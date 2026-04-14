మావోయిస్టు ప్రభావం లేదు - వీఐపీల సెక్యూరిటీ విడతల వారీగా తగ్గిస్తాం : డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి

ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులకు ఇప్పుడు ఇచ్చే సెక్యూరిటీపై పోలీస్​ శాఖ పునః సమీక్ష చేస్తోందన్న డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి - ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో పర్యటించిన డీజీపీ - ఆదివాసీలు సంస్కృతి, ఆచారాలు కాపాడుకోవాలని సూచన

DGP Shivadhar Reddy Interview
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 14, 2026 at 3:25 PM IST

DGP Shivadhar Reddy on VIP Security : తెలంగాణ మావోయిస్టు రహిత రాష్ట్రంగా మారినందున ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులకు ఇప్పుడు ఇచ్చే సెక్యూరిటీపై పోలీస్​ శాఖ పునః సమీక్ష చేస్తోందని డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి అన్నారు. ఇక మీదట సెక్యూరిటీ అవసరం ఉండకపోవచ్చని, అయితే ఇప్పటికిప్పుడు సెక్యూరిటీ తగ్గించటం సాధ్యం కాదని భావిస్తున్నట్లు, విడతల వారీగా అమలు చేయాలని యోచిస్తోదని తెలిపారు. ఆదివాసీ సంస్కృతి గొప్పదంటూనే అంతరాలు లేని సమాజం సాధ్యం కాబోదని స్పష్టం చేశారు. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా మారుమూల గూడెమైన చించుఘాట్‌కు డీజీపీ శివధర్​రెడ్డి పర్యటనకు వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా ఆదివాసీలతో కలిసి సహపంక్తి భోజనం చేశారు.

సంస్కృతి, ఆచారాలు కాపాడుకోవాలని సూచన : అంతరాలు లేని సమాజం, సమానమైన సమాజం ఏర్పాటు చేయడం సాధ్యం కాదని, అలాంటివి పుస్తకాల్లో రాసుకోవడానికి పని కొస్తాయని డీజీపీ అన్నారు. వాస్తవానికి సాధ్యం కాదని, ఆదివాసీల సంస్కృతి, ఆచారాలు, మర్యాదలు చాలా గొప్పగా ఉన్నాయని కొనియాడారు. గూడెంలోని ఆదివాసీలు కలిసికట్టుగా ఉన్నారని, ఆదివాసీల సంస్కృతి, ఆచారాలు కాపాడుకోవాలని డీజీపీ సూచించారు.

ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధిలో ముందుంది : ఆదిలాబాద్​ జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా డీజీపీ శివధర్​రెడ్డిని ఈ మారుమూల ప్రాంతానికి ఇప్పుడు రావడం ఏంటని ప్రశ్నించగా ఆయన తాను తెలంగాణ మొత్తానికి డీజీపీనని, హైదరాబాద్​కి మాత్రమే కాదని అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలు తిరగాల్సి ఉందని తెలిపారు. ఈ ప్రాంతానికి రావడం ఇదే మొదటిసారి అని చెప్పారు. ఆదివారం చోడేగాడ్ ప్రాంతానికి వెళ్లామని, అక్కడ ఆదివాసీ నాయకులు, ప్రజలతో కొన్ని సమస్యలపై చర్చలు జరిపామని తెలిపారు. ఇక్కడ లైబ్రరీతో పాటు మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చామని, ఈ ప్రాంతం చోడేగాడ్​ దాని కన్నా అభివృద్ధిలో ముందుందని కొనియాడారు. మీ తర్వాత బాధ్యతలు చేపట్టేబోయే అధికారికైనా, ప్రభుత్వానికైనా ఏం సలహా ఇస్తారని ప్రశ్నించగా ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత చెబుతానని నవ్వుతూ సమాధానం ఇచ్చారు.

