'లూటీ కాదు, డ్యూటీ చేసేటోడు సర్పంచ్' - సోషల్​ మీడియాలో పేలుతున్న డైలాగులు

పల్లెపోరు వేళ డైలాగ్‌లు, పాటలతో చైతన్య కార్యక్రమాలు - సమర్థుడిని సర్పంచ్​గా ఎన్నుకోవాలని ప్రచారం - సోషల్​ మీడియాలో ఆసక్తికరమైన డైలాగులు

Panchayat Elections in Telangana
Panchayat Elections in Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 2, 2025 at 8:34 AM IST

2 Min Read
Social Media Campaign for Sarpanch Elections : రాష్ట్రంలో మొదటి విడత సర్పంచి ఎన్నికల పోరుకు సంబంధించి నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తయింది. ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకుని, సర్పంచి పీఠాన్ని దక్కించుకోవడానికి అభ్యర్థులు అనేక రకాల పావులు కదుపుతున్నారు. మరోవైపు ప్రలోభాలకు లొంగకుండా గ్రామాలను అభివృద్ధి చేసే సమర్థులనే ప్రథమ పౌరుడిగా ఎన్నుకోవాలంటూ చదువుకున్న యువకులు సోషల్​ మీడియాలో ఓటర్లకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. అయితే గత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు భిన్నంగా ఈసారి డిజిటల్‌ వేదికగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఓటరుపై చైతన్య పాటలు, రీల్స్, షార్ట్స్, డిజిటల్‌ కార్డ్స్‌ విపరీతంగా పోటెత్తుతున్నాయి. దానికి సంబంధించిన కొన్ని డైలాగులు కూడా రాస్తున్నారు.

  • ‘‘క్వార్టర్‌ బాటిల్‌ ఇచ్చేవాడిని కాదు - లేనోడి ఇంట్లో కరెంట్‌ మీటర్‌ పెట్టేవాన్ని ఎన్నుకోండి’’
  • ‘‘ఊరిని లూటీ చేసేటోడు కాదు - ఊరికోసం డ్యూటీ చేసేటోడు సర్పంచి కావాలే’’
  • ‘‘ఊళ్లో డామినేట్‌ చేసే వాళ్ల టచ్‌లో ఉండేవాడు కాదు - ఊరి జనాలకు టచ్‌లో ఉండేవాడే సర్పంచి అంటే’’

గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా పేలుతున్న డైలాగ్‌లలో కొన్ని ఇవి..

సోషల్ ​మీడియాలో పోస్టులు, రీల్స్ : ఉత్తమ గ్రామ పాలకులను ఎన్నుకోవాలంటూ కొందరు ఏకంగా పాటలు రాసి పాడుతున్నారు. ఒక్కసారి మోసపోతే వచ్చే ఐదేళ్లు తీవ్రంగా కష్టాలు అనుభవిస్తామంటూ మరికొందరు రీల్స్, షార్ట్స్‌ తీస్తున్నారు. మంచి నేతను, చదువుకున్న వ్యక్తిని ఎన్నుకోవాలంటూ ఇంకొందరు బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ పాటలు, మ్యూజిక్​తో డిజిటల్‌ కార్డులు రూపొందించి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేస్తున్నారు. మొత్తానికి యూట్యూబ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, ఫేస్‌బుక్, షేర్‌ చాట్‌ ఇలా సామాజిక మాధ్యమాలన్నీ రోజురోజుకూ ఓటరు చైతన్య కార్యక్రమాలతో హోరెత్తిపోతున్నాయి.

ఓటర్లను చైతన్యం చేసే విధంగా పాటలు : 'రామనా చందనాలో వెన్నెలా - ఓటర్లకు వందనాలో వెన్నెలా. ఓట్ల పండుగొస్తుందే వెన్నెలో వెన్నెలా, జాగ్రత్తగా ఉండాలే, వెన్నెలో వెన్నెలా' అంటూ కనుగుల మల్లేశ్‌ అనే వ్యక్తి రచించి, పాడిన ఓటరు చైతన్య పాట సోషల్​ మీడియాలో ఎక్కువగా వైరల్‌ అవుతోంది. 'వందనమో వందనము నా తెలంగాణ జనులారా - సర్పంచి ఎన్నికలు వచ్చినవి జనులారా - మేలుకో నా పల్లె జనులారా' అంటూ వెంగళి లింగస్వామి గౌడ్‌ అనే వ్యక్తి రూపొందించిన మరో పాట ఓటర్లను కొంత ఆలోచింపజేసేలా ఉంది.

కావాలి నువ్వు మండేలా : మరికొందరు గతంలో రూపొందించిన పాటలతో ఓటర్లకు డిజిటల్​ వేదికలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. మెరుగైన పల్లె పాలనకు యువత తప్పకుండా ముందుకు రావాలంటూ హోరెత్తిస్తున్నారు. 'కొత్త చరిత్రనే రాసేలా, కావాలి నువ్వు మండేలా, ప్రతిగుండెలు కదలించేలా, అడుగేసెయ్‌ ఓ యోధుడిలా, ఖద్దరు బట్టల కరెన్సీ రాజకీయాలనొదిలెయ్యాలే, అవి విముక్తి చేయ పొడిసే పొద్దై యువకులు రాజ్యం ఏలాలే' అంటూ యువకుల్లో ఉత్తేజం నింపేలా రీల్స్‌, షార్ట్స్ చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు ఓటర్లను మరింత చైతన్యం చేసేలా నినాదాలు, డైలాగ్‌లను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేస్తున్నారు.

నామినేషన్​ ఉప సంహరించుకోండి : మరోవైపు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు పోటీలో ఉన్న గ్రామాల్లో బుజ్జగింపుల పర్వం మొదలైంది. ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు నష్టపోకుండా కొంత బలంగా ఉన్నవారిని నామినేషన్ ఉపసంహరించుకోవాలని బతిమిలాడుతున్నారు. మరికొందరేమో మీరు విత్​డ్రా చేసుకుంటే నగదు ఇస్తామని బేరసారాలు సాగిస్తున్నారు.

