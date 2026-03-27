ఒంటిమిట్టలో ఘనంగా ధ్వజారోహణం - శ్రీరాముని దర్శనానికి బారులు తీరిన భక్తులు
ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలు - వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఘనంగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం - ఉదయం నుంచే శ్రీరాముని దర్శనానికి బారులు తీరిన భక్తులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 3:54 PM IST
Dhwajarohanam Ceremony in Ontimitta Kodanda Rama Temple: కడప జిల్లాలోని ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామాలయంలో శ్రీరామనవమి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా ఏటా నిర్వహించే వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి పదిన్నర గంటల వరకు టీటీడీ ఆగమ శాస్త్ర పండితుడు రాజేష్ కుమార్ బట్టర్ ఆధ్వర్యంలో స్వామివారికి ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ముందుగా సీతారామ లక్ష్మణ ఉత్సవ మూర్తులను అందంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న ధ్వజస్తంభానికి ధ్వజారోహణ కార్యక్రమాన్ని మంత్రోచ్ఛారణ మధ్య ఘనంగా నిర్వహించారు. గరుత్మంతుడి ప్రతిమతో కూడిన వస్త్ర ప్రతిమను ద్వజస్తంభానికి అధిరోహించారు.
బ్రహ్మోత్సవాలకు ఎలాంటి ఆటంకాలు కలుగకుండా సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవాన్నికి సకల దేవతలందరూ తరలి రావాలని ఆహ్వానాన్ని గరుత్మంతుడు ద్వారా పంపించేటువంటి అపరూప ధ్వజారోహణ ఘట్టానికి వేద పండితులు నిర్వహించారు. రాజంపేట టీడీపీ ఇన్ఛార్జీ చమర్తి జగన్మోహన్ రాజు దంపతులు ఆద్యంతం ధ్వజరోహణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు ఆలయాన్ని చమర్తి జగన్ మోహన్ రాజు సతీసమేతంగా వేకువజామున దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి విచ్చేసిన ఆయనకు అధికారులు స్వాగతం పలికారు. గర్భాలయంలో సీతారామలక్ష్మణ మూలవరులకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం సీతారాములకు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు.
ఈ క్రమంలో ఆలయ అధికారులు జగన్ మోహన్ రాజుకు శాలువా కప్పి సత్కరించారు. అర్చకులు వేదాశీర్వచనం చేశారు. అలానే పెద్ద ఎత్తున భక్తులు కూడా శ్రీరామనవమిని పురస్కరించుకొని సీతారామ లక్ష్మణుల విగ్రహాల మూలవిరాట్లను సందర్శించుకోవడానికి ఉదయం నుంచి భారీగా తరలి వచ్చారు. ఆలయ వద్ద టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత అన్నదాన ప్రసాదాలను భక్తులందరూ ఆస్వాదించి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఏప్రిల్ 1న జరిగే సీతారాముల కళ్యాణం ఉత్సవానికి సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు హాజరవుతారని టీడీపీ ఇన్ఛార్జీ జగన్ మోహన్ రాజు తెలిపారు.
శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ: అదే విధంగా నిన్న(గురువారం) శ్రీ కోదండ రామస్వామివారి ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది. ఈనెల 26వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 5వ తేదీ వరకు జరిగే బ్రహ్మోత్సవాలను అంకురార్పణతో ఆరంభించారు. సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి అర్చకుల వేద మంత్రాల నడుమ అంకురార్పణ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీతారామ లక్ష్మణుల ఉత్సవ మూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి ప్రత్యేక వేదికపై కొలువుదీర్చారు. విష్వక్సేన పూజ, కలశ ప్రతిష్ఠ, కలశపూజ, వాసుదేవ పుణ్యాహ వచనం, కంకణధారణ వంటి శాస్త్రోక్త కర్మలను నిర్వహించారు.
అనంతరం పుట్టమన్ను సేకరణ కార్యక్రమం భక్తి శ్రద్ధలతో జరిగింది. టీటీడీ ఆగమశాస్త్ర పండితులు రాజేశ్ కుమార్ భట్టార్ సమక్షంలో అంకురార్పణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఏప్రిల్ 1వ తేదీన ఒంటిమిట్టలోని శాశ్వత కల్యాణ వేదికలో లక్షమంది భక్తులు వీక్షించే విధంగా సీతారాముల కల్యాణ మహోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించేందుకు టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
