరత వ్యవసాయ రంగాన్ని దెబ్బతీస్తోంది. రబీ కోతలు ముమ్మరంగా సాగుతున్న తరుణంలో డీజిల్ దొరక్క వరికోత యంత్రాలకు ఆటంకం కలుగుతోంది. అటు ఆక్వా రైతులు, ఇటు వాహనదారులు చమురు కోసం వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 10 ఎకరాల వరి కోయాలంటే యంత్రం కనీసం 10 నుంచి 15 గంటలు పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం రోజుకు 100 నుంచి 160 లీటర్ల డీజిల్ అవసరం. కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని బంకుల్లో స్టాక్ లేకపోవడంతో యంత్రాలు షెడ్లకే పరిమితమయ్యాయి. ఉన్నచోట కూడా ఒక్కొక్కరికి 50 లీటర్లకు మించి ఇవ్వడం లేదు.

పెట్రోల్‌, డీజిల్ కొరత ప్రభావం ఆక్వా రంగాన్నీ వేధిస్తోంది. ఎక్కడికక్కడ పెట్రోల్‌ బంకులు మూతపడుతుండటంతో దాని ప్రభావం ఆక్వా రైతులపై పడింది. వేసవికాలం కరెంట్‌ వినియోగం పెరగడంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌ కోతలు పెరిగాయి. ఒకవైపు కరెంటు కోత, మరోవైపు డీజిల్‌ కొరత వల్ల చెరువులో ఆక్సిజన్‌ స్థాయి పెంచేందుకు వినియోగించే ఏరియేటర్లు మూలనపెట్టినట్లు రైతులు తెలిపారు.

గతంలో ఒక్కో బంకుకు పూర్తి ట్యాంకర్‌ను నింపే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (IOC), ఇప్పుడు 4 వేల లీటర్ల ట్యాంకర్‌ను నాలుగు బంకులకు సర్దుబాటు చేస్తోంది. గతంలో వారం రోజుల క్రెడిట్ సౌకర్యం ఉండేది. ఇప్పుడు కేవలం నగదు చెల్లిస్తేనే సరఫరా చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ఆర్థిక భారంతో బంకుల యజమానులు వెనకడుగు వేస్తున్నారు. భీమవరం పరిసరాల్లోనే దాదాపు 300 బంకులు ఉండగా, మెజారిటీ కేంద్రాల్లో డీజిల్ కొరత నెలకొంది. ఈ పరిస్థితులను వివరించేందుకు పెట్రోల్‌ బంకు యజమానులు విజయవాడలోని సివిల్‌ సప్లయిస్‌ రాష్ట్ర కార్యాలయానికి వచ్చి అధికారులతో సమావేశం అయ్యారు.

పెట్రోల్, డీజిల్ లేక వాహనదారులు అవస్థలు: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని నందిగామ, జగ్గయ్యపేట నియోజకవర్గాల్లో బంకుల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ లేక వాహనదారులు అవస్థలు పడుతున్నారు. జేపీ, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ బంకుల్లో డీజిల్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వల్లభి, కోదాడ, మధిర తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లి వాహనదారులు డీజిల్ వాహనాలకు పోయిస్తున్నారు.

తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ తదితర రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల అనంతరం డీజిల్ ధరలు భారీగా పెరుగుతాయనే వదంతులతో ఒక్కసారిగా డీజిల్ కోసం జనం పరుగులు పెడుతున్నారు. బంకుల్లో డీజిల్ లేకపోటం వల్ల వాహనాలు నిలిచిపోతున్నాయి. దీనివల్ల ప్రయాణాలకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇతర పనులకు ఆటంకం కలుగుతోంది. కొంత మంది బంకు యజమానులు డీజిల్ ఉంచుకుని లేదని చెప్పి బ్లాక్ చేస్తున్నారని జనం ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బంకుల్లో కేవలం పెట్రోల్ మాత్రమే విక్రయాలు చేస్తున్నారు.

పెట్రోల్ కోసం బారులు: కర్నూలు జిల్లాలోనూ పెట్రోల్, డీజిల్ దొరకక వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నగరంలోని చాలా పెట్రోల్ బంకుల్లో నో- స్టాక్ బోర్డులు దర్శనం ఇస్తున్నాయి. స్టాక్ ఉన్న బంకుల వద్ద పెట్రోల్ కోసం వందల సంఖ్యలో వాహనదారులు బారులు తీరారు. ఉదయం నుంచి పెట్రోల్ కోసం ఎన్నో బంకులు చుట్టూ తిరుగామని అయినా పెట్రోల్ దొరకడం లేదని వాహనదారులు వాపోతున్నారు. డీజల్ ఎక్కడా దొరకడం లేదని పరిస్థితిని వెంటనే చక్కనిద్దాలని అధికారులను వాహనదారులు కోరుతున్నారు.

