నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - త్వరలో పోలీస్ నియామకాలు! : డీజీపీ శివధర్రెడ్డి
రాష్ట్ర పోలీస్ వార్షిక నివేదిక విడుదల చేసిన డీజీపీ శివధర్రెడ్డి - త్వరలో పోలీస్ ఉద్యోగాల నియామకాల కోసం కసరత్తు - 2.33 శాతం క్రైమ్ రేట్ తగ్గిందని వెల్లడి
Published : December 30, 2025 at 1:45 PM IST
DGP Shivdhar Reddy on Telangana Crime Rate 2025 : రాష్ట్ర పోలీస్ వార్షిక నివేదిక విడుదల చేసిన డీజీపీ శివధర్రెడ్డి తెలంగాణలో శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా అదుపులో ఉన్నాయని తెలిపారు. తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలను ప్రశాంతంగా నిర్వహించమని గుర్తు చేశారు. నిజామాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో వచ్చిన వరదలను సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొన్నామని అన్నారు. గతంలో ఎప్పుడూ ఇలాంటి వరదలు నిజామాబాద్లో రాలేదని, వరదల సమయంలో పోలీస్ సిబ్బంది బాగా పని చేసి ప్రాణ నష్టం లేకుండా చూశారని, పోలీసులు పని తీరును కొనియాడురు.
దేశంలో తెలంగాణ నంబర్ వన్ : తెలంగాణలో 509 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారని డీజీపీ శివధర్రెడ్డి తెలిపారు. ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా మిస్ వరల్డ్ ఈవెంట్ను ఘనంగా నిర్వహించుకున్నామని, ఫుట్బాల్ ఆటగాడు మెస్సీ ఈవెంట్కు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తలేదని, రాష్ట్రంలో వివిధ కేసులను లోక్అదాలత్లో పెద్ద సంఖ్యలో పరిష్కరించామని పేర్కొన్నారు. పోలీస్ శాఖలో కీలక పదవుల్లో మహిళా అధికారులు పని చేస్తున్నారని అన్నారు. ఫోన్ల రికవరీ విషయంలో దేశంలో తెలంగాణ నంబర్ వన్లో ఉందని వివరించారు.
2.33 శాతం క్రైమ్ రేట్ తగ్గింది : సైబర్ క్రైమ్ విషయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 3 శాతం తగ్గిందన్న శివధర్రెడ్డి దేశంలో సైబర్ క్రైమ్ 41 శాతం పెరిగిందని తెలిపారు. రాష్ట్ర సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు సమర్ధవంతంగా పని చేయడంతో 3 శాతం తగ్గిందని కొనియాడారు. గతంతో పోలిస్తే 2.33 శాతం క్రైమ్ రేట్ తగ్గిందని చెప్పారు. గతంలో 2.34 లక్షల కేసుల నమోదు కాగా ఇప్పుడు 2.28 లక్షల కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపారు.
నమ్మక ద్రోహం కేసులు పెరిగాయి : గతంతో పోలిస్తే శిక్ష పడిన కేసుల సంఖ్య 3 శాతం పెరిగిందని, ఈ ఏడాది నాలుగు కేసుల్లో మరణ శిక్షలు పడ్డాయని డీజీపీ గుర్తు చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హత్యలు 8.76 శాతం తగ్గాయని, అత్యాచారాలు 13.45 శాతం తగ్గాయని, దోపిడీలు 27 శాతం తగ్గాయని, దొంగతనాలు 9.1 శాతం తగ్గాయని వివరించారు. నమ్మక ద్రోహం కేసులు 23 శాతం పెరిగాయని అన్నారు. వరకట్న కోసం మహిళల హత్యలు తగ్గాయన్నారు. వరకట్న వేధింపుల కేసులు 2 శాతం తగ్గాయని తెలిపారు. మహిళా భద్రత కోసం షీటీంలు యాక్టివ్గా పని చేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
బాధితులకు రూ.159.65 కోట్లు రిఫండ్ చేశాం : ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసులు 9.5 శాతం తగ్గాయని, సైబర్ క్రైమ్ కేసుల్లో రికవరీ 23 శాతం పెరిగిందని తెలిపారు. ఈ ఏడాది రూ.246 కోట్లు రికవరీ చేశామని, 24,498 మంది బాధితులకు రూ.159.65 కోట్లు రిఫండ్ కూడా చేశామని, త్వరలో పోలీస్ ఉద్యోగాల నియామకాల కోసం కసరత్తు చేస్తున్నామని వివరించారు.