'ఢాయీ ఆఖర్‌' - ఉత్తరం రాసి రూ.25 వేలు గెలుచుకోండి

‘ఢాయీ ఆఖర్‌’ పేరిట నాలుగేళ్లుగా తపాలా శాఖ జాతీయ స్థాయిలో పోటీలు - రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిస్తే రూ.25 వేలు

‘Dhai Akhar’ Postal Department National Level Competitions
‘Dhai Akhar’ Postal Department National Level Competitions (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 2:13 PM IST

2 Min Read
‘Dhai Akhar’ Postal Department National Level Competitions : పూర్వం ఒక ప్రాతంలో నివసించే వారు మరో ప్రదేశంలో ఉన్నవారికి ఏదైనా సమాచారం అందించాలంటే ఉత్తరాలే మార్గం. కానీ ఇప్పుడు ఎలాంటి వార్త అయినా క్షణాల్లో లక్షల మైళ్ల దూరంలో ఉన్నవారికి కూడా చేరుతుంది. ఉత్తరం కనుమరుగవుతున్న నేపథ్యంలో ‘ఢాయీ ఆఖర్‌’ పేరిట నాలుగేళ్లుగా తపాలా శాఖ జాతీయ స్థాయిలో పోటీలు నిర్వహిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ పోటీల్లో పాల్గొని విజయం సాధించిన వారికి నగదు బహుమతి అందజేస్తారు.

రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రథమ స్థానంలో నిలిస్తే రూ.25 వేలు అందజేస్తుంది. ఈ ఏడాది ‘నీ రోల్‌ మోడల్‌కు ఉత్తరం రాస్తే’ (లెటర్‌ టు మై రోల్‌ మోడల్‌) అనే థీమ్‌ ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమంలో ఎవరైనా పోటీ పడొచ్చు. ఆసక్తి ఉండి, తెలుగుభాషపై పట్టు ఉంటే విజయం మిమ్మల్ని తప్పక వరిస్తుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం చక్కటి చేతి రాతతో ఉత్తరం రాసి దగ్గర్లోని పోస్టాఫీసులో ఇచ్చెయ్యండి. దానికోసం మీరేం చెయ్యాలనే దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

మూడేళ్ల కిందట విజేత శ్రీకాకుళం నగర వాసే : సుమారు మూడేళ్ల కిందట శ్రీకాకుళం నగరం వాంబే కాలనీకి చెందిన టి. తేజ పదో తరగతి చదువుతుండగా పోటీలో పాల్గొని రాసిన ఉత్తరం రాష్ట్ర స్థాయికి అర్హత సాధించింది. అన్ని జిల్లాల నుంచి వచ్చిన తొలి మూడు ఉత్తరాలను రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీ పరిశీలించి తేజకు ప్రథమ బహుమతి ప్రకటించింది. రూ.25 వేలు బ్యాంకు ఖాతాకు జమ చేసింది.

ఈ 2 కేటగిరీల్లో అర్హులు

  • రోల్‌ మోడల్‌ అనుకుంటున్న వ్యక్తులకు హిందీ, ఆంగ్లం, తెలుగులో ఉత్తరం రాయొచ్చు.
  • ఎన్వలప్‌ కేటగిరీలో ఏ4 పేపర్‌పై వెయ్యి పదాలు, ఇన్‌లాండ్‌ లెటర్‌ కేటగిరీలో 500 పదాలు మించకుండా రాయాలని నిబంధన ఉంది.
  • దీనికోసం ఏ వయసు వారైనా పోటీలో పాల్గొనొచ్చు. వ్యాసం సొంతంగా రాయాలి.
  • తపాలా శాఖ 18 ఏళ్ల లోపు, 18 ఏళ్లకు పైగా విభాగాల్లో విజేతలకు బహుమతులు అందజేస్తుంది.
  • ఉత్తరంతో పాటు 2025 జనవరి నాటికి ఎంత వయసు అన్న డిక్లరేషన్‌ ఇచ్చే పత్రాలను జత చేయాలి.
  • ఏ జిల్లా వారు ఆ జిల్లా సూపరింటెండెంట్​ ఆఫ్​ పోస్టాఫీసెస్​, చిరునామాకు తమ లేఖను అందజేయాలి.
  • ఎన్వలప్‌/ఇన్‌లాండ్‌ లెటర్‌పై ‘ఎంట్రీ ఫర్‌ ఢాయీ అక్కర్‌’- 2025-26 అని రాయాలి.
  • ఉత్తరాలు పంపడానికి చివరి తేదీ: డిసెంబర్​ 8

శ్రీకాకుళం వాసులు ఉత్తరాలను సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్‌ పోస్టాఫీసెస్, శ్రీకాకుళం డివిజన్, శ్రీకాకుళం - 532001 చిరునామాకు పంపాలి.

విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి : ఉత్తరం బాగా రాస్తే రూ.25 వేలు సొంతం చేసుకోవచ్చని శ్రీకాకుళం తపాలా శాఖ సూపరింటెండెంట్​ వి.హరిబాబు తెలిపారు. ఈ అవకాశాన్ని విద్యార్థులు అందిపుచ్చుకోవాలని ఆయన సూచించారు. తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు వారిని ప్రోత్సహించాలని తెలిపారు. ఉత్తరాలు రాసే అలవాటును ముందుకు తీసుకెళ్లడం అందరి బాధ్యత అని ఆయన వివరించారు.

