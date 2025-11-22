చక్కటి చేతిరాతతో ఉత్తరం రాయండి - బహుమతి గెలుచుకోండి
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో తపాలాశాఖ చేతిరాత పోటీలకు శ్రీకారం - ఉత్తరాలు పంపడానికి చివరి తేదీ డిసెంబర్ 8
Published : November 22, 2025 at 1:19 PM IST
Dhai Akhar National Level Letter Writing Competition Details : పూర్వం ఒక ప్రాంతంలో నివసించే వారు మరో ప్రదేశానికి ఉన్నవారికి సమాచారం పంపించాలంటే ఉత్తరాలే మార్గం. కానీ ఇప్పుడు ఎంత దూరంలో ఉన్నవారికి అయినా వార్త క్షణాల్లో సప్తసముద్రాలు దాటేస్తుంది. దీని అంతటికి సాంకేతిక టెక్నాలజీతోనే సాధ్యమవుతుందని చెప్పవచ్చు. దీని ప్రభావం వల్ల నేటి తరం పిల్లలు, యువత క్రమక్రమంగా దస్తూరి (రాత)కి దూరమవుతున్నారు. ఖాళీ సమయం ఉంటే చాలు సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ స్క్రోల్ చేస్తూ సమయాన్ని వృథా చేస్తున్నారు.
ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అధిక శాతం మంది సామాజిక మాధ్యమాలపై ఆధారపడుతూ సమాచారం పంపడం దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవడం వరకూ అంతా ఇంటర్నెట్నే వినియోగిస్తున్నారు. విద్యాలయాల్లో సైతం డిజిటలైజేషన్ కనిపిస్తోంది. ట్యాబ్లు, ల్యాప్టాప్లతో ఆన్లైన్ విధానాల ద్వారా ఉపాధ్యాయులు తరగతులు బోధిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రాత మరుగున పడకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో తపాలా శాఖ చేతిరాత పోటీలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ‘ధాయి ఆఖర్’ లేఖ పేరుతో రాష్ట్ర (సర్కిల్), జాతీయస్థాయి పోటీలకు ఆహ్వానం పలుకుతోంది. దాని కోసం మీరేం చెయ్యాలనే దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
పౌరులందరికీ అవకాశం : 18 ఏళ్ల లోపు, 18 ఏళ్లు పైబడిన విభాగాల్లో దేశ పౌరులందరికీ లేఖ రచనా పోటీలు నిర్వహించి ఉత్తమ రచనలకు బహుమతులు అందజేస్తారు. లేఖతో పాటు వయసు ధ్రువీకరణ పత్రం జత చేయాల్సి ఉంటుంది. ‘లెటర్ టు మై రోల్ మోడల్’ అనే అంశంపై తెలుగు, హిందీ లేదా ఆంగ్ల భాషల్లో స్వదస్తూరితో లేఖ రాయాలి. అదే విధంగా ఇన్లాండ్ లెటర్లో 500 పదాలు, లేదా ఎన్వలప్ ఏ-4 సైజ్ లెటర్లో 1000 పదాలకు మించకుండా ఉండాలి.
దరఖాస్తు ఇలా పంపాలి : స్వదస్తూరితో రాసిన లేఖలను డిసెంబర్ 8వ తేదీలోగా ‘సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫీస్, విశాఖ డివిజన్, విశాఖ-530001 చిరునామాకు పంపించాలి. ఎన్వలప్, ఇన్లాండ్ కవర్పై ‘ఎంట్రీ ఫర్ ధాయి ఆఖర్ 2025-26’ అని రాసి స్పీడ్ పోస్టులో వేయాలి.
నగదు బహుమతులు ఇలా : రాష్ట్రస్థాయి ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ విజేతలకు రూ.25 వేలు, రూ.10 వేలు, రూ.5 వేలు. జాతీయ స్థాయి ప్రథమ, ద్వితీయ, తృతీయ విజేతలకు రూ.50 వేలు, రూ.25 వేలు, రూ.10 వేలు నగదు బహుమతులు అందిస్తారు. ఈ ఏడాది ‘నీ రోల్ మోడల్కు ఉత్తరం రాస్తే’ (లెటర్ టు మై రోల్ మోడల్) అనే థీమ్ ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమంలో ఎవరైనా పోటీ పడొచ్చు. ఆసక్తి ఉండి, తెలుగుభాషపై పట్టు ఉంటే విజయం మిమ్మల్ని తప్పక వరిస్తుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం చక్కటి చేతి రాతతో ఉత్తరం రాసి దగ్గరలోని పోస్టాఫీసులో ఇచ్చెయ్యండి.
