ETV Bharat / state

'స్టాప్​ డయేరియా' : వర్షాల వేళ బయటి ఫుడ్ అసలే వద్దట! - నీరు ఇలా తాగాలంటున్న నిపుణులు

పిల్లలపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపే వ్యాధి డయేరియా - అజాగ్రత్తగా ఉంటే మూత్రపిండాలకు ప్రమాదం అంటున్న వైద్యులు - నేటి నుంచి నివారణ కార్యక్రమాలు

Diarrhea Affecting Children Under 5 Years
Diarrhea Affecting Children Under 5 Years (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 10:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Diarrhea Affecting Children Under 5 Years : ఎండలతో అల్లాడిన జనానికి వర్షాలు ఉపశమనాన్నిస్తున్నాయి. అయితే వానలతో పాటు వచ్చే సీజనల్‌ వ్యాధులు చిన్నారులను హడలెత్తిస్తున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా డయేరియా ముప్పు పొంచి ఉంటుంది. ప్రధానంగా కలుషిత నీరు, ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల ఈ వ్యాధి వ్యాపించే అవకాశం ఉంది. దీనిపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలను అప్రమత్తం చేసేందుకు సోమవారం నుంచి ప్రజారోగ్య విభాగం 'స్టాప్​ డయేరియా' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తోంది. జులై చివరి వరకు ఇది కొనసాగుతుంది. ఇందులో భాగంగా శిబిరాలను నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న సుమారు 40 లక్షల మంది చిన్నారుల ఆరోగ్య పరిరక్షణే లక్ష్యంగా పలు కార్యక్రమాలు చేపడతారు.

  • 5 ఏళ్లలోపు పిల్లలున్న ఇళ్లలో ఏఎన్​ఎంలు, ఆశా వర్కర్లు రెండేసి చొప్పున ఓఆర్​ఎస్​ ప్యాకెట్లను అందజేయనున్నారు. అన్ని ఆసుపత్రుల్లో ఓఆర్​ఎస్​ కార్నర్​లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అంగన్​వాడీలు, పాఠశాలల్లో చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని టీచర్లు పిల్లలకు అవగాహన కల్పించేలా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. డయేరియా బారినపడిన వారికి అనేక సార్లు నీళ్ల విరేచనాలు, వాంతులు అవుతుంటాయి. దీంతో ఎంత శాతం నీరు శరీరం నుంచి బయటకు వెళ్లిపోతుందో, అంత శాతం నీటిని ఓఆర్​ఎస్​ రూపంలో వెనువెంటనే అందించాలని, లేకపోతే మూత్రపిండాలు విఫలమయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • మన దేశంలో అత్యధిక మరణాలకు కారణమవుతున్న వ్యాధుల్లో డయేరియా 5వ స్థానంలో ఉన్నట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తాజాగా నివేదిక విడుదల చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 15 లక్షల మరణాలు సంభవిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. పెద్దల కన్నా పిల్లలే ఎక్కువ బాధితులుగా ఉన్నట్లు నివేదిక వెల్లడించింది.

డయేరియా లక్షణాలు : మొదటి రోజు వాంతులు, రెండో రోజు విరేచనాలు అవుతాయి. 5-7 రోజులు విరేచనాలయ్యే అవకాశం ఉంది. వ్యాధి బారినపడిన వారికి శరీరం కోల్పోయిన నీటికి సమానంగా ద్రావణాన్ని అందించాలి. సొంతంగా యాంటీబయోటిక్​ మందులను వాడకూడదు. వైద్యులను సంప్రదించి తగిన చికిత్స తీసుకోవాలి. పెద్దవారిలో ఎక్కువగా బీపీ పడిపోవడం ద్వారా తీవ్ర అస్వస్థతకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

డయేరియాను నివారించాలంటే పరిశుభ్రత పాటించడం చాలా ముఖ్యం. నీటిని కాచి చల్లార్చి, వడపోసి తాగాలి. బయట తిళ్లు, ప్రధానంగా అపరిశుభ్రంగా ఉండేచోట ఆహారం తినకూడదు. ఈగలు వాలడం వల్ల డయేరియాతో పాటు కామెర్లు, టైఫాయిడ్​, కలరా వంటి వ్యాధులు సోకే ప్రమాదమూ ఉంటుంది. డయేరియా బారిన పడిన వారికి జింక్​ టానిక్​ తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి. పిల్లలకు వయసుకు అనుగుణంగా సిరప్​, పెద్దవారికి మాత్రల రూపంలో అందించాలి. రెండు వారాలు వాడాలి. వ్యాధిబారిన పడిన వారికి ఆహారం తగినంతగా ఇవ్వాలి. పెరుగు తినిపించవచ్చు. అన్నం, అరటిపళ్లు, పాలు తీసుకోకూడదనేది అపోహ మాత్రమే'' - డాక్టర్​ ఉషారాణి, పిల్లల వైద్యురాలు, నాగర్​కర్నూల్​ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి

ఓఆర్​ఎస్​ తాగాలి : డయేరియా బారినపడిన వారికి పొంచి ఉన్న అతిపెద్ద ముప్పు మూత్రపిండాలు విఫలం కావడం. అందువల్ల అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. శరీరం నుంచి నీరు ఎక్కువగా బయటకు పోతున్నా కొందరు నీరసంతో నీళ్లు తాగరు. నీరసంగా ఉంటే వెంటవెంటనే ఓఆర్​ఎస్​ తాగించాలి. ఒకవేళ ఓఆర్​ఎస్​ లేకపోతే కాచిన నీళ్లలో ఉప్పు, చక్కెర కలిపి తాగించాలి. కొబ్బరినీళ్లు, సగ్గు బియ్యం, అన్నం గంజి కూడా మేలు చేస్తాయి.

డయేరియా ఎలా సోకుతుంది? :

  • పిల్లలు తాగే నీరు కలుషితం కావడం.
  • నిల్వ ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం.

డయేరియా లక్షణాలు :

  • వాంతులు, విరేచనాలు, కడుపు నొప్పి
  • దాహం వేయడం, నోరు ఎండిపోవడం, చర్మానికి సాగే గుణం తగ్గడం, మూత్ర విసర్జన తగ్గిపోవడం

డయేరియా తగ్గడం ఎలా? :

  • నాలుగు స్పూన్ల చక్కెర, సగం స్పూన్​ ఉప్పును లీటరు నీటిలో కలిపి చికిత్సగా ఇవ్వొచ్చు.
  • పిల్లలకు ద్రవ పదార్థాలు ఇవ్వడం తప్పనిసరి.
  • చంటిపాపలకు తల్లిపాలను మాత్రమే ఇస్తున్నట్లయితే డయేరియా బారిన పడకుండా తగ్గించవచ్చు.

చిన్న పిల్లల్లో వచ్చే డయేరియాకు భారత్​ బయోటెక్​ టీకా!

విరేచనాల సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ పానీయం తాగితే పూర్తిగా తగ్గిపోతుందట!

TAGGED:

DIARRHEA DISEASE PRECAUTIONS
DIARRHEA DISEASE CHARACTERISTICS
STOP DIARRHEA WITH HYGIENE
DIARRHEA DISEASE FOR KIDS
DIARRHEA AFFECTING CHILDREN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.