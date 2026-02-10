పురపోరుకు సర్వం సిద్ధం - కోడ్ ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యల తప్పవని డీజీపీ వార్నింగ్
రేపు మున్సిపల్ ఎన్నికలు - ఎన్నికల నిర్వహణకు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసిన పోలీసు విభాగం - ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి హెచ్చరిక
Published : February 10, 2026 at 3:40 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బుధవారం మున్సిపల్ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఎన్నికల నిర్వహణకు పోలీసు విభాగం భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసింది. ఓటింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు పెద్ద ఎత్తున బలగాలను అప్రమత్తం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని అధికారులు వెల్లడించారు. హైదరాబాద్ మినహా అన్ని ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి కోడ్ అమలులో ఉందని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి సృష్టం చేశారు.
20 అంతరాష్ట్ర చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు : మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ జరుతున్న నేపథ్యంలో అక్రమ రవాణాను అరికట్టేందుకు పోలీసు శాఖ సరిహద్దులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుల్లో 20 అంతరాష్ట్ర చెక్పోస్టులను ఏర్పాటు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహద్దులో 8, మహారాష్ట్రలో 5, కర్ణాటకలో 5, ఛత్తీస్గఢ్ లో 2 చెక్పోస్టుల ఏర్పాటు చేశారు. వీటితో పాటు రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో మరో 55 అంతర్గత చెక్పోస్టులను సైతం ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేస్తున్నారు.
ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నాం : ఎన్నికల కోడ్ అమలులోకి వచ్చినప్పటి నుండి నిఘా వర్గాలు అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తున్నాయని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తెలిపారు. తనిఖీల్లో ఇప్పటివరకు నగదుతో పాటు ఇతర వాటిలో రూ.3.09 కోట్ల విలువైన సొత్తును స్వాధీనం చేసుకుమన్నారు. అందులో రూ.1.29 కోట్ల నగదు, రూ.1.21 కోట్ల విలువైన మద్యం, 15.7 లక్షల విలువైన డ్రగ్స్ స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై ఇప్పటివరకు 142 ఎంసీసీ కేసులను నమోదు చేశామని ఆయన వివరించారు. ఎన్నికల సమయంలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నామని వివరించారు.
కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షణ : ఎన్నికల కోడ్ అమలు వచ్చిన తర్వాత 1,183 లైసెన్స్డ్ ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకుమని డీజీపీ అన్నారు. సమస్యాత్మక వ్యక్తులుగా గుర్తించిన 4,318 మందిని మంచి ప్రవర్తన కోసం బైండ్ ఓవర్ చేశామని, పాత కేసుల్లో పరారీలో ఉన్న వారిపై 398 నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్లు జారీ చేశామని డీజీపీ సృష్టం చేశారు. ఎన్నికల పర్యవేక్షణ కోసం 181 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్, 167 స్టాటిక్ సర్వైలెన్స్ టీమ్స్ నిరంతరం విధుల్లో ఉంటునున్నారని తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసిన 8,203 పోలింగ్ స్టేషన్లలో భద్రత కోసం స్థానిక పోలీసులతో పాటు ఇతర శాఖల నుంచి అదనంగా 3,000 మంది బలగాలు విధులు నిర్వహిస్తున్నారని వెల్లడించారు. పోలింగ్ ప్రక్రియలో పారదర్శకతను పెంచేందుకు ఎలాంటి అక్రమాలకు తావులేకుండా ఉండేందుకు అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో 100% వెబ్కాస్టింగ్ సౌకర్యాన్ని పోలీసులు ఏర్పాటు చేశామని, దీని వల్ల ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రాన్ని కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షించే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం : ఓటర్లు ఎవరికీ భయపడకుండా, ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లొంగకుండా స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి కోరారు. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు.
"రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశాం. హైదరాబాద్ మినహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉంది. 1,183 లైసెన్స్ ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాం. 4,318 మందిని బైండోవర్ చేశాం. 398 నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్లు జారీ చేశాం. 4 రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్లో 20 చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేశాం. రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో 55 చెక్పోస్టులు ఉన్నాయి. 181 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ సిద్ధం చేశాం. 167 స్టాటిక్ సర్వైలెన్స్ టీమ్స్ విధుల్లో ఉన్నారు. ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయి." - శివధర్ రెడ్డి, డీజీపీ
ప్రచార పర్వం ముగిసింది - తాయిలాల పంపిణీ జోరందుకుంది!
ఎన్నికల్లో వేసే ఓటు 5 రకాలు - మీరు వేస్తున్నది ఏ రకమో మీకు తెలుసా?