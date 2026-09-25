ఖైరతాబాద్ గణేశ్ వేడుకల్లో ఢోల్ తాషా పథక్ సందడి - ప్రత్యేక కళ నేర్చుకునేందుకు హైదరాబాద్ యువత ఆసక్తి
ఖైరతాబాద్ మహాగణేశ్ ఆగమన్, నిమజ్జన్లో ఢోల్ తాషా పథక్ సందడి చేసింది. మహారాష్ట్రలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ కళ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోనూ ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. నగర యువత సైతం దీన్ని నేర్చుకునేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.
Published : September 25, 2026 at 2:44 PM IST
Mitraangan Dhole Thasha In Hyderabad : గణపతి నిమజ్జనం, దేవీ నవరాత్రులు గుడిపడ్వా వంటి సందర్భాల్లో కనువిందు చేయటమే కాదు శరీరం పులకించే భారీ శబ్దంతో ప్రతి ఒక్కరిని భక్తి పారవశ్యంలోకి తీసుకువెళ్తుంది ఢోల్ తాషా. పెద్ద పెద్ద డ్రమ్స్ని మెడలో వేసుకుని చేసే ఈ సంప్రదాయ ప్రదర్శన ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. మహారాష్ట్ర సంస్కృతిలో భాగమైన ఈ ఢోల్ తాషాకి ఇప్పుడు దేశమంతా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా గణేశ్ మహా నిమజ్జనం రోజున భాగ్యనగరంలో ఢోల్ తాషా సందడి అంతా ఇంతా కాదు. మరి ఈ ప్రత్యేక కళను నేర్చుకోవడానికి యువత ఎందుకు అంత మక్కువ చూపుతున్నారు? ఇలాంటి మరిన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెబుతున్న మిత్రాంగన్ ఢోల్ తాషా పథక్ సభ్యులతో ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్తో పంచుకున్నారు.
పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది
నగరంలో పలు రంగాల్లో పనిచేస్తున్న యువత ఢోల్ తాషాపై మక్కువతో ఈ కళను నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇందులో పాల్గొంటున్నందుకు పని ఒత్తిడి నుంచి బయటపడినట్లు ఉంటుందని వారు చెబుతున్నారు. ప్రధానంగా ముంబయి, పుణెలో ఢోల్ తాషాకు ఉన్న క్రేజ్ వేరు. అయితే పలువురు యువకులు మహారాష్ట్రలో ఉండి ఉద్యోగరీత్యా హైదరాబాద్కు వచ్చిన వారు ఈ కళను మరింత మెరుగుపరచేందుకు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఇలా గణేశ్ ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటున్న ఢోల్ తాషా పథక్ సభ్యులు వారి ఉద్యోగ సమయానికి అనుగణంగా పలు బృందాలుగా ఏర్పడి ఆగమన్ నుంచి నిమజ్జన్ వరకు సమగ్ర కార్యాచరణ రూపొందించుకున్నారు.
"మేము 20 ఏళ్లపాటు ముంబయిలో నివాసం ఉన్నాం. ఈ కళను అక్కడ చూసి, నేర్చుకోవాలని ఆసక్తి కలిగింది. కొన్నేళ్ల కిందట హైదరాబాద్కు వచ్చాం. ప్రస్తుతం ఇక్కడ నేను ఐటీ ఇంజినీర్గా పని చేస్తున్నాను. నేను కూడా ఢోల్ తాషా నేర్చుకోవాలి, ఖైరతాబాద్ మహా గణేశ్ వేడుకల్లో పాల్గొనాలని భావించి, మిత్రాంగన్ ఢోల్ తాషాలో చేరాను. ఎప్పటి నుంచో ఢోల్ తాషాతో గణేశ్ ఉత్సవాల్లో పాల్గొనాలనే నా కళ ఈ సంవత్సరమే నెరవేరింది. ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రసిద్ధి. నాకు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది" - అక్షయ్, మిత్రాంగన్ ఢోల్ తాషా పథక్ సభ్యులు
యువత ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు
గణేశ్ నవరాత్రి వేడుకలను మహారాష్ట్ర తర్వాత తెలంగాణలోనే ఘనంగా జరుపుకుంటామని, ఇక్కడ కూడా ఢోల్ తాషా కళను పరిచయం చేయాలన్న ఆలోచన వచ్చిందని మిత్రాంగన్ ఢోల్ తాషా పథక్ స్థాపకులు అంబరీశ్ లహంకర్ తెలిపారు. గణేశ్ నిమజ్జన వేడుకలంటే చిందులు వేయడం కన్నా సంప్రదాయబద్ధంగా సాగుతుందన్నారు. ప్రస్తుతం ఇతర రాష్ట్రాల్లోని యువత సైతం ఈ కళ నేర్చుకోవడానికి, పలు వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు ఉత్సాహం చూపుతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
"ప్రస్తుతం ఖైరతాబాద్ మహాగణేశుడి ఆగమన్, నిమజ్జన్ వేడుకల్లో మేము ఢోల్ తాషా పథక్ నిర్వహిస్తున్నాం. మేము వాయించేది రణవాద్యం. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ యుద్ధానికి వెళ్లేముందు తమ సైనికులను ఈ ఢోల్ చప్పుళ్లతో ఉత్సాహపరిచేవారు. ఇది ఆయనకు చాలా యుద్ధాల్లో విజయం సాధించేందుకు ప్రోత్సహించింది. అందుకే దీనికి రణవాద్యం అని పేరు వచ్చింది. కొన్నేళ్ల పాటు మరుగున పడిన ఈ కళను మన స్వాతంత్ర సమరంలోనూ బాలగంగాధర్ తిలక్ మళ్లీ జీవం పోశారు. అలా క్రమంగా ఇలా వేడుకల్లోనూ ఈ కళను ప్రదర్శించడం మరాఠీ సంప్రదాయంలో భాగంగా మారింది" - అంబరీశ్ లహంకర్, మిత్రాంగన్ ఢోల్ తాషా పథక్ స్థాపకులు
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