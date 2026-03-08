ETV Bharat / state

తెలంగాణలో ఇక మిగిలింది ఆ ఏడుగురే - లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు రూ.4 కోట్ల రివార్డు

అజ్ఞాతంలో ఉన్న తెలంగాణ మావోయిస్టులు ఏడుగురేనని ప్రకటించిన డీజీపీ - ముప్పాళ్ల లక్ష్మణ్‌రావు అలియాస్‌ గణపతి లొంగిపోవాలని పిలుపునిచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ఆయుధాలు వదిలేస్తే చర్చలకు తాము సిద్దమన్న ముఖ్యమంత్రి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 8, 2026 at 11:49 AM IST

7 Maoists From Telangana : మావోయిస్టు పార్టీకి ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న వారిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి 7 మంది ఉన్నారని డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి శనివారం ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం వారంతా అజ్ఞాతంలోనే ఉన్నారని ఆయన స్పష్టం చేశారు. శనివారం వరకు ఈ సంఖ్య 11గా ఉందన్న ఆయన, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల మండలం ఎర్రంపాడుకు చెందిన బడిషా ఉంగా అలియాస్‌ మంతు, అదే గ్రామానికి చెందిన మడివి అడుమే అలియాస్‌ సంగీత, గద్వాల జిల్లా మక్తల్‌ మండలం జక్లేర్‌కు చెందిన ఉతిమి అనిల్‌ కుమార్‌ అలియాస్‌ భగత్‌సింగ్‌, అదే జిల్లా మల్దకల్‌ మండలం కుర్తిరావుల చెరువుకు చెందిన కాశపోగు భవాని అలియాస్‌ సుగుణ శనివారం సీఎం సమక్షంలో జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోవడంతో ప్రస్తుతం ఏడుగురు మాత్రమే అజ్ఞాతంలో ఉన్నారని డీజీపీ వివరించారు.

ఇక మిగిలిన మావోయిస్టులు వీరే :

  • ముప్పాళ్ల లక్ష్మణ్‌ రావు అలియాస్‌ గణపతి (పార్టీ మాజీ సుప్రీం) - జగిత్యాల జిల్లా బీర్‌పూర్‌
  • జోడే రత్నాబాయి అలియాస్‌ సుజాత (కేంద్ర కమిటీ సభ్యురాలు - గణపతి భార్య) - గద్వాల జిల్లా బుధారపుపేట
  • పుసునూరి నరహరి అలియాస్‌ సంతోశ్​ (కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు) - హనుమకొండ జిల్లా సోమిడి
  • నక్క సుశీల అలియాస్‌ రేల (డీకేఎస్‌జడ్‌సీ డీసీఎం) - హైదరాబాద్‌
  • వార్తా శేఖర్‌ అలియాస్‌ మంగ్తూ (డీకేఎస్‌జడ్‌సీ కమ్యూనికేషన్‌ విభాగం ఇన్‌ఛార్జి) - సికింద్రాబాద్‌
  • రంగబోయిన భాగ్య అలియాస్‌ రూపి(మాడ్‌ ఏసీఎం) - సిద్దిపేట జిల్లా మిరిదొడ్డి
  • కుంజం ఇడ్మల్‌ (ఏసీఎం) - భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా తడపల

గణపతి లొంగిపోతే ఆయన బాధ్యత మాదే : మావోయిస్టుల అగ్రనేత గణపతి అలియాస్‌ ముప్పాళ్ల లక్ష్మణ్​రావు లొంగిపోతే ఆయన ఆరోగ్యం, రక్షణ బాధ్యత తెలంగాణ ప్రభుత్వానిదేనని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రకటించారు. తెలంగాణలో హింసకు తావు లేదన్న ఆయన, ఇప్పటికీ అజ్ఞాతంలో ఉన్న మావోయిస్టులంతా ఆయుధాలను వదిలేస్తే వారు లేవనెత్తే అంశాలపై చర్చించేందుకు తాము అన్నివేళలా సిద్ధంగా ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు. ఎంతటి సమస్యకైనా చర్చలే అంతిమ పరిష్కారం అనేది ప్రస్తుతం ప్రపంచం మొత్తం అనుసరిస్తున్న విధానమన్నారు.

124 ఆయుధాలతో చరిత్రలో జరగలేదు : జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిన మావోయిస్టులు తెలంగాణ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఉమ్మడి రాష్ట్ర చరిత్రలో మునుపెన్నడూ లేనిరీతిలో 130 మంది మావోయిస్టులు ఏకంగా 124 ఆయుధాలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో శనివారం లొంగిపోయారు. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌ కమాండ్​ కంట్రోల్ సెంటర్​లో నిర్వహించిన సమావేశంలో డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి ఇతర పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో కలిసి లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు తక్షణ సాయం కింద నగదు అందించారు. వారు అప్పగించిన పలు ఆయుధాలను ఆసక్తిగా పరిశీలించారు.

మొత్తం రూ.4 కోట్ల రివార్డు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో శనివారం లొంగిపోయిన 130 మంది మావోయిస్టులకు మొత్తంగా రూ.4,18,20,000 రివార్డును తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యురాలి హోదాలో చలసాని నవతకు రూ.20 లక్షలు, ఏరియా కమిటీ సభ్యుల హోదాలో కాశపోగు భవాని, భగత్‌సింగ్, బడిసే ఉంగయ్య, మడావి అడిమేలకు రూ.4 లక్షల చొప్పున అందజేయనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

ఆయుధాలు తెచ్చిన వారికి అదనపు ప్రోత్సాహం : వీరితో పాటు ఛత్తీస్‌గఢ్‌కు చెందిన 125 మంది మావోయిస్టులకు తాత్కాలిక ఉపశమనం కింద రూ.25 వేల చొప్పున సభలోనే అందించారు. వారిలో ఆయుధాలతో లొంగిపోయినందుకు కేంద్ర హోంశాఖ మార్గదర్శకాల మేరకు మరింత అదనపు ప్రోత్సాహకాన్ని అందించారు. ఎల్‌ఎంజీకి రైఫిల్​కు రూ.5 లక్షలు, ఏకే-47కు రూ.4 లక్షలు, ఎస్‌ఎల్‌ఆర్‌కు రూ.2 లక్షలు, ఇన్సాస్‌ రైఫిల్‌కు రూ.2 లక్షలు, .303 రైఫిల్‌కు రూ.లక్ష, యూజీబీఎల్‌ ఎటాచ్‌మెంట్‌కు రూ.40 వేలు, 12బోర్‌, సింగిల్‌షాట్‌ గన్‌లకు రూ.30 వేల చొప్పున నగదును అందించారు.

