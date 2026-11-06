ధన త్రయోదశి వేళ బంగారం దుకాణాల్లో పెరిగిన రద్దీ - వెండి, లైట్ వెయిట్ జ్యువెల్లరీకి హై డిమాండ్!
Dhantheras Gold Shopping in Hyderabad : ధన త్రయోదశి వేళ పుత్తడి కొనుగోలు చేస్తే సంపద పెరుగుతుందని కొందరి నమ్మకం. ధరలు పెరగడంతో వెండి, లైట్ వెయిట్ జ్యూవెల్లరీకి ఈసారి డిమాండ్ పెరిగింది.
Published : November 6, 2026 at 9:14 PM IST
ధన త్రయోదశి వేళ బంగారు దుకాణాలు కళకళలాడుతున్నాయి. ఈ పండుగ రోజున పుత్తడి కొనుగోలు చేస్తే సంపద పెరుగుతుందని కొందరి నమ్మకం. ఈ మేరకు ఏటా ధన త్రయోదశిరోజున బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లు జోరుగా సాగుతుంటాయి. అయితే గతేడాది తో పోలిస్తే ఈ సారి దుకాణాల్లో కొనుగోలు దారుల సంఖ్యపెరిగిందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. పెద్దమొత్తాల్లో కాకపోయినా కనీసం గ్రామైనా కొనుగోలు చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వెండి , లైట్ వెయిడ్ జ్యువెల్లరీకి మంచి డిమాండ్ ఎర్పడిందంటున్న ట్విన్ సిటీస్ జ్యువెల్లర్స్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ ప్రవీణ్ పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు.
తెలుగు ప్రజలకు బంగారమే ఒక ఆస్తి
దక్షిణ భారతదేశంలో బంగారాన్ని ఒక ఆస్తిగా పరిగణిస్తారు. కొందరు వివాహాల కోసం ముందుగానే గోల్ట్ని కొనుగోలు చేస్తారు. చాలా మంది పండగలు, ఆఫర్ల వేళ కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతుంటారు. ఒక దశలో 1,85 స్థాయికి చేరుకున్న ధర ఆ తర్వాత 140కి చేరింది. మళ్లీ గత రెండు రోజుల్లోనే గోల్డ్ రేట్ రూ.5000 నుంచి రూ.6000 వరకు పెరిగింది. నేడు ధన త్రయోదశి కారణంగా ప్రజలు మళ్లీ బంగారం కోనుగోలు చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రస్తుత ధరల ధోరణి ఇలాగే కొనసాగితే రాబోయే ఏళ్లలో గోల్డ్ రేట్ రూ.20,000 మార్కును దాటే అవకాశం ఉంది. బంగారం కొని పెట్టుకుంటే అన్ని విధాలుగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని ట్విన్ సిటీస్ జ్యువెల్లర్స్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ ప్రవీణ్ వివరించారు.
ధన త్రయోదశి సందర్భంగా బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లకు ప్రజలు ఆసక్తి చూపుతుంటారు. ఆ రోజున బంగారం, వెండి, కొత్త పాత్రలు, ఇతర వస్తువులు కొనుగోలు చేయడం శుభప్రదమని చాలామంది భావిస్తారు. ముఖ్యంగా బంగారం కొనుగోలు చేస్తే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించి, ఇంట్లో సంపద పెరుగుతుందని నమ్ముతారు. ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. నేడు బంగారం దుకాణాల్లో కొనుగోలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. నేడు రిలేషన్ మేకింగ్ డే అని కూడా చెప్పవచ్చు.
ట్రెండింగ్లో లైట్ వెయిట్ జ్యువెల్లరీ
వెెండి ఆభరణాల ధరలు రూ.40 వేల నుంచి రూ. లక్షల వరకు చేరింది. ధన త్రయోదశి వేళ వెండి వస్తువుల విక్రయాలు కూడా జోరుగా సాగుతున్నాయి. అలా అని బంగారం పట్ల డిమాండ్ ఏమాత్ర తగ్గలేదు. ప్రస్తుతం దుకాణాల్లో బంగారం, వెండి రెండు బాగా అమ్ముడుపోతున్నాయి. ఇటీవల లైట్ వెయిట్ జ్యువెల్లరీకి కొనుగోలు గణనీయంగా పెరిగింది. ప్రజలు సాధారణంగా బరువైన ఆభరణాలను ధరించడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ట్రెండ్కి తగ్గట్టుగా వాళ్లు కూడా మారుతూ ప్రతి వేడుకకి కొత్త ఆభరణాల వేసుకోవడానికి లైట్ వెయిట్ జ్యువెల్లరీపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
బీఐఎస్ హాల్మార్క్తోనే ఆభరణాలకు అసలైన భరోసా
బంగారం రీసేల్లో చేసే సమయంలో ఎలాంటి సమస్య రాదు. బీఐఎస్ హాల్మార్క్ వచ్చిన తర్వాత ఆభరణాలకు అసలైన భరోసా లభిస్తుంది. కానీ దక్షిణ భారతదేశంలో ప్యూరిటీకే అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఇక్కడి ప్రజలు బంగారం 22 క్యారెట్ల , డైమండ్లో 18 క్యారెట్లు ఉండాలి. అలా ఉంటేనే దాన్ని స్వచ్ఛతగా ఉందని పరిగణిస్తారు. ఉత్తర భారతదేశంలో అయితే 14,12,9 క్యారెట్లపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు. అదే దక్షిణ భారతదేశంలో అయితే కచ్చితంగా బంగారం 22 క్యారెట్లే ఉండాలి. అంతేకంటే తక్కువ క్యారెట్ల ఉంటే దాన్ని బంగారంగా కూడా పరిగణించరని జ్యువెల్లర్స్ సోసియేషన్ సెక్రటరీ ప్రవీణ్ వెల్లడించారు.
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