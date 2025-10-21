ETV Bharat / state

రియాజ్‌ ఎన్‌కౌంటర్‌పై విచారణ జరుగుతోంది: డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి

కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి - ప్రమోద్‌ కుటుంబానికి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని హామీ

DGP Shivdhar Reddy
DGP Shivdhar Reddy (ETV)
Published : October 21, 2025 at 7:05 PM IST

DGP Shivadhar Reddy Visits Constable Pramods Family : రౌడీ షీటర్‌ రియాద్ దాడిలో అశువులు బాసిన కానిస్టేబుల్‌ ప్రమోద్‌ కుటుంబ సభ్యులను డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి పరామర్శించారు. నిజామాబాద్‌లోని ప్రమోద్‌ స్వగృహానికి వెళ్లిన డీజీపీ ఆయన కుటుంబసభ్యులతో మాట్లాడారు. వారికి అన్నివిధాలా అండగా ఉంటామని హామీనిచ్చారు.

రియాజ్‌ ఎన్‌కౌంటర్‌ ఘటనపై విచారణ జరుగుతోంది : కానిస్టేబుల్‌ ప్రమోద్‌ కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వచ్చామని, మృతుని కుటుంబానికి రూ.కోటి పరిహారం, సెప్టెంబరు నెల వేతనం ఎంత తీసుకున్నారో ఆ మొత్తాన్ని పదవీ విరమణ తేదీ వరకు ప్రతి నెలా ఆయన కుటుంబానికి అందించడంతో పాటు 300 గజాల ఇంటి స్థలం, కుటుంబంలో ఒకరికి ఉద్యోగం, పోలీసు భద్రత, వెల్ఫేర్‌ బోర్డుల నుంచి రూ.24 లక్షల పరిహారం, పిల్లల చదువు బాధ్యతను ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రకటించారని శివధర్‌రెడ్డి తెలిపారు. విధి నిర్వహణలో అంకిత భావంతో పని చేసే ఒక మంచి కానిస్టేబుల్‌ను కోల్పోయామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రియాజ్‌ ఎన్‌కౌంటర్‌ ఘటనపై విచారణ జరుగుతోందని చెప్పారు. విచారణ జరుగుతున్నప్పుడు కేసు గురించి మాట్లాడితే దర్యాప్తు అధికారిని ప్రభావితం చేసినట్లు అవుతుందని అన్నారు.

ఎలాంటి వేధింపులు ఉండవు : మావోయిస్టులు లొంగిపోవాలని ఇప్పటికే సీఎం సూచించారని, తెలంగాణ నుంచి ఇంకా సుమారు 65 మంది మావోయిస్టులు యాక్టివ్‌గా ఉన్నారని డీజీపీతెలిపారు. వారిపై ఉన్న కేసుల విషయంలో సానుభూతితోనే వ్యవహరిస్తామని, ఎలాంటి వేధింపులు ఉండవని వివరించారు.

"కానిస్టేబుల్‌ ప్రమోద్‌ కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వచ్చాం. ప్రమోద్‌ కుటుంబానికి అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటాం. ప్రమోద్‌ కుటుంబానికి రూ.కోటి పరిహారం, 300 గజాల ఇంటిస్థలం. పోలీసు భద్రత, వెల్ఫేర్ బోర్డుల నుంచి రూ.24 లక్షల పరిహారం. ప్రమోద్ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇస్తాం."- శివధర్‌రెడ్డి, డీజీపీ

నవంబర్ 24 లోపు నివేదిక సమర్పించాలి : మరోవైపు నిజామాబాద్‌లో కాల్పుల ఘటనపై రాష్ట్ర మానవ హక్కుల కమిషన్ స్పందించింది. పత్రికల్లో వచ్చిన కథనాల ఆధారంగా రియాజ్ ఎన్‌కౌంటర్‌ కేసును సుమోటోగా ఎస్‌హెచ్‌ఆర్‌సీ స్వీకరించింది. ఘటనకు దారితీసిన పరిస్థితులు, విచారణ స్థితి కోరింది. ఎఫ్‌ఐఆర్‌, పోస్ట్‌మార్టం నివేదిక కోరింది. నవంబర్ 24లోపు నివేదిక సమర్పించాలని డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డిని కమిషన్ ఆదేశించింది.

ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రమోద్​ మృతి : నిజామాబాద్‌లో పలు దొంగతనాల కేసుల్లో నేరస్థుడిగా ఉన్న రియాజ్​ని విచారణ కోసం ప్రమోద్‌ ద్విచక్రవాహనంపై పోలీస్ స్టేషన్‌కు తీసుకొస్తుండగా దుండగుడు అతడ్ని కత్తితో పొడిచి పరారయ్యాడు. తీవ్రంగా గాయపడ్డ ప్రమోద్​ను ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు.

కాల్పుల్లో రియాజ్ మృతి : నిజామాబాద్​ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న రియాజ్ పారిపోయేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. ఈ సందర్భంలో కానిస్టేబుల్​ వద్ద తుపాకీ లాక్కొని ట్రిగ్గర్​ నొక్కబోయాడు. తుపాకీ కింద పడేయాలని పోలీసులు హెచ్చరించినా వినకపోవడంతో నిందితుడిపై ఆర్​ఐ కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో రియాజ్ మృతి చెందాడు.

ఆసుపత్రి నుంచి పారిపోయే యత్నం - రియాజ్​ను కాల్చి చంపిన పోలీసులు

బుల్లెట్ కనిపిస్తే చాలు ఈ దొంగ చేతులు ఆగవు!

