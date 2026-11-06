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ధన త్రయోదశి వేళ బంగారం దుకాణాల్లో పెరిగిన రద్దీ - వెండి, లైట్ వెయిట్ జ్యువెల్లరీకి హై డిమాండ్​!

Dhantheras Gold Shopping in Hyderabad : ధన త్రయోదశి వేళ పుత్తడి కొనుగోలు చేస్తే సంపద పెరుగుతుందని కొందరి నమ్మకం. ధరలు పెరగడంతో వెండి, లైట్ వెయిట్ జ్యూవెల్లరీకి ఈసారి డిమాండ్ పెరిగింది.

Dhantheras Gold Shopping in Hyd
ధన త్రయోదశి వేళ కళకళలాడుతున్న గోల్డ్​ షాపులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2026 at 9:14 PM IST

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ధన త్రయోదశి వేళ బంగారు దుకాణాలు కళకళలాడుతున్నాయి. ఈ పండుగ రోజున పుత్తడి కొనుగోలు చేస్తే సంపద పెరుగుతుందని కొందరి నమ్మకం. ఈ మేరకు ఏటా ధన త్రయోదశిరోజున బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లు జోరుగా సాగుతుంటాయి. అయితే గతేడాది తో పోలిస్తే ఈ సారి దుకాణాల్లో కొనుగోలు దారుల సంఖ్యపెరిగిందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. పెద్దమొత్తాల్లో కాకపోయినా కనీసం గ్రామైనా కొనుగోలు చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వెండి , లైట్ వెయిడ్ జ్యువెల్లరీకి మంచి డిమాండ్ ఎర్పడిందంటున్న ట్విన్ సిటీస్ జ్యువెల్లర్స్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ ప్రవీణ్​ పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు.

తెలుగు ప్రజలకు బంగారమే ఒక ఆస్తి

దక్షిణ భారతదేశంలో బంగారాన్ని ఒక ఆస్తిగా పరిగణిస్తారు. కొందరు వివాహాల కోసం ముందుగానే గోల్ట్​ని కొనుగోలు చేస్తారు. చాలా మంది పండగలు, ఆఫర్ల వేళ కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతుంటారు. ఒక దశలో 1,85 స్థాయికి చేరుకున్న ధర ఆ తర్వాత 140కి చేరింది. మళ్లీ గత రెండు రోజుల్లోనే గోల్డ్​ రేట్​ రూ.5000 నుంచి రూ.6000 వరకు పెరిగింది. నేడు ధన త్రయోదశి కారణంగా ప్రజలు మళ్లీ బంగారం కోనుగోలు చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రస్తుత ధరల ధోరణి ఇలాగే కొనసాగితే రాబోయే ఏళ్లలో గోల్డ్​ రేట్​ రూ.20,000 మార్కును దాటే అవకాశం ఉంది. బంగారం కొని పెట్టుకుంటే అన్ని విధాలుగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ట్విన్ సిటీస్​ జ్యువెల్లర్స్ అసోసియేషన్​ సెక్రటరీ ప్రవీణ్​ వివరించారు.

ధన త్రయోదశి వేళ బంగారం దుకాణాల్లో పెరిగిన రద్దీ (ETV Bharat)

ధన త్రయోదశి సందర్భంగా బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతుంటారు. ఆ రోజున బంగారం, వెండి, కొత్త పాత్రలు, ఇతర వస్తువులు కొనుగోలు చేయడం శుభప్రదమని చాలామంది భావిస్తారు. ముఖ్యంగా బంగారం కొనుగోలు చేస్తే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించి, ఇంట్లో సంపద పెరుగుతుందని నమ్ముతారు. ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. నేడు బంగారం దుకాణాల్లో కొనుగోలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. నేడు రిలేషన్​ మేకింగ్​ డే అని కూడా చెప్పవచ్చు.

ట్రెండింగ్​లో లైట్​ వెయిట్​ జ్యువెల్లరీ

వెెండి ఆభరణాల ధరలు రూ.40 వేల నుంచి రూ. లక్షల వరకు చేరింది. ధన త్రయోదశి వేళ వెండి వస్తువుల విక్రయాలు కూడా జోరుగా సాగుతున్నాయి. అలా అని బంగారం పట్ల డిమాండ్​ ఏమాత్ర తగ్గలేదు. ప్రస్తుతం దుకాణాల్లో బంగారం, వెండి రెండు బాగా అమ్ముడుపోతున్నాయి. ఇటీవల లైట్ వెయిట్​ జ్యువెల్లరీకి కొనుగోలు గణనీయంగా పెరిగింది. ప్రజలు సాధారణంగా బరువైన ఆభరణాలను ధరించడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ట్రెండ్​కి తగ్గట్టుగా వాళ్లు కూడా మారుతూ ప్రతి వేడుకకి కొత్త ఆభరణాల వేసుకోవడానికి లైట్​ వెయిట్​ జ్యువెల్లరీపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

బీఐఎస్ హాల్‌మార్క్‌తోనే ఆభరణాలకు అసలైన భరోసా

బంగారం రీసేల్​లో చేసే సమయంలో ఎలాంటి సమస్య రాదు. బీఐఎస్​ హాల్​మార్క్​ వచ్చిన తర్వాత ఆభరణాలకు అసలైన భరోసా లభిస్తుంది. కానీ దక్షిణ భారతదేశంలో ప్యూరిటీకే అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఇక్కడి ప్రజలు బంగారం 22 క్యారెట్ల , డైమండ్​లో 18 క్యారెట్లు ఉండాలి. అలా ఉంటేనే దాన్ని స్వచ్ఛతగా ఉందని​ పరిగణిస్తారు. ఉత్తర భారతదేశంలో అయితే 14,12,9 క్యారెట్ల​పై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు. అదే దక్షిణ భారతదేశంలో అయితే కచ్చితంగా బంగారం 22 క్యారెట్లే ఉండాలి. అంతేకంటే తక్కువ క్యారెట్ల ఉంటే దాన్ని బంగారంగా కూడా పరిగణించరని జ్యువెల్లర్స్ సోసియేషన్ సెక్రటరీ ప్రవీణ్ వెల్లడించారు.

22 క్యారెట్​ గోల్డ్ వద్దు! - 9 క్యారెట్ల ఆభరణాలే ముద్దు

దిగివచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు- నవంబర్ 6న గోల్డ్ రేట్ ఎంతంటే?

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DHANTHERAS GOLD SHOPPING
GOLD AND SILVER SHOPPING
LIGHTWEIGHT JEWELLERY SHOPPING
RUSH IN GOLD SHOPS FOR DHANTHERAS
ధన త్రయోదశి గోల్డ్​ షాపింగ్​

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