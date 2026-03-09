మంగళగిరి ఎయిమ్స్లో డయేరియా కలకలం - ప్రత్యేక చికిత్స అందిస్తున్న వైద్య సిబ్బంది
25 మంది వసతి గృహవిద్యార్థులు, సిబ్బందికి అస్వస్థత - మూడు రోజులుగా వాంతులు, విరేచనాలు - కలుషిత నీరే కారణంగా అధికారుల అనుమానం - పరీక్షల ఆధారంగా సమస్యను నిర్ధారించనున్న అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 12:02 PM IST
Diarrhea Cases In Mangalagiri : మంగళగిరి ఎయిమ్స్ అసుపత్రిలో డయేరియా కలకలం రేపుతోంది. వసతి గృహాల్లోని వైద్య విద్యార్థులు, క్వార్టర్స్లో ఉండే సిబ్బందిలో కొందరు మూడ్రోజులుగా డయేరియా సోకి ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. వాంతులు, విరేచనాల కారణంగా తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో అప్రమత్తమైయిన ఉన్నతాధికారులు బాధితులకు ఎయిమ్స్లోనే ప్రత్యేకంగా చికిత్స అందిస్తున్నారు. డయేరియా వ్యాప్తికి కారణాలను తెలుసుకునేందుకు సమగ్ర విచారణ చేపట్టారు. ప్రస్తుతం వీరంతా వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
బాధితులకు ప్రత్యేకంగా చికిత్స: గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని ఎయిమ్స్లో వైద్య విద్యార్థులు డయేరియా అనుమానిత లక్షణాలతో ఆసుపత్రిలో చేరటం కలకలం సృష్టించింది. ఎయిమ్స్లోని వసతి గృహాల్లో ఉంటున్న విద్యార్థులు, క్వార్టర్స్లో ఉన్న సిబ్బందిలో 25 మంది గత మూడు రోజులుగా వాంతులు, విరేచనాలతో అస్వస్థతకు గురైనట్లు తెలిసింది. కొందరు జ్వరంతోనూ ఇబ్బంది పడుతుండగా వారికి ఎయిమ్స్లోనే ప్రత్యేకంగా చికిత్స అందిస్తున్నారు. డయేరియా లక్షణాలతో విద్యార్థులు బాధపడటంతో ఎయిమ్స్ ఉన్నతాధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. డయేరియా వ్యాప్తికి కారణాలను తెలుసుకునేందుకు సమగ్ర విచారణ చేపట్టారు.
డయేరియా గల కారణాలు ఇవేనా?: గుంటూరు జిల్లాలో ప్రస్తుతం డయేరియా అనుమానిత లక్షణాలతో చాలా మంది ఆసుపత్రిలో చేరుతున్నారు. అయితే ఎయిమ్స్లో బాధితులకు వాంతులు, విరేచనాల లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో నీటి కాలుష్యం కారణం కావచ్చని ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. నీటి సరఫరా ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది? ఏ ప్రాంతంలో కలుషితం కావడానికి ఆస్కారం ఉంది? అనే అంశాలపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు. నీరు వచ్చే ప్రాంతంలో మధ్యలో ఎక్కడైనా మురుగునీరు కలిసిందా? ఇతర బ్యాక్టీరియా అవశేషాలు నీటిలో ఉన్నాయా? అనే కోణంలో పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ మేరకు వసతి గృహాల కుళాయిల నుంచి సుమారు 40 నీటి నమూనాలను సేకరించి ప్రయోగశాలకు పంపించారు. వసతి గృహాల్లోని ఆహార నమూనాలతో పాటు బాధితుల మల నమూనానూ అక్కడి అధికారులు పరీక్షలు చేయిస్తున్నారు.
కట్టడి చర్యలు తీసుకుంటున్న అధికారులు: బాధితులు పెరుగుతున్న క్రమంలో ఎయిమ్స్ వసతి గృహాల్లో ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా అధికారులు కట్టడి చర్యలు చేపట్టారు. అయితే ఈ పరిస్థితులను కొంత మేర నివారించేందుకు అక్కడి అధికారులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. అందుకోసం వేడి చేసిన శుద్ధినీటిని అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. అంతేకాకుండా కలుషితమైనట్లు కొంచెం అనుమానం కలిగిన నీటి సరఫరాను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఎయిమ్స్లో కొంతమంది విద్యార్థులు డయేరియా లక్షణాలతో ఇబ్బంది పడటం వాస్తవమేనని ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ శాంతాసింగ్ తెలిపారు. కొందరు అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న విషయం తమ దృష్టికి వచ్చిందని సూపరింటెండెంట్ నిర్ధారించారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేసులు నమోదు: కేవలం మంగళగిరిలోనే కాకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ కేసులు కొద్ది రోజులుగా భారీగా పెరుగుతున్నాయి. గుంటూరు, విజయవాడ, శ్రీకాకుళం వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ కేసులు తీవ్రంగా వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. దీంతో వీటిని తగ్గించే ప్రయత్నంగా ప్రభుత్వం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నారు. డయేరియా ప్రబలిన ప్రాంతాల్లో ట్యాంకర్ల ద్వారా తాగునీరు సరఫరా చేయాలని, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ చేపట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీంతో డయేరియా ప్రభావం కొంతైనా తగ్గుముఖం పడుతుందని వైద్య సిబ్బంది తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా కూటమి ప్రభుత్వం భవిష్యత్తులో డయేరియా వ్యాధి వ్యాప్తి చెందకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే ప్రజలు డయేరియా సోకకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ప్రతి ఇంటికీ సరఫరా చేసే మంచి నీళ్ల ట్యాంకును నిత్యం శుభ్రం చేయాలని తెలిపారు. అలానే మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను కూడా క్లీన్గా ఉంచుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
శ్రీకాకుళంలో డయేరియా కేసులు - మున్సిపల్ కమిషనర్ సస్పెన్షన్
ప్రజారోగ్యానికి అధిక ప్రాధాన్యం - నిర్లక్ష్యం వహించొద్దు: సీఎం చంద్రబాబు