"తెలంగాణ మావోయిస్టు రహిత రాష్ట్రంగా మారినందున ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులకు ఇప్పుడు ఇచ్చే సెక్యూరిటీపై పోలీస్​ శాఖ పునః సమీక్ష చేస్తోంది. ఇక మీదట సెక్యూరిటీ అవసరం ఉండకపోవచ్చని, అయితే ఇప్పటికిప్పుడు సెక్యూరిటీ తగ్గించటం సాధ్యం కాదని భావిస్తున్నాం. విడతల వారీగా అమలు చేయాలని యోచిస్తోంది. అంతరాలు లేని సమాజం, సమానమైన సమాజం ఏర్పాటు చేయడం సాధ్యం కాదు. అలాంటివి పుస్తకాల్లో రాసుకోవడానికి పనికొస్తాయి. వాస్తవానికి సాధ్యం కాదు. ఆదివాసీల సంస్కృతి, ఆచారాలు, మర్యాదలు చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి. గూడెంలోని ఆదివాసీలు కలిసికట్టుగా ఉన్నారు. ఆదివాసీల సంస్కృతి, ఆచారాలు కాపాడుకోవాలి" శివధర్‌రెడ్డి, డీజీపీ

గంజాయి రహిత గూడెంగా మారుస్తాం : ఆదిలాబాద్‌ గ్రామీణ మండలంలోని మారుమూల గూడెమైన చించుఘాట్‌లో డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి సోమవారం పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు స్థానిక ఆదివాసీలు సంప్రదాయ రీతిలో గుస్సాడీ నృత్యాలతో స్వాగతం పలికారు. తర్వాత గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన గ్రంథాలయాన్ని ప్రారంభించారు. ఆదివాసీ పెద్దలను ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. గ్రామాన్ని గంజాయి రహిత గూడెంగా మారుస్తామని చించుఘాట్‌ గ్రామ పంచాయతీ చేసిన తీర్మానాన్ని ఆదివాసీలు డీజీపీకి అందజేశారు. పోలీస్​ శాఖ తరఫున స్థానిక యువతకు హెల్మెట్లను పంపిణీ చేసిన ఆయన, ప్రతి ఊరికో గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచించారు. హెల్మెట్లను ఇంట్లోనే ఉంచకుండా వాహనాన్ని నడిపేటప్పుడు ధరించాలని కోరారు.

మిమ్మల్ని ఎవరూ ఏం చేయలేరు : ''ప్రతి గ్రామానికి ఓ లైబ్రరీ ఉండాలి. మన చేతిలో సెల్​ఫోన్​ లేకున్నా సరే కానీ పుస్తకం మాత్రం ఉండాలి. ఆ లైబ్రరీని అందరూ ఉపయోగించుకోవాలి. పుస్తకాలను బీరువాలో పెట్టేస్తే కాదు. చాలా మంచి పుస్తకాలు ఉన్నాయి. నేను చూశాను. ముఖ్యంగా పరీక్షల కోసం చాలా ఉపయోగపడేవి ఉన్నాయి. వాటిని రోజు ఉపయోగించుకోండి.సెల్​ఫోనులో వచ్చే రీల్స్​, యూట్యూబ్​లో వచ్చే పాటలు చూస్తే సమయం వృథా అవుతుంది. గంటన్నర సేపు లైబ్రరీలో కూర్చున్నారంటే చాలా నాలెడ్జ్​ వస్తుంది. ఆ నాలెడ్జ్​తో మిమ్మల్ని ఎవరూ ఏం చేయలేరు. ఆ లైబ్రరీని ఉపయోగించుకుని చదువుకుంటే మంచి మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి." ఆదివాసీ యవతుకు తెలిపారు.

హెల్మెట్లను ధరించమంటూ సూచనలు : ఆదివాసీ పెద్దలతో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన డీజీపీ శివధర్​రెడ్డి పాల్గొన్నారు. పోలీసుశాఖ తరపున స్థానిక యువతకు డీజీపీ హెల్మెట్లను పంపిణీ చేశారు. ప్రతి ఊరికి ఓ గ్రంథాలయం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని డీసీపీ మాట్లాడారు. చేతిలో సెల్‌ఫోన్‌ లేకపోయినా ఫరువాలేదు కానీ పుస్తకం ఉంచుకోవాలని హితవుచెప్పారు. హెల్మెట్లను ఊరికే ఇంట్లో ఉంచుకోవద్దని వాహనాన్ని నడుపుతున్నప్పుడు ధరించాలని డీజీపీ ఊరి ప్రజలకు సూచించారు.

తెలంగాణ మావోయిస్టు విముక్త ప్రాంతంగా మారింది : డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి

మావోయిస్టు ఉద్యమ ప్రస్థానం ముగిసినట్లేనా? - దేవ్​జీ సహా మావోయిస్టు అగ్రనేతల లొంగుబాటు

