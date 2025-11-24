ETV Bharat / state

వయసు చూడని వ్యాధులు - యువతకు ముంచుకొస్తున్న ముప్పు

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 2 లక్షలు దాటిన బీపీ బాధితులు - 1.70 లక్షలకు పైగా షుగర్ కేసులు- ఎన్‌సీడీ సర్వేలో విస్తుగొలిపే వాస్తవాలు

bp sugar increase
SUGAR DISEASE IN EAST GODAVARI (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 7:51 PM IST

BP Victims In East Godavari District: వయసుతో పనిలేదు. ముసలితనం రానక్కర్లేదు. పాతికేళ్ల కుర్రాడనీ చూడటం లేదు. పండుటాకులనీ జాలి చూపడం లేదు. ప్రతి గడపనూ తడుతున్నాయి. ప్రజారోగ్యాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నాయి. అవే మధుమేహం, రక్తపోటు. ఇవి ఇప్పుడు కేవలం జబ్బులు కావు. మన శరీరంపై దాడి చేస్తున్న కనిపించని శత్రువులు. తూర్పు గోదావరి జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ తాజా సర్వేలో వెల్లడైన నిజాలివి. జంట జబ్బుల గుప్పిట్లో జిల్లా విలవిలలాడుతోంది.

మారుతున్న కాలంతో పాటే మనుషుల జీవనశైలి మారుతోంది. ఆ మార్పే ఇప్పుడు మరణ శాసనంగా మారుతోంది. ఒకప్పుడు 60 ఏళ్లు దాటితే గానీ వినిపించని షుగరు, బీపీలు, ఇప్పుడు 20 ఏళ్లకే పలకరిస్తున్నాయి. జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన అసంక్రమిత వ్యాధుల (ఎన్సీడీ) సర్వేలో ఆందోళనకరమైన విషయాలు వెలుగుచూశాయి. మెరుగైన జీవనశైలికి దూరమై, ఒత్తిడికి దగ్గరవుతున్న ప్రజానీకం ఈ జంట జబ్బుల బారిన పడుతున్నట్లు గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

డేంజర్ బెల్స్ మోగిస్తున్న సర్వేలు: ప్రస్తుతం జిల్లాలో ఎన్సీడీ సర్వే 3.0 పూర్తయి, 4.0 శరవేగంగా సాగుతోంది. గత రెండు, మూడు సర్వేలను విశ్లేషిస్తే, జిల్లా జనాభాలో దాదాపు 25 శాతానికి పైగా ప్రజలు అధిక రక్తపోటు (బీపీ), మధుమేహం (షుగర్) బారిన పడినట్లు తేలింది. రెండో విడత సర్వేలో కేవలం 30 ఏళ్లు నిండిన వారికి మాత్రమే పరీక్షలు చేశారు. పరిస్థితి తీవ్రతను గమనించి, మూడో విడతలో 18 ఏళ్లు పైబడిన వారందరికీ పరీక్షలు నిర్వహించడం గమనార్హం. మూడేళ్ల కిందట వచ్చిన జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే గణాంకాలు కూడా ఇదే విషయాన్ని ధ్రువీకరిస్తున్నాయి. దాదాపు 30 శాతం మంది మహిళలు, 32 శాతం మంది పురుషులు అధిక రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారు.

నడివయసు రాకముందే (యువతలో అధికం): సాధారణంగా నాలుగు, ఐదు దశాబ్దాల క్రితం వరకు 45 ఏళ్లు దాటిన వారిలోనే మధుమేహం, బీపీ లక్షణాలు కనిపించేవి. కానీ ఇప్పుడు సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం 25 ఏళ్లు నిండిన యువతను ఈ జంట జబ్బులు వెంటాడుతున్నాయి. ఎన్సీడీ సర్వే ప్రకారం 30 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వారిలో కొత్త కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పోలిస్తే, కాంక్రీట్ జంగిల్స్‌గా మారిన నగరాల్లో నివసిస్తున్న వారే ఈ వ్యాధుల బారిన ఎక్కువగా పడుతున్నారు. శారీరక శ్రమ లోపించడం, కల్తీ ఆహారం, పొల్యూషన్ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలుగా మారుతున్నాయి.

ఎన్సీడీ సర్వే - జిల్లా చిట్టా (గణాంకాలు): జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సేకరించిన తాజా వివరాల ప్రకారం పరిస్థితి తీవ్రత ఇలా ఉంది.
- లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న జనాభా -15,56,948
- స్క్రీనింగ్ (పరీక్షలు) చేసిన వారు-14,31,964
- గుర్తించిన రక్తపోటు (బీపీ) బాధితులు -2,00,517
- గుర్తించిన మధుమేహం కేసులు -1,70,432

అసలు ఎందుకిలా జరుగుతోంది?: వైద్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం ఈ అసంక్రమిత వ్యాధుల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. జంక్ ఫుడ్, నూనె పదార్థాలు, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ వినియోగం విపరీతంగా పెరగడం. శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, గంటల తరబడి కుర్చీలకు అతుక్కుపోవడం, నడక పూర్తిగా తగ్గించడం. ఉద్యోగ, ఆర్థిక, వ్యక్తిగత కారణాలతో చిన్న వయసులోనే విపరీతమైన స్ట్రెస్. ధూమపానం, మద్యపానం వంటి అలవాట్లు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాయి.

'ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు వ్యాయామం చేస్తే మధుమేహం రాకుండా అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు. ఒకవేళ ఇప్పటికే వ్యాధి వచ్చినా సరే, వ్యాయామం వల్ల అది అదుపులో ఉంటుంది. 30 ఏళ్లు దాటిన ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా షుగరు పరీక్ష చేయించుకోవాలి. అతి దాహం, తరచూ మూత్ర విసర్జన, ఉన్నట్లుండి బరువు తగ్గడం వంటివి మధుమేహ సూచికలు. ఇవి కనిపిస్తే అశ్రద్ధ చేయకూడదు.' - డా. కందుల సాయి, మధుమేహం వైద్యనిపుణుడు, రాజమహేంద్రవరం.

'ప్రస్తుతం వయసుతో సంబంధం లేకుండా బీపీ వచ్చేస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఒత్తిడి. సాధ్యమైనంత వరకు ఒత్తిడిలేని జీవన విధానాన్ని అలవర్చుకోవాలి. మనసు భారంగా అనిపించినప్పుడు, ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని నిమిషాలు కళ్లు మూసుకుని మౌనంగా ఉండటం అలవాటు చేసుకోవాలి. యోగా చేయడం, సానుకూల దృక్పథంతో ఉండటం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. వ్యాయామం తప్పనిసరి.' - డా. వడ్డాది సురేష్, ఎండీ (జనరల్ మెడిసిన్), రాజమహేంద్రవరం.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: ఈ వ్యాధుల బారి నుంచి తప్పించుకోవాలంటే పెద్ద ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేదని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. చిన్నపాటి జీవనశైలి మార్పులే శ్రీరామరక్ష. క్రమం తప్పని వ్యాయామం (రోజుకు అరగంట నడక). ఉప్పు, పంచదార తగ్గించి, తాజా కూరగాయలు తీసుకోవడం. ఒత్తిడిని జయించడానికి ధ్యానం లేదా యోగా చేయడం. 25 ఏళ్లు దాటిన వారు ఏడాదికి ఒకసారైనా బీపీ, షుగర్ టెస్టులు చేయించుకోవాలని అంటున్నారు.

