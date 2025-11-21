ఏడు కొండలు - ఏడు బ్రాండ్లు - విశేష ఆదరణ
స్వామికి అలంకరించిన పూలతో అగరుబత్తీలు - అంచనాకు మించి భక్తుల నుంచి డిమాండ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 11:37 AM IST
Dhoop Stick Manufacturing Unit in Tirupati : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవ దర్శనానికి దేశవిదేశాల నుంచి భక్తులు పోటెత్తుతారు. తిరుమల శ్రీవారి అలయ ప్రాంగణం నిత్యం దైవ నామస్మరణతో మారుమోగుతుంది. భక్తుల మదిలో తిరుమల శ్రీవారి స్థానం ఎంతో ప్రత్యేకం. తిరుమల శ్రీనివాసుడి ప్రసాదం లడ్డూకు అభిమానులెందరో. వేంకటేశ్వర స్వామి ఆస్థానంలో ప్రతీదీ పరమపవిత్రంగా కొలుస్తారు భక్తులు. అయితే వేంకటేశ్వరుడి పూజకు నిత్యం ఎన్నో రకాల పువ్వులను వినియోగిస్తారు. ఆ తర్వాత వాటిని ఏం చేస్తారో మీకు తెలుసా?. స్వయంగా స్వామి వారి సేవలో వినియోగించిన పుష్పాలన్నింటితో సుగంధ పరిమళాలు వెదజల్లే అగరబత్తీలుహగా మలుస్తున్నారు.
దేవుడికి అర్చన చేసిన పూలను అర్చకులు భక్తులకు ప్రసాదంగా ఇస్తే కళ్లకు అద్దుకొని స్వీకరిస్తారు. సాక్షాత్తు దేవదేవుడైన కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం వేంకటేశ్వరస్వామికి అలంకరించిన పూలమాలలతో అగరబత్తీలు తయారు చేస్తే వాటి పవిత్రత గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎస్వీ గోసంరక్షణ శాలలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన (దర్శన్) కేంద్రంలో తయారు చేస్తున్న ఏడు రకాల అగరబత్తీలకు భక్తుల నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది.
అగర బత్తీల పేర్లలోనూ దైవత్వమే : ఏడు కొండలను ప్రతిబింబించేలా అగర బత్తీలకు తందనాన, దివ్యపాద, అభయహస్త, దృష్టి, సృష్టి, ఆకృష్టి, తుష్టి అనే పేర్లు పెట్టారు. ఒక్కో రకం అగరబత్తీకి ఒక్కో రకం పువ్వును వినియోగిస్తారు. వీటికి విపరీతంగా ఆదరణ ఉండడంతో అనుబంధ ఆలయాలతోపాటు, తెలంగాణ, చెన్నై, బెంగళూరు రాష్ట్రాల్లోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ఆలయాల్లోనూ విక్రయిస్తున్నారు.
ఉత్పత్తి సరిపోక 2023లో మరో యూనిట్ : ప్రారంభించిన రెండేళ్లలోనే భక్తుల డిమాండుకు తగ్గట్టు ఉత్పత్తి చేయలేకపోయారు. స్పందించిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన అధికారులు 2023లో మరో యూనిట్ను ప్రారంభించారు.
మహిళలే ఎక్కువ : ఈ యూనిట్ల వల్ల వేల మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు. అగర్బత్తీ కేంద్రంలో మొత్తం 150 మంది పని చేస్తుండగా అందులో 128 మంది మహిళలే ఉండటం గమనార్హం. రోజుకు వంద గ్రాముల ప్యాకెట్లు 27వేల వరకు తయారుచేస్తున్నారు.
రోజుకు ఉత్పత్తి : 27 వేల ప్యాకెట్లు
ఆదాయం నెలకు : రూ. 4 కోట్ల నుంచి రూ.5 కోట్లు
ఎల్ఎస్నగర్ సమీపంలోని ఎస్వీగోసంరక్షణ శాల ప్రాంగణంలో 2021లో సెప్టెంబరు 13న దర్శన్ ఇంటర్నేషనల్, బెంగళూరు సహకారంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అగరబత్తీల తయారీ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు.
తయారీ ఇలా : ఏరోజుకారోజు స్వామి, అమ్మవార్లకు అలంకరించి తీసేసిన పూలమాలలను అగరబత్తీ కేంద్రానికి తరలిస్తారు. అక్కడ ముందుగా పూలను మాల నుంచి వేరు చేసి జల్లెడపడతారు. తర్వాత ఓ యంత్రంలో వేసి వాటిని నిర్ణీత వేడిలో ఆరబెడతారు. ఆపై ఆరబెట్టిన పూలను పొడిచేసి, పలు మిశ్రమాలను కలిపి యంత్రాల్లో పోస్తారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తై యంత్రం నుంచి బయటకు వచ్చే పొడితో అగరబత్తీలు తయారుచేస్తున్నారు ఉద్యోగులు.
తిరుమల స్వామివారి అభిషేకానికి పునుగు తైలం - ఎలా తీస్తారో తెలుసా?
"TTD 2026 డైరీలు, క్యాలెండర్లు" విడుదల - ఇలా చేస్తే నేరుగా ఇంటికే పంపిస్తారు!