సీసీ కెమెరాలకు ‘హెల్త్ చెకప్’, మొరాయిస్తే మరమ్మతే
నిఘా నేత్రాలకు డీహెచ్ఎంఎస్ ట్రీట్మెంట్ - 100 కేసులు ఛేదన - 12 వేల కెమెరాలు ఆన్లైన్ - బెస్ట్ స్టేషన్కు రోలింగ్ షీల్డ్ - మొరాయించిన కెమెరా మూడు గంటల్లో రిపేర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 12:10 PM IST
DHMS Device Health Management System CCTV Police Commissionerate: కమిషనరేట్ పరిధిలో ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాలు ఎప్పుడూ పనిచేసేలా పోలీసులు ‘కెమెరా హెల్త్రేట్’ విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. డీహెచ్ఎంఎస్ ద్వారా అన్ని కెమెరాలను అనుసంధానించి డ్యాష్బోర్డు రూపొందించారు. ఇప్పటికే ఈ విధానంతో వందకు పైగా కేసులు ఛేదించారు.
కమిషనరేట్ వ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసిన సీసీ కెమెరాలు మొరాయించకుండా నిత్యం పనిచేసేలా పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. నిఘా నేత్రాల వ్యవస్థను డీహెచ్ఎంఎస్ (డివైజ్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్) ద్వారా అనుసంధానించి డ్యాష్బోర్డు రూపొందించారు. దీనిని త్వరలో లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు.
కెమెరా హెల్త్రేట్: సీసీ కెమెరాలు నిరంతరం పనిచేసేలా ‘కెమెరా హెల్త్రేట్’ అనే విధానాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. జాబిక్స్ సాఫ్ట్వేర్లో రూపొందించిన డ్యాష్బోర్డులో ప్రతి కెమెరా నెంబరు, అక్షాంశ, రేఖాంశాలు నమోదు చేశారు. ఆర్టీఎంపీ (రియల్ టైమ్ మెసేజ్ ప్రొటోకాల్) ద్వారా ప్రతి కెమెరా పనితీరును సాఫ్ట్వేర్ స్వయంగా విశ్లేషిస్తుంది. విద్యుత్, ఇంటర్నెట్ సమస్యలతో పనిచేయని కెమెరాల సమాచారం వెంటనే సంబంధిత బాధ్యులకు చేరుతుంది.
12 వేలకు పైగా కెమెరాలు -100 కేసులు ఛేదన: జిల్లా వ్యాప్తంగా వివిధ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో 12,422 సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. వీటిలో 10,868 కెమెరాలు నెట్వర్క్లో అనుసంధానమయ్యాయి. ఇంకా 1,554 కెమెరాలను డ్యాష్బోర్డుకు కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంది. 28 లా అండ్ ఆర్డర్ స్టేషన్ల పరిధిలో నిఘా నేత్రాలు పనిచేస్తున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 6 వేల సిమ్లను ఉపయోగించి కెమెరాలను అనుసంధానించారు. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ఇప్పటి వరకు వంద వరకు కేసులు ఛేదించారు. ద్విచక్ర వాహనాల చోరీలు, మిస్సింగ్ కేసులు, దొంగతనాలు గుర్తించారు.
బెస్ట్ స్టేషన్కు రోలింగ్ షీల్డ్: ప్రతి అధికారికి డ్యాష్బోర్డులో లాగిన్ ఇచ్చారు. స్టేషన్ల వారీగా ఎన్ని కెమెరాలు పనిచేస్తున్నాయి, ఎన్ని మొరాయించాయి అనే వివరాలు ఉన్నతాధికారులు పరిశీలిస్తారు. కెమెరాలను సక్రమంగా నిర్వహించిన స్టేషన్లకు ప్రతి నెలా రోలింగ్ షీల్డ్ ఇవ్వనున్నారు. సాంకేతిక ఇబ్బందులను సరిచేసేందుకు పోలీస్ స్టేషన్ వారీగా టెక్నీషియన్లను కూడా నియమించనున్నారు.
