తెలంగాణలో ట్రాఫిక్​ చలానాలకు డిస్కౌంట్ - క్లారిటీ ఇచ్చిన డీజీపీ

స్వీయ తప్పిదాలే రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణాలు - చిన్న జాగ్రత్తలతో ముప్పు తప్పించుకోవచ్చు - ఇకపై చలానాల రద్దు, రాయితీ ఉండవు - ‘ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​’తో డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి

Telangana DGP Shivadhar Reddy on Road Accidents
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 24, 2026 at 1:39 PM IST

Updated : April 24, 2026 at 1:47 PM IST

Telangana DGP Shivadhar Reddy on Road Accidents : వాహనచోదకుల స్వీయ తప్పిదాలే అధిక శాతం రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణమని తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తెలిపారు. సామాజిక స్పృహ లేకపోవడం, ట్రాఫిక్ రూల్స్​ పట్టించుకోకపోవడం వల్లనే నిండు ప్రాణాలు గాల్లో కలుస్తున్నాయన్నారు. రాష్ట్రంలో సగటున రోజుకు 20 కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒకరు మరణిస్తే ఆ కుటుంబం మొత్తం ఆధారం కోల్పోతుందనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్క వాహనదారుడూ గుర్తించుకోవాలని సూచించారు. ఇలాంటి తరహా మరణాలను తగ్గించేందుకు పోలీస్ శాఖ కృషి చేస్తోందని, ఇందులో భాగంగానే ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'ఎరైవ్-ఎలైవ్' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించామని ఆయన గుర్తుచేశారు. ఈ సందర్భంగా రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారణాలు, పర్యవసానాలు, నివారణకు సంబంధించిన చర్యలపై ఆయన ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడారు.

ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే మన దేశంలోనే రోడ్డు ప్రమాదాలు అధికంగా జరగడానికి కారణాలు?
దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన, జరుగుతున్న ప్రమాద ఘటనల తీరును విశ్లేషించినప్పుడు స్వీయ తప్పిదాల కారణంగానే అధికంగా జరిగినట్లు గుర్తించాం. ఎడమ వైపు నుంచి ఓవర్‌ టేక్‌ చేయడం, మితిమీరిన వేగం, మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపటం లాంటి ఉల్లంఘనలు జరిగినట్లు గుర్తించాం. కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే ప్రమాదాల బారినపడకుండా తప్పించుకునేందుకు అవకాశం ఉండేదనీ తెలుసుకున్నాం. ఉదాహరణకు హెల్మెట్‌ ధరించి, సీట్‌బెల్ట్‌ పెట్టుకున్నప్పుడు ప్రమాదం జరిగినప్పటికీ ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడొచ్చు. ఇవి చాలా సాధారణ అంశాలుగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ ఇలాంటి కనీస జాగ్రత్తలు పాటించకపోవడం కారణంగానే ప్రాణనష్టం గణనీయంగా పెరిగినట్లు మా అధ్యయనంలో తేలింది. ఇలాంటివన్నీ ఎవరో అమలు చేయాల్సిన పనిలేదు. ఎవరికివారే సొంతంగా పాటించడం ఉత్తమం.

రోడ్డు ప్రమాదాలు పెరిగిపోవడంలో వ్యవస్థాపరమైన లోపాలు లేవంటారా?
గతంతో పోలిస్తే రహదారుల నిర్మాణం బాగా మెరుగైంది. అయితే చాలాచోట్ల వాహనచోదకులకు మార్గదర్శకం చేసే సైన్‌బోర్డులు లేవనేది వాస్తవం. ఉదాహరణకు ఫీడర్‌ రోడ్డు ప్రధాన రహదారిలో కలిసే చోట వాహనాల వేగం తగ్గేలా చర్యలు చేపట్టాలి. ‘ముందు ప్రధాన రహదారి ఉంది’ అని సూచించే సైన్‌బోర్డులు ఉండాలి. ఫీడర్‌ రోడ్డు ప్రధాన రహదారితో కనెక్ట్​ అయ్యే ప్రాంతంలో స్పీడ్‌ బ్రేకర్లు ఉండాలి. ఇవేవీ లేకపోవడం కారణంగా వాహనాలు ఫీడర్‌ రోడ్డులోంచి ప్రధాన రహదారిపైకి అతి వేగంగా వస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో ప్రధాన రహదారి వెంట వేగంగా ప్రయాణించే వాహనాలు ఢీకొని రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి ప్రాంతాలను గుర్తిస్తున్నాం. సైన్​ బోర్డుల ఏర్పాటు వంటి చర్యలు చేపట్టేందుకు చర్యలు చేపడతాం.

రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు పోలీసు శాఖ తీసుకుంటున్న చర్యలు ఏమిటి?

రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలు నివారణతో పాటు ప్రజల్లో అవగాహనను పెంపొందించేందుకే ‘ఎరైవ్‌-ఎలైవ్‌’ అనే వినూత్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. గతంలోనూ ఈ దిశగా అనేక ప్రయత్నాలు చేశాం. అవి ఇప్పుడు సత్ఫలితాలిస్తున్నాయి. 2025లో మొదటి మూడు నెలలతో పోల్చినట్లయితే ఈ ఏడాది మొదటి మూడు నెలల కాలంలో రహదారి ప్రమాదాల మరణాలు 2,102 నుంచి 1,770 (16%) తగ్గాయి. క్షతగాత్రుల సంఖ్యలోనూ తగ్గుదల శాతం నమోదైంది.

ఫైన్​ వేస్తున్నప్పటికీ ఉల్లంఘనలు ఆగడం లేదు. ఎందుకంటారు?

ట్రాఫిక్‌ చలానాల చెల్లింపునకు డిస్కౌంట్ ఇస్తారని, చలానాలన్నీ రద్దు చేస్తారని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించేందుకు వెనకాడకపోవడానికి ఇదీ ఓ కారణమని భావిస్తున్నాం. అందుకే ఈసారి రాయితీలు ఇవ్వడం, చలానాలు రద్దు చేయడం లాంటివి చేయకూడదని కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి కూడా ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. వేల కుటుంబాల్లో గుండెకోత నివారించాలంటే ఇలాంటి కొన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకోక తప్పదు.

Last Updated : April 24, 2026 at 1:47 PM IST

