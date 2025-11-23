ETV Bharat / state

అక్రమ మార్గంలో డీజిల్, పెట్రోల్ - యానాం నుంచి భారీ ఎత్తున పక్కదారి

అక్రమ మార్గంలో కోనసీమకు వస్తున్న ఆయిల్‌ - యానాం నుంచి భారీ ఎత్తున పక్కదారి, డీజిల్, పెట్రోలు - తరలించే వారిని ఉపేక్షించేది లేదని హెచ్చరిస్తున్న అధికారులు

Diesel And Petrol Smuggling in Konaseema Dist
Diesel And Petrol Smuggling in Konaseema Dist (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 8:48 PM IST

Diesel And Petrol Smuggling in Konaseema District: : పొరుగున ఉన్న కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాం నుంచి డీజిల్, పెట్రోల్‌ అక్రమ మార్గాల్లో కోనసీమ జిల్లాలోకి ప్రవేశిస్తోంది. యానాంతో పోలిస్తే ఇక్కడ ధరల్లో చాలా వ్యత్యాసం ఉండటంతో అక్రమార్కులు దీనిని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. యానాంకి దగ్గర్లో ఉన్న ఐ.పోలవరం మండలం నుంచి ముమ్మిడివరం, అమలాపురం చుట్టుపక్కల మండలాలకు నిత్యం వేలాది లీటర్ల ఆయిల్​ను అక్రమంగా తరలిస్తుండటం ఆశ్చర్యం కలిగించే అంశం.

కేంద్రపాలిత ప్రాంతం యానాం నుంచి సరిహద్దు జిల్లాలకు పెద్ద ఎత్తున డీజిల్, పెట్రోలు అక్రమ రవాణా యథేచ్ఛగా సాగిపోతోంది. ప్రధానంగా కోనసీమ మీదుగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వరకూ ఇక్కడ పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు తరలిస్తున్నారు. దాంతో ఏపీ ఖజానాకు తీవ్రస్థాయిలో గండిపడుతుండగా అక్రమార్కులు రూ.కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు.

యానాం నుంచి తరలింపు: కోనసీమ జిల్లాలో ఆక్వా సాగు ఎక్కువగా ఉండటంతో చెరువుల వద్ద జనరేటర్లలో భారీగా డీజిల్‌ని వినియోగిస్తారు. వీరికి అవసరమైన డీజిల్‌ యానాం నుంచి ఇక్కడికి అక్రమంగా తరలించి విక్రయిస్తున్నారు. అదే విధంగా పెట్రోల్‌ సైతం రవాణా చేస్తున్నారు. పెట్రోల్​తో పోల్చితే డీజిల్‌ని ఎక్కువగా తరలిస్తున్నారు.

బంకుల్లో లూజుగా ఆయిల్​ విక్రయించడంపై నిషేధం ఉన్నప్పటికీ, యానాంలో ఈ నిబంధనలను అక్కడి నిర్వాహకులు పట్టించుకోవడం లేదు. రవాణా సమయంలో కొంతమంది సిబ్బంది డబ్బులు తీసుకుని చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఇలా తరలిస్తున్న సమయలో వాహనాలు ఎక్కడైనా ప్రమాదానికి గురైతే భారీగా నష్టం తప్పదు. వేసవి నేపథ్యంలో ఈ ముప్పు మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

అక్రమంగా డీజిల్,పెట్రోల్ సరఫరా: కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన యానాంలో పెట్రోలు, డీజిల్‌పై సుంకం తక్కువగా ఉండడంతో అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కంటే తక్కువకు పెట్రోలు, డీజిల్‌ లభిస్తోంది. లీటరుకు రూ.10-13 వరకూ తేడా ఉండటంతో లక్షల లీటర్ల పెట్రోలు, డీజిల్‌ సరిహద్దులోని కోనసీమతో పాటు పశ్చిమగోదావరి, విజయవాడ తదితర ప్రాంతాల్లో సైతం తరలించి అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు. యానాం ప్రాంతంలోని పెట్రోలు బంకుల నుంచి భారీ ట్యాంకుల్లో డీజిల్, పెట్రోలను నింపి గోదావరిలో పడవలపై అక్రమ రవాణాను సాగిస్తున్నారు. వీటిని గోదావరి, సముద్ర పరివాహక ప్రాంతాల్లో దిగుమతి చేసి అక్కడ నుంచి బయటకు తరలిస్తున్న పరిస్థితులు అనేకం ఉన్నాయి.

అక్రమ రవాణాపై కఠిన చర్యలు: అక్రమంగా రవాణాపై ప్రత్యేక నిఘాను ఏర్పాటు చేసి డీజిల్, పెట్రోలు తరలిస్తున్న వాహనాలను పట్టుకుని సీజ్‌ చేస్తున్నామని జిల్లా డీఎస్పీ టీఎస్​ఆర్​కే ప్రసాద్ అన్నారు. పడవలపై అక్రమ రవాణా జరిగినా ఏ మాత్రం ఉపేక్షించేది లేదనీ, అక్కడా నిఘా ఉంచామని ఈ సందర్భంగా ఆయన స్పష్టం చేశారు. అక్రమ తరలింపుకు పాల్పడినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు.

