Hyderabad CP VC Sajjanar
Published : January 13, 2026 at 6:02 PM IST

SIT Formed Under Hyderabad CP Sajjanar : నారాయణపేట జిల్లా మద్దూర్‌, హైదరాబాద్‌లోని సీసీఎస్‌లో నమోదైన కేసులపై విచారణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. మహిళా ఐఏఎస్‌ అధికారినిని కించపరిచిన కేసు, నారాయణపేట్ మద్దూరు పోలీసు స్టేషన్​లో నమోదైన కేసులను ఈ సిట్​ దర్యాప్తు చేయనుంది. ఈ మేరకు డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ పర్యవేక్షణలో ఎనిమిది మంది పోలీసు అధికారుల బృందంతో సిట్‌ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

సీఎం ఫోటోలను మార్ఫింగ్​ చేసిన కేసు : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఫోటోలను అసభ్యకరంగా రూపొందించి వాట్సాప్​ గ్రూప్​ల్లో పోస్ట్ చేసిన వ్యవహారంలో తెలంగాణ పబ్లిక్ టీవీ వాట్సాప్ గ్రూప్​లో కావలి వెంకటేష్ అనే వ్యక్తిపై నారాయణ్‌పేట్ జిల్లా మద్దూరు పోలీస్​ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదు అయింది. కాంగ్రెస్‌ నేత గూళ్ల నరసింహ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై ఈ నెల 11న పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

రెండు న్యూస్​ ఛానెల్స్, ఏడు యూట్యూబ్​ : తాజాగా మహిళా ఐఏఎస్ అధికారినిని కించపరిచే వార్తలు టెలికాస్ట్ చేసిన వ్యవహరంలో ఐఏఎస్‌ అధికారుల సంఘం కార్యదర్శి జయేష్‌ రంజన్ ఫిర్యాదుతో సీసీఎస్​లో కేసు నమోదు అయింది. రెండు తెలుగు న్యూస్ ఛానెల్స్ సహా ఏడు యూట్యూబ్ ఛానెళ్లపై 75, 78, 79, 351(1), 352(2) బీఎన్​ఎస్​ సెక్షన్లపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ రెండు కేసుల్లో దర్యాప్తునకు సిట్‌ ఏర్పాటైంది. సిట్‌లో సభ్యులుగా నార్త్‌ రేంజ్‌ జాయింట్‌ సీపీ శ్వేత, చేవెళ్ల డీసీపీ యోగేశ్‌ గౌతమ్‌, హైదరాబాద్‌ అడ్మిన్‌ డీసీపీ వెంకటలక్ష్మి, సీసీఎస్‌ ఏసీపీ గురు రాఘవేంద్ర, సైబర్‌ క్రైమ్‌ డీసీపీ అరవింద్‌ బాబు, విజిలెన్స్‌ అదనపు ఎస్పీ ప్రతాప్‌, సైబర్‌సెల్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ శంకర్‌రెడ్డి, సైబర్‌సెల్‌ ఎస్సై హరీశ్‌ ఉన్నారు.

దుర్వినియోగం చేస్తే నియంత్రించాల్సిందే : వ్యక్తిగతగోప్యతకు భంగం కలిగించే వార్తల ప్రసారాన్ని జస్టిస్‌ బి.సుదర్శన్‌రెడ్డి ఖండించారు. ఐఏఎస్‌ అధికారిణుల పట్ల అసభ్యంగా రాయడం గర్హనీయం అని మండిపడ్డారు. భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ సమాజానికి ప్రాణవాయువులాంటిదన్న ఆయన రాజ్యాంగం పరిమితుల్లేని స్వేచ్ఛకు హామీ ఇవ్వలేదని పేర్కొన్నారు. బాధ్యత లేకుండా భావప్రకటన స్వేచ్ఛను వినియోగించరాదని దానిని దుర్వినియోగం చేస్తే నియంత్రణ కూడా అదేస్థాయిలో ఉంటుందని హెచ్చరించారు. భావప్రకటన స్వేచ్ఛ విషయంలో స్వీయ నియంత్రణ చాలా అవసరమని తెలిపారు. సమర్థంగా పనిచేసే యువ అధికారిణులపట్ల అమర్యాద తగదని సూచించారు. భావప్రకటన స్వేచ్ఛ పేరిట ఇతరుల వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బ తీయకూడదని, పురుషాధిక్య భావజాలంతో దుశ్చర్యలకు పాల్పడవద్దని సూచించారు.

ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ కేసూలోనూ సిట్ : తెలంగాణలో సంచలనం రేపిన ఫోన్​ ట్యాపింగ్ కేసు దర్యాప్తులో సిట్​ ఏర్పాటైన సంగతి తెలిసిందే. దీనిని కూడా హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందంలో రామగుండం పోలీసు కమిషనర్‌ అంబర్‌ కిషోర్‌ ఝూ, ఎస్.ఎం.విజయ్‌ కుమార్‌, డీసీపీ నారాయణ్‌రెడ్డి, డీసీపీ రితురాజ్‌, గ్రేహౌండ్స్‌ గ్రూప్‌ కమాండర్‌ రవీందర్‌రెడ్డి, రాజేంద్రనగర్‌ అదనపు డీసీపీ కేఎస్‌ రావు, జూబ్లీహిల్స్‌ ఏసీపీ వెంకటగిరి, టీజీ న్యాబ్‌ డీఎస్పీ శ్రీధర్‌, హైదరాబాద్‌ మెట్రోలో పనిచేస్తున్న నాగేందర్‌ మెంబర్స్​గా ఉన్నారు. బెట్టింగ్ యాప్​ల కేసు విచారణ కోసం గతంలోనే సిట్​ ఏర్పాటైంది. ప్రముఖ సెలబ్రెటీలను సీఐడీ సిట్ అధికారులు విచారణ కూడా చేశారు. సినీ నటులు ప్రకాశ్ రాజ్, దగ్గుబాటి రానా, విజయ్ దేవరకొండ, మంచు లక్ష్మీ వంటి వారితో పాటు 29 మంది నిందితులుగా ఈ కేసులో ఉన్నారు.